Общество
В России появятся биометрические банкоматыИзвестия вчера в 19:29
Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года. Согласно планам финансовых организаций, пластиковые карты станут пережитком прошлого.
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с чего всё началось
Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц, рассказал «Известиям» генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин.Известиявчера в 17:01
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Экономика
Leroy Merlin сменил гендиректора в России
С 1 июля гендиректором Leroy Merlin в России вместо Венсана Жанти назначен Лоран Дефассье, сообщил ритейлер.
Обновлено в 06:19
Общество
Синоптики сообщили о новом похолодании в Москве с 3 июля
Прохладная погода вернется в Москву в среду, 3 июля, и сохранится до воскресенья, 7 июля, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Футбол
«Челси» сообщил об уходе Гонсало Игуаина
Обновлено в 06:29
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Обновлено в 04:39
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с 40 миллионами долларов за границу
В семье эмира Дубая не все гладко: жена Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума — принцесса Хайя решила расстаться с мужем после 15 лет брака и сбежала от него.
Обновлено 29 июня в 14:00
Политика
В Кремле прокомментировали высказывание певицы Нино Катамадзе
В России любят грузинский народ, относятся к нему с уважением, но не готовы воспринимать действия ультрас и националистов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прокомментировав также высказывания певицы Нино Катамадзе и отметив, что многого не знает в политическом плане.
Обновлено в 06:16
Экономика
Титов изучит и даст правовую оценку дела «Рольфа»
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов прокомментировал дело «Рольфа» в интервью РИА Новости 1 июля.
Обновлено в 06:39
Космос
4 астероида летят прямо на Землю
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Петербурге 26 человек отравились шаурмой
Более 20 человек отравились после употребления шаурмы в кафе быстрого питания "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга, семеро из них попали в больницу с подозрением на сальмонеллез, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе районной администрации.
Обновлено в 05:03
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Жительница Североуральска намеревалась сжечь вышку связи
В Североуральске в Свердловской области в ночь с 19 по 20 мая в посёлке Калья 53-летняя местная жительница намеревалась сжечь вышку сотовой связи.
Обновлено в 05:25
Политика
Главред WikiLeaks рассказал о психологическом состоянии Ассанжа
Недавно основателя WikiLeaks перевели в больничное крыло тюрьмы Белмарш. Двадцать шестого июня Храфнссон навестил его там.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Иран обвинил Россию и Саудовскую Аравию в убийстве ОПЕК
Организация стран – экспортеров нефти умирает из-за действий России и Саудовской Аравии, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в преддверии заседания ОПЕК.
Обновлено в 02:42
Космос
Раскрыта тайна появления необъяснимых черных дыр
В отличие от обычных черных дыр, сверхмассивные не образуются в результате вспышки сверхновой, однако причины их появления до сих пор точно не известны.
Обновлено в 05:25
Политика
Климкин заявил, что уходит в «политический отпуск»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что принял решение уйти в "политический отпуск".
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Петербурге возбудили уголовное дело после пыток подростка в полиции
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о пытках 17-летнего подростка в отделе полиции.
Обновлено в 06:01
Экономика
Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост
Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
Обновлено в 05:42
Космос
В условиях открытого космоса плесень выжила
Обновлено 29 июня в 09:25
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн
Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Футбол
СМИ: Маркизио близок к расторжению контракта с «Зенитом»
Обновлено в 06:17
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Энергетика
Средняя цена российской нефти в первом полугодии снизилась на 4,7%
Средняя стоимость нефти российской марки Urals в январе—июне снизилась до $65,63 за баррель, сообщает Минфин.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Дагестане задержаны трое чиновников, укравших 240 миллионов
Бюджету республики Саидов нанес ущерб на сумму более 183 миллионов рублей, Расулов – более 52 миллионов, Казакбиев – более чем 6 миллионов рублей.
Обновлено в 03:55
Политика
Зеленский встретится с Волкером в Канаде
Президент Украины Зеленский 2 июля в Торонто проведет встречу со Специальным представителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером.
Обновлено в 06:33