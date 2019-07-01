Общество
В России появятся биометрические банкоматыИзвестия вчера в 19:29
Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года. Согласно планам финансовых организаций, пластиковые карты станут пережитком прошлого.
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с чего всё началось
Ожидается, что в них можно будет совершать операции без пластиковой карты: банкомат распознает человека по его внешности. Однако перед этим клиенту нужно будет предоставить кредитной организации свои биометрические данные, которые будут привязаны к счетам.Известиявчера в 17:01
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Наука
Ученые предсказали человечеству крупнейшую экологическую катастрофу
Биологи-энтузиасты из Энтомологического общества Крефельда (Германия) собрали свидетельства начало массового вымирания, которое может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров, пишет портал Phys.org.
Обновлено в 10:09
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Космос
Ученые объяснили, чем для людей обернется первый контакт с пришельцами
«СМИ любят манипулировать сознанием людей, сообщение о первом контакте с пришельцами может быть выдано за фейк или же спровоцировать панику в обществе», – рассказал эксперт.
Обновлено в 05:39
Хоккей
Спецца подпишет однолетний контракт с «Торонто»
Нападающий Джейсон Спецца заключит контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает в «Твиттере» обозреватель TSN Боб Маккензи.
Обновлено в 09:03
Общество
В РФ изменились правила продажи молочных продуктов
В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 10:07
Общество
Мастера из Китая вручную распишут фасады домов в парке «Хуамин»
В парке "Хуамин" заканчивается отделка домов и беседок, выполненных в традиционном китайском стиле.
Обновлено в 07:40
Политика
Песков предупредил артистов из России о небезопасной ситуации в Грузии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские артисты в случае гастролей в Грузии должны понимать, что там небезопасно.
Обновлено в 06:47
Политика
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Силы Хафтара анонсировали начало авиаударов по Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, нанесет мощные авиаудары по столице Ливии, городу Триполи, который контролируют силы правительства национального единства (ПНЕ) во главе с премьером Фаизом Сараджем.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Наука
В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий
На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено 29 июня в 10:58
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человек
Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек.
Обновлено в 10:28
Общество
Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения
Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
Обновлено в 09:03
Технологии
VPN от Касперского согласился блокировать запрещенные в России сайты
VPN-сервис Kaspersky Secure Connection от «Лаборатории Касперского» пошел на условия Роскомнадзора и начал блокировать интернет-сайты, которые были внесены в реестр запрещенной на территории России информации.
Обновлено в 09:37
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинения
Украинским морякам, задержанным осенью 2018 года за провокацию в Керченском проливе, начали предъявлять обвинения в окончательной редакции.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Здоровье
Жители Оргтруда вышли на пикет к Белому дому
С 1 июля отделение скорой медицинской помощи в Оргтруде стало структурным подразделением станции скорой медицинской помощи областного центра.
Обновлено в 08:35
Авто
Новый Chevrolet Tahoe получит независимую заднюю подвеску
Что касается новой платформы, то ею окажется GM T1, а она же будет использована и для Cadillac Escalade.
Обновлено в 04:14
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Политика
Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию
Обновлено вчера в 18:33
Экономика
Эксперты назвали средний доход ипотечного заемщика в России
Средний доход ипотечного заемщика в России составляет порядка 40 тыс. рублей, говорится в сообщении Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Обновлено в 05:58
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей внутри
Детскую мечту многих - найти хотя бы один миллион рублей - осуществила жительница Комсомольского проспекта в Челябинске.
Обновлено в 05:39
Кино
Джордж Мартин раскритиковал фанатов «Игры престолов»
Напоминаем, что последний сезон «Игры престолов» не очень понравился зрителям – многие из них даже подписали петицию с требованием переснять концовку эпопеи.
Обновлено вчера в 13:26