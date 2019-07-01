Ожидается, что в них можно будет совершать операции без пластиковой карты: банкомат распознает человека по его внешности. Однако перед этим клиенту нужно будет предоставить кредитной организации свои биометрические данные, которые будут привязаны к счетам.

с чего всё началось

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