Общество

В России появятся биометрические банкоматыИзвестия вчера в 19:29

Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года. Согласно планам финансовых организаций, пластиковые карты станут пережитком прошлого.
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с чего всё началось

По лицу, а не по паспорту: в РФ установят 10 тыс. биометрических банкоматов

Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц, рассказал «Известиям» генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин.
Известиявчера в 17:01

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В России появятся биометрические банкоматы

Комсомольская правда04:05

Снять деньги, подмигнув глазом: в РФ появятся биометрические банкоматы

РЕН ТВ01:33

Биометрические банкоматы появятся в России

ФАН01:36

Российские банкоматы будут распознавать клиентов по внешности

News.ru00:54

Биометрические банкоматы установят в России до конца года

Телеканал 360°03:03

В России появятся биометрические банкоматы - Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:01

В России появятся биометрические банкоматы

Известиявчера в 19:29
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Происшествия

Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града

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Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Энергетика

В России ожидается новый скачок цен на бензин

Министр финансов России Антон Силуанов и зампред правительства РФ Дмитрий Козак решили, что соглашение с нефтедобывающим компаниями о временной заморозке цен на топливо продлеваться не будет.
Обновлено вчера в 11:30
Футбол

«Манчестер Сити» презентовал игровую форму на новый сезон

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Общество

В России предложили запретить частные камеры на дорогах

Авторы предлагают защитить автомобилистов от злоупотреблений частных владельцев комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 04:52
Происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело после пыток подростка в полиции

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о пытках 17-летнего подростка в отделе полиции.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области растет

В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Пугачева проехала по перрону на своем автомобиле

Стало известно, что Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми собралась в Ригу, откуда она отправится в Юрмалу, излюбленное место знаменитой семьи.
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Транспорт

В ГД предложили повысить штрафы для нарушителей на дорогих машинах

Для владельцев люксовых автомобилей могут повысить штраф за неоднократное нарушение правил парковки.
Обновлено в 04:43
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Музыка

Кастинг нового «Голоса» начался на Первом канале

На Первом канале начались кастинги нового сезона музыкального шоу "Голос", сообщает пресс-служба телеканала.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

В США предрекли России проблемы с набором призывников

К 2024 году в России могут появиться проблемы с набором призывников.
Обновлено в 06:01
Экономика

Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома

С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

Обновлено в 01:49
Общество

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Еще одна волна поднялась во время недавнего визита главы федерального Минздрава Вероники Скворцовой. На этот раз информация подтвердилась.
Обновлено в 03:07
Космос

4 астероида летят прямо на Землю

Обновлено в 06:09
Общество

Составлен рейтинг регионов с самым доступным жильем

Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ стали регионами с самым доступным жильем.
Обновлено в 02:25
Политика

В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие

На Украине стартовали многонациональные учения Sea Breeze

Обновлено в 03:14
Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездок

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
ЖКХ

В Калининградской области с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В Калининградской области с 1 июля вновь подорожают услуги ЖКХ.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Бывшего врио замначальника УФСИН по Москве подозревают в злоупотреблении полномочиями при ремонте СИЗО

«В 2016 г. А.Овсянников подписал акт о приемке работ, на которые было потрачено 210,8 млн руб. из бюджета, однако работы выполнены не были», - пояснил источник.
Обновлено в 05:24
ЖКХ

В Волгограде фактический рост тарифов составил 7,6%

В Волгограде тарифы повысятся реально на 7,6%. С 1 января 2019 года официально коммуналка подорожала на 1,7%, а с сегодняшнего дня — ещё на 2,4%. В своём исследовании аналитики пришли к выводу, что расхождения официального и реального роста цен на услуги ЖКХ нет только в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Перми.
Обновлено в 01:17
Политика

Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России

Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетной атаки Израиля на Дамаск

Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по пригороду Дамаска, в результате которого погибли три взрослых и один ребенок.
Обновлено в 05:58
Финансы

Российский рынок акций открылся ростом на итогах саммита G20

Торги на Московской бирже открылись в понедельник подорожанием "голубых фишек" вслед за мировыми фондовыми индикаторами и нефтью на позитивных итогах саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.
Обновлено в 03:22
Транспорт

Беглов осмотрел открытую после ремонта станцию метро «Академическая»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов побывал на открывшейся после 11-месячного капитального ремонта станции метро "Академическая".
Обновлено в 04:24
Происшествия

Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге

Обновлено в 03:14
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

Обновлено вчера в 14:53
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