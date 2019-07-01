Общество
В России появятся биометрические банкоматыИзвестия вчера в 19:29
Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года. Согласно планам финансовых организаций, пластиковые карты станут пережитком прошлого.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц, рассказал «Известиям» генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:14, Ашберн
Общество
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Энергетика
В России ожидается новый скачок цен на бензин
Министр финансов России Антон Силуанов и зампред правительства РФ Дмитрий Козак решили, что соглашение с нефтедобывающим компаниями о временной заморозке цен на топливо продлеваться не будет.
Обновлено вчера в 11:30
Футбол
«Манчестер Сити» презентовал игровую форму на новый сезон
Обновлено в 05:56
Общество
В России предложили запретить частные камеры на дорогах
Авторы предлагают защитить автомобилистов от злоупотреблений частных владельцев комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Петербурге возбудили уголовное дело после пыток подростка в полиции
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о пытках 17-летнего подростка в отделе полиции.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области растет
В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Пугачева проехала по перрону на своем автомобиле
Стало известно, что Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми собралась в Ригу, откуда она отправится в Юрмалу, излюбленное место знаменитой семьи.
Обновлено в 05:30
Транспорт
В ГД предложили повысить штрафы для нарушителей на дорогих машинах
Для владельцев люксовых автомобилей могут повысить штраф за неоднократное нарушение правил парковки.
Обновлено в 04:43
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Музыка
Кастинг нового «Голоса» начался на Первом канале
На Первом канале начались кастинги нового сезона музыкального шоу "Голос", сообщает пресс-служба телеканала.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
В США предрекли России проблемы с набором призывников
К 2024 году в России могут появиться проблемы с набором призывников.
Обновлено в 06:01
Экономика
Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома
С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Общество
В Оренбуржье сменились главы региональных Минздрава и Минобра
Еще одна волна поднялась во время недавнего визита главы федерального Минздрава Вероники Скворцовой. На этот раз информация подтвердилась.
Обновлено в 03:07
Космос
4 астероида летят прямо на Землю
Обновлено в 06:09
Общество
Составлен рейтинг регионов с самым доступным жильем
Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ стали регионами с самым доступным жильем.
Обновлено в 02:25
Политика
В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.
Обновлено в 04:45
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
ЖКХ
В Калининградской области с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Калининградской области с 1 июля вновь подорожают услуги ЖКХ.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Бывшего врио замначальника УФСИН по Москве подозревают в злоупотреблении полномочиями при ремонте СИЗО
«В 2016 г. А.Овсянников подписал акт о приемке работ, на которые было потрачено 210,8 млн руб. из бюджета, однако работы выполнены не были», - пояснил источник.
Обновлено в 05:24
ЖКХ
В Волгограде фактический рост тарифов составил 7,6%
В Волгограде тарифы повысятся реально на 7,6%. С 1 января 2019 года официально коммуналка подорожала на 1,7%, а с сегодняшнего дня — ещё на 2,4%. В своём исследовании аналитики пришли к выводу, что расхождения официального и реального роста цен на услуги ЖКХ нет только в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Перми.
Обновлено в 01:17
Политика
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки Израиля на Дамаск
Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по пригороду Дамаска, в результате которого погибли три взрослых и один ребенок.
Обновлено в 05:58
Финансы
Российский рынок акций открылся ростом на итогах саммита G20
Торги на Московской бирже открылись в понедельник подорожанием "голубых фишек" вслед за мировыми фондовыми индикаторами и нефтью на позитивных итогах саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.
Обновлено в 03:22
Транспорт
Беглов осмотрел открытую после ремонта станцию метро «Академическая»
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов побывал на открывшейся после 11-месячного капитального ремонта станции метро "Академическая".
Обновлено в 04:24
Происшествия
Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге
Обновлено в 03:14
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53