В России появятся биометрические банкоматыИзвестия вчера в 19:29

Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц, рассказал «Известиям» генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин.

с чего всё началось

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