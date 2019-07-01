Общество

В России появятся биометрические банкоматыИзвестия вчера в 19:29

Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года. Согласно планам финансовых организаций, пластиковые карты станут пережитком прошлого.
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с чего всё началось

По лицу, а не по паспорту: в РФ установят 10 тыс. биометрических банкоматов

Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц, рассказал «Известиям» генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин.
Известиявчера в 17:01

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В России появятся биометрические банкоматы

Комсомольская правда04:05

В России появятся биометрические банкоматы - Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:01

Биометрические банкоматы появятся в России

ФАН01:36

Российские банкоматы будут распознавать клиентов по внешности

News.ru00:54

Снять деньги, подмигнув глазом: в РФ появятся биометрические банкоматы

РЕН ТВ01:33

Биометрические банкоматы установят в России до конца года

Телеканал 360°03:03

В России появятся биометрические банкоматы

Известиявчера в 19:29
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Общество

В красноярском Канске введен режим ЧС

Обновлено вчера в 15:03
Политика

В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Обновлено в 03:26
Авто

«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все автомобили

Подорожают автомобили Lada Vesta, Lada Granta и Lada Largus, а рекомендованные розничные цены Lada Xray и Lada 4x4 останутся прежними, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 12:39
Транспорт

Беглов осмотрел открытую после ремонта станцию метро «Академическая»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов побывал на открывшейся после 11-месячного капитального ремонта станции метро "Академическая".
Обновлено в 04:24
Экономика

На Украине запустили новый рынок электроэнергии

Обновлено в 02:30
Политика

«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено вчера в 11:50
Политика

Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ

Комитет Верховной рады Украины рекомендовал приостановить участие делегации страны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), передает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 04:37
Кино

Вышел пилотный эпизод мультсериала «Мир космоса» с Томми Вайсо

В YouTube опубликован пилотный эпизод мультсериала Брока Лаборда «Мир космоса».
Обновлено в 04:15
Происшествия

Сходка воров в законе на курорте закончилась дракой

На криминальной сходке в курортном городе Гудауте в Абхазии был избит 46-летний бывший вор в законе Темур Ахуба, известный как Динрид.
Обновлено в 04:24
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Наука

Открылся опытный солнечный завод по производству синтетического топлива

Обновлено в 02:51
Экономика

В России вступили в силу новые ограничения по кредитам до года

Если кредит взят до июля 2019 года, то долг не может превышать размер займа более чем в 2,5 раза, если до января 2020 года – в два раза, позже этого срока – в полтора раза.
Обновлено в 03:30
Политика

Соловьев не уверен в востребованности Катамадзе в России

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе гастролировать в России.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Четырехлетний ребенок выпал из окна 8-го этажа в Сестрорецке

По версии следствия, мальчик 2014 года рождения остался без присмотра матери и выпал из окна восьмого этажа.
Обновлено в 03:50
Происшествия

В Якутии главу муниципалитета заподозрили в продаже дома с жильцами

В Якутии возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Теплоключевский наслег».
Обновлено в 00:48
Происшествия

Пенсионерку изнасиловал бездомный родственник в Омске

61-летняя жительница Кормиловского района Омской области обратилась в полицию с заявлением, в котором рассказала, что подверглась изнасилованию со стороны своего дальнего родственника.
Обновлено в 03:48
Политика

Путин прибыл в затопленную Иркутскую область

Обновлено 29 июня в 14:35
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск

В Сети появилось видео воздушной атаки на окрестности Дамаска и город Хомс.
Обновлено в 01:40
Политика

Медведев призвал работать над обновлением «Единой России»

"Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 17:13
Общество

Названы регионы с самым доступным жильем

Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.
Обновлено в 02:21
Политика

«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Происшествия

Из номера отеля в центре Москвы украли украшения на 800 тыс. рублей

Ювелирные украшения стоимостью около 800 тыс. рублей были украдены из номера пятизвездочной гостиницы в центре Москвы.
Обновлено в 03:32
Политика

Главред WikiLeaks назвал причину ареста Джулиана Ассанжа

В апреле посольство Эквадора в Лондоне, где основатель WikiLeaks укрывался с 2012 года, отказало ему в дальнейшей защите.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес

Любовь Успенская решилась на ЭКО

Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие

Неопознанный объект упал и взорвался на Кипре

Обновлено в 02:50
Технологии

В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой

В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.
Обновлено в 04:39
Политика

Россия обеспокоена попытками подорвать присутствие Миссии ООН в Косово

Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован.
Обновлено в 03:07
Общество

Врио главы Челябинска Наталья Котова сокращает штат мэрии

Временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова обязала замов и начальников управлений подготовить отчеты по структуре их подразделений в мэрии.
Обновлено в 03:15
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия

При крушении самолета в Техасе погибли десять человек

На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
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