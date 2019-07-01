Общество
В России появятся биометрические банкоматыИзвестия вчера в 19:29
Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года. Согласно планам финансовых организаций, пластиковые карты станут пережитком прошлого.
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с чего всё началось
Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц, рассказал «Известиям» генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин.Известиявчера в 17:01
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Общество
В красноярском Канске введен режим ЧС
Обновлено вчера в 15:03
Политика
В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Обновлено в 03:26
Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все автомобили
Подорожают автомобили Lada Vesta, Lada Granta и Lada Largus, а рекомендованные розничные цены Lada Xray и Lada 4x4 останутся прежними, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 12:39
Транспорт
Беглов осмотрел открытую после ремонта станцию метро «Академическая»
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов побывал на открывшейся после 11-месячного капитального ремонта станции метро "Академическая".
Обновлено в 04:24
Экономика
На Украине запустили новый рынок электроэнергии
Обновлено в 02:30
Политика
«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ
Комитет Верховной рады Украины рекомендовал приостановить участие делегации страны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), передает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 04:37
Кино
Вышел пилотный эпизод мультсериала «Мир космоса» с Томми Вайсо
В YouTube опубликован пилотный эпизод мультсериала Брока Лаборда «Мир космоса».
Обновлено в 04:15
Происшествия
Сходка воров в законе на курорте закончилась дракой
На криминальной сходке в курортном городе Гудауте в Абхазии был избит 46-летний бывший вор в законе Темур Ахуба, известный как Динрид.
Обновлено в 04:24
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Экономика
В России вступили в силу новые ограничения по кредитам до года
Если кредит взят до июля 2019 года, то долг не может превышать размер займа более чем в 2,5 раза, если до января 2020 года – в два раза, позже этого срока – в полтора раза.
Обновлено в 03:30
Политика
Соловьев не уверен в востребованности Катамадзе в России
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе гастролировать в России.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Четырехлетний ребенок выпал из окна 8-го этажа в Сестрорецке
По версии следствия, мальчик 2014 года рождения остался без присмотра матери и выпал из окна восьмого этажа.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Якутии главу муниципалитета заподозрили в продаже дома с жильцами
В Якутии возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Теплоключевский наслег».
Обновлено в 00:48
Происшествия
Пенсионерку изнасиловал бездомный родственник в Омске
61-летняя жительница Кормиловского района Омской области обратилась в полицию с заявлением, в котором рассказала, что подверглась изнасилованию со стороны своего дальнего родственника.
Обновлено в 03:48
Политика
Путин прибыл в затопленную Иркутскую область
Обновлено 29 июня в 14:35
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск
В Сети появилось видео воздушной атаки на окрестности Дамаска и город Хомс.
Обновлено в 01:40
Политика
Медведев призвал работать над обновлением «Единой России»
"Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 17:13
Общество
Названы регионы с самым доступным жильем
Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.
Обновлено в 02:21
Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Происшествия
Из номера отеля в центре Москвы украли украшения на 800 тыс. рублей
Ювелирные украшения стоимостью около 800 тыс. рублей были украдены из номера пятизвездочной гостиницы в центре Москвы.
Обновлено в 03:32
Политика
Главред WikiLeaks назвал причину ареста Джулиана Ассанжа
В апреле посольство Эквадора в Лондоне, где основатель WikiLeaks укрывался с 2012 года, отказало ему в дальнейшей защите.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
Неопознанный объект упал и взорвался на Кипре
Обновлено в 02:50
Технологии
В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой
В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.
Обновлено в 04:39
Политика
Россия обеспокоена попытками подорвать присутствие Миссии ООН в Косово
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован.
Обновлено в 03:07
Общество
Врио главы Челябинска Наталья Котова сокращает штат мэрии
Временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова обязала замов и начальников управлений подготовить отчеты по структуре их подразделений в мэрии.
Обновлено в 03:15
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40