Экономика
В России появятся биометрические банкоматыИзвестия 19:29
Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года. Согласно планам финансовых организаций, пластиковые карты станут пережитком прошлого.
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с чего всё началось
Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц, рассказал «Известиям» генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин.Известия17:01
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:30, Вашингтон
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено в 22:48
Экономика
Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам
В конце этой недели Министерство труда подготовило проект постановления правительства, предусматривающий невозможность занижения пенсий ниже прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
«Коммерсантъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об увольнении, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 22:17
Экономика
Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года
С 1 июля проиндексирован тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон».
Обновлено в 21:59
Политика
Медведев заявил, что в «Единой России» чувствуют дефицит доверия
Партия "Единая Россия" ощущает определенный дефицит доверия избирателей, которым все чаще кажется, что их не слышат.
Обновлено в 17:09
Происшествия
В МЧС рассказали о паводковой обстановке в Тулуне
"По состоянию на вечер 30 июня наиболее сложная паводковая обстановка в Иркутской области остается в городе Тулун: отключено электричество, не работает водопровод, перекрыта федеральная трасса", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:19
Политика
В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин
С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
Обновлено в 20:17
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Транспорт
«Дорогой смерти» назвал трассу Лидога-Ванино Николай Валуев
Убитая трасса Лидога-Ванино в Хабаровском крае впечатлила Николая Валуева.
Обновлено в 03:29
Политика
Захарова ответила на заявление Порошенко отрывком из «Афони»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала отрывок из фильма «Афоня», которым она прокомментировала опасения экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу отсутствия звонков в Киев перед саммитом G20.
Обновлено в 08:37
Общество
«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено в 11:50
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Общество
Полиция Гонконга применила силу против участников демонстраций
Полиция Гонконга была вынуждена применить слезоточивый газ и дубинки против демонстрантов, которые утром в понедельник вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.
Обновлено в 21:03
Политика
Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России
Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Политика
В раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Украинцы совершили ошибку, когда голосовали на президентских выборах за Владимира Зеленского, заявил 30 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено в 22:59
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
С 1 июля потребительские кредиты станут доступнее
С начала июля процентная ставка по договору потребительского займа не может превышать 1% в день.
Обновлено в 20:03
Армия и оружие
Источник обвинил ВВС Израиля в атаке на Дамаск
Сирийский военный источник заявил, что недавнюю ракетную атаку на Дамаск и Хомс предприняли ВВС Израиля.
Обновлено в 19:01
Энергетика
Власти РФ перестанут сдерживать цены на бензин
Российские власти по итогам совещаний у первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака приняли решение не продлевать текущее соглашение о заморозке цен на топливо.
Обновлено 28 июня в 03:22
Общество
Рыбам поступит неожиданное предложение, а Дев потянет на глупости
ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.
Обновлено в 08:42
Политика
Япония ужесточает порядок экспорта наноматериалов в Южную Корею
Япония ужесточает порядок экспорта в Южную Корею материалов в области нанотехнологий, которые используются в электронной промышленности, в связи с "подрывом доверительных отношений" двух стран, говорится в распространенном в понедельник сообщении японского министерства экономики, торговли и промышленности.
Обновлено в 22:33
Авто
Составлен топ-5 лучших автомобилей для тюнинга
Любой автомобиль можно сделать лучше, но какие-то модели поддаются тюнингу лучше и процесс улучшения дешевле.
Обновлено в 02:44
Транспорт
Минтранс разработал правила регулирования карпулинга
Министерство транспорта России подготовило правила регулирования карпулинга (использование авто с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков).
Обновлено в 22:42
Шоу-бизнес
Русский танцор и британская актриса поженились в Лос-Анджелесе
В минувшую пятницу в Лос-Аджелесе поженилась одна из известных в Великобритании пар: танцор Павел Ковалев и актриса, звезда «Обратного отсчета» Рэйчел Райли.
Обновлено в 22:23
Происшествия
В Индонезии задержан лидер крупной террористической организации
Полиция Индонезии арестовала предполагаемого главаря террористической группировки "Джамаа Исламия" Пара Виджаянто, сообщает газета The Straits Times.
Обновлено в 22:34
Происшествия
В Иркутской области подтопило почти 3,3 тыс. домов
Почти 3,3 тыс. домов, где живут более 9,5 тыс. человек, подтопило в 55 населенных пунктах Иркутской области, сообщает в понедельник пресс-служба областного главка МЧС.
Обновлено в 22:42
Наука
Ученые уточнили, что люди чувствуют перед смертью
Медики из Дании, Норвегии и Германии подвели итоги исследования, в котором приняли участие более тысячи человек из 35 стран.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков
Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 23:03