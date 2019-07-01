Общество
В России появятся биометрические банкоматыИзвестия вчера в 19:29
Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года. Согласно планам финансовых организаций, пластиковые карты станут пережитком прошлого.
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с чего всё началось
Ожидается, что в них можно будет совершать операции без пластиковой карты: банкомат распознает человека по его внешности. Однако перед этим клиенту нужно будет предоставить кредитной организации свои биометрические данные, которые будут привязаны к счетам.Известиявчера в 17:01
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Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.
Обновлено в 04:39
Здоровье
Названо число жертв алкоголизма в США
В США каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина становятся жертвами алкоголизма, как собственного, так и чужого, говорится в статье, опубликованной в научном издании Journal of Studies on Alcohol & Drugs.
Обновлено в 04:50
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos добрался до индийских дилеров
Как подчеркивается, в Индии цена нового автомобиля будет начинаться от 1 100 000 рупий, что примерно составляет 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
В Петербурге пожарные спасли обнаженную девушку из горящей квартиры
Инцидент произошел в Адмиралтейском районе В Санкт-Петербурге пожарные спасли обнаженную девушку из горящей квартиры, сообщили очевидцы.
Обновлено в 02:00
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Футбол
Шейдаев пройдет медосмотр в «Динамо»
Обновлено вчера в 16:10
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено вчера в 03:01
Общество
В России предложили запретить частные камеры на дорогах
Авторы предлагают защитить автомобилистов от злоупотреблений частных владельцев комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 04:52
Политика
Организаторы G20 обозначили Южные Курилы как часть Японии
На официальном сайте G20 разместили видео, на котором показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами.
Обновлено вчера в 19:38
Шоу-бизнес
Алла Пугачева из-за езды по перрону оказалась в центре скандала
Скандал разразился из-за того, что артистка, по мнению некоторых пользователей, слишком многое себе позволяет.
Обновлено в 05:10
Политика
Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
Экономика
Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома
С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Транспорт
В ГД предложили повысить штрафы для нарушителей на дорогих машинах
Для владельцев люксовых автомобилей могут повысить штраф за неоднократное нарушение правил парковки.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Индия купит у РФ противотанковые вертолетные ракеты
Индия подписала срочное соглашение о закупке противотанковых ракет для вертолетов Ми-35, которые состоят на вооружении индийских ВВС.
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Россия обеспокоена попытками подорвать присутствие Миссии ООН в Косово
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Россиянка поверила в опасность сотовой вышки, решила ее сжечь и поплатилась
Жительница Североуральска в Свердловской области подожгла вышку сотовой связи, решив, что та плохо влияет на ее здоровье.
Обновлено в 05:19
Политика
Американский фонд Free Russia признали нежелательным в России
Деятельность американского фонда Free Russia представляет угрозу конституционному строю России, организация признана нежелательной на территории страны, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 04:15
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Музыка
Кастинг нового «Голоса» начался на Первом канале
На Первом канале начались кастинги нового сезона музыкального шоу "Голос", сообщает пресс-служба телеканала.
Обновлено в 05:00
Экономика
Вступили в силу новые правила долевого строительства
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Пригожин разнес Темникову за скандал с Серябкиной и Фадеевым
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на скандал между певицей Леной Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого артистка обвинила в романе с другой экс-участницей группы Serebro - Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Кабуле прогремел взрыв, пострадали 68 человек
В Кабуле прогремел сильный взрыв, пострадали 68 человек, сообщает местный телеканал TOLO News в твиттере.
Обновлено в 03:19
Здоровье
Центр спасения конечностей открылся в Домодедове
Добавим, что в Центре спасения конечностей Домодедовской больницы проводится лечение жителей не только Домодедова, но и всей Московской области.
Обновлено в 05:02
Технологии
Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Политика
В Брюсселе начался экстренный саммит ЕC
Экстренный саммит с участием лидеров 28 стран - членов Евросоюза, созванный неделю назад главой Евросовета Дональдом Туском для согласования кандидатов на ключевые посты сообщества, начался в воскресенье в Брюсселе с задержкой на 2,5 часа и при полной неопределенности, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие
Зеленский оценил разведение сил у Станицы Луганской
Обновлено в 04:22