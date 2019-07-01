Технологии
В России появятся биометрические банкоматыИзвестия вчера в 19:29
Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года. Согласно планам финансовых организаций, пластиковые карты станут пережитком прошлого.
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с чего всё началось
Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц, рассказал «Известиям» генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин.Известиявчера в 17:01
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Авто
Ряд праворульных автомобилей запретили ввозить в Россию
C 1 июля в России вступил в силу запрет на ввоз из-за рубежа праворульных автомобилей с количеством посадочных мест более восьми.
Обновлено в 01:30
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Политика
В Брюсселе начался экстренный саммит ЕC
Экстренный саммит с участием лидеров 28 стран - членов Евросоюза, созванный неделю назад главой Евросовета Дональдом Туском для согласования кандидатов на ключевые посты сообщества, начался в воскресенье в Брюсселе с задержкой на 2,5 часа и при полной неопределенности, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
В затопленном иркутском Тулуне образовалось большое нефтяное пятно
В иркутском Тулуне образовалось большое нефтяное пятно в связи с тем, что оказались затопленными несколько бензоколонок, сообщил глава регионального парламента Сергей Сокол.
Обновлено в 01:53
Культура
Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России
Обновлено вчера в 20:29
Политика
Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180
Обновлено вчера в 21:09
Политика
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:15
Спорт
Женская сборная России пробилась в плей-офф Евробаскета-2019
Обновлено в 01:42
Технологии
Avito, ЦИАН и другие компании объединились против «Яндекса»
Пять сайтов – частных объявлений Avito, поиска недвижимости ЦИАН, поиска специалистов Profi.ru, карт 2ГИС и онлайн-кинотеатр Ivi.ru – считают, что «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, нарушая закон о конкуренции.
Обновлено вчера в 16:51
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
При взрыве в Кабуле пострадали более 20 человек
Более 20 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле, сообщает агентство Пажвак в Twitter.
Обновлено в 01:28
Происшествия
25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье
По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу
Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов
Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено 29 июня в 07:58
Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Транспорт
Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто
Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие
В России началось производство ЗРК С-500
В России начали производить зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей».
Обновлено вчера в 09:45
Энергетика
Цена нефти WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая
Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в августе превысила $60 за баррель.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
В Госдуму внесли законопроект о камерах видеофиксации на дорогах
В Государственную думу внесли законопроект о требованиях к камерам видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В Петербурге пожарные спасли обнаженную девушку из горящей квартиры
Инцидент произошел в Адмиралтейском районе В Санкт-Петербурге пожарные спасли обнаженную девушку из горящей квартиры, сообщили очевидцы.
Обновлено в 02:00
Общество
В Оренбуржье назначены два новых министра
В Оренбургской области назначены два новых министра.
Обновлено в 01:52
Экономика
Минтруд увеличит пенсии всем россиянам
В пятницу, 28 июня, Минтруд подготовил проект постановления российского правительства.
Обновлено 29 июня в 15:30
Политика
Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские зенитные ракетные комплексы С-400 доставят в Турцию в течение 10 дней.
Обновлено вчера в 18:33
Общество
В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин
С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
Обновлено вчера в 20:17
Экономика
Ювелирные компании раскроют налоговую тайну
Подписавшие хартию компании обязуются обеспечить фискальную прозрачность деятельности на рынке драгоценных металлов и камней, использовать прозрачные схемы уплаты НДС, отказаться от работы с подозрительными контрагентами, которые могут быть причастны к теневому ввозу и обороту сырья или неуплате налогов.
Обновлено в 01:31
Общество
В Москве промыли около половины запланированных фасадов домов
К началу июля в городе промыта уже почти половина: 13 тыс. 619 фасадов многоквартирных домов и 5 тыс. 746 - нежилых зданий.
Обновлено в 02:24