Технологии

В России появятся биометрические банкоматыИзвестия вчера в 19:29

Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года. Согласно планам финансовых организаций, пластиковые карты станут пережитком прошлого.
Читать в источнике
с чего всё началось

По лицу, а не по паспорту: в РФ установят 10 тыс. биометрических банкоматов

Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц, рассказал «Известиям» генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В России появятся биометрические банкоматы

Известиявчера в 19:29

Более 10 тысяч биометрических банкоматов установят в России

Вечерняя Москвавчера в 20:53

В России установят 10 тыс. биометрических банкоматов

Татар-информ01:52

В России появятся биометрические банкоматы - Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:01

Российские банкоматы будут распознавать клиентов по внешности

News.ru00:54

Биометрические банкоматы появятся в России

ФАН01:36

Снять деньги, подмигнув глазом: в РФ появятся биометрические банкоматы

РЕН ТВ01:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:28, Вашингтон
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретили ввозить в Россию

C 1 июля в России вступил в силу запрет на ввоз из-за рубежа праворульных автомобилей с количеством посадочных мест более восьми.
Обновлено в 01:30
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Политика

В Брюсселе начался экстренный саммит ЕC

Экстренный саммит с участием лидеров 28 стран - членов Евросоюза, созванный неделю назад главой Евросовета Дональдом Туском для согласования кандидатов на ключевые посты сообщества, начался в воскресенье в Брюсселе с задержкой на 2,5 часа и при полной неопределенности, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

В затопленном иркутском Тулуне образовалось большое нефтяное пятно

В иркутском Тулуне образовалось большое нефтяное пятно в связи с тем, что оказались затопленными несколько бензоколонок, сообщил глава регионального парламента Сергей Сокол.
Обновлено в 01:53
Культура

Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России

Обновлено вчера в 20:29
Политика

Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180

Обновлено вчера в 21:09
Политика

В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом

Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:15
Спорт

Женская сборная России пробилась в плей-офф Евробаскета-2019

Обновлено в 01:42
Технологии

Avito, ЦИАН и другие компании объединились против «Яндекса»

Пять сайтов – частных объявлений Avito, поиска недвижимости ЦИАН, поиска специалистов Profi.ru, карт 2ГИС и онлайн-кинотеатр Ivi.ru – считают, что «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, нарушая закон о конкуренции.
Обновлено вчера в 16:51
Энергетика

Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

При взрыве в Кабуле пострадали более 20 человек

Более 20 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле, сообщает агентство Пажвак в Twitter.
Обновлено в 01:28
Происшествия

25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье

По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие

Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу

Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:28
Общество

Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов

Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено 29 июня в 07:58
Политика

«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Транспорт

Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто

Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие

В России началось производство ЗРК С-500

В России начали производить зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей».
Обновлено вчера в 09:45
Энергетика

Цена нефти WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в августе превысила $60 за баррель.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Число пострадавших во время драки в Казахстане превысило 40 человек

Обновлено в 00:56
Происшествия

30 человек отравились шавермой в Калининском районе Петербурга

Обновлено в 01:22
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено вчера в 15:27
Общество

В Госдуму внесли законопроект о камерах видеофиксации на дорогах

В Государственную думу внесли законопроект о требованиях к камерам видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

В Петербурге пожарные спасли обнаженную девушку из горящей квартиры

Инцидент произошел в Адмиралтейском районе В Санкт-Петербурге пожарные спасли обнаженную девушку из горящей квартиры, сообщили очевидцы.
Обновлено в 02:00
Общество

В Оренбуржье назначены два новых министра

В Оренбургской области назначены два новых министра.
Обновлено в 01:52
Экономика

Минтруд увеличит пенсии всем россиянам

В пятницу, 28 июня, Минтруд подготовил проект постановления российского правительства.
Обновлено 29 июня в 15:30
Политика

Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские зенитные ракетные комплексы С-400 доставят в Турцию в течение 10 дней.
Обновлено вчера в 18:33
Общество

В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин

С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
Обновлено вчера в 20:17
Экономика

Ювелирные компании раскроют налоговую тайну

Подписавшие хартию компании обязуются обеспечить фискальную прозрачность деятельности на рынке драгоценных металлов и камней, использовать прозрачные схемы уплаты НДС, отказаться от работы с подозрительными контрагентами, которые могут быть причастны к теневому ввозу и обороту сырья или неуплате налогов.
Обновлено в 01:31
Общество

В Москве промыли около половины запланированных фасадов домов

К началу июля в городе промыта уже почти половина: 13 тыс. 619 фасадов многоквартирных домов и 5 тыс. 746 - нежилых зданий.
Обновлено в 02:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное