Общество

В России появятся биометрические банкоматыИзвестия вчера в 19:29

Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года. Согласно планам финансовых организаций, пластиковые карты станут пережитком прошлого.
Читать в источнике
с чего всё началось

По лицу, а не по паспорту: в РФ установят 10 тыс. биометрических банкоматов

Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц, рассказал «Известиям» генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Биометрические банкоматы установят в России до конца года

Телеканал 360°03:03

В России появятся биометрические банкоматы

Москва 2402:29

В России появятся биометрические банкоматы - Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:01

Российские банкоматы будут распознавать клиентов по внешности

News.ru00:54

Снять деньги, подмигнув глазом: в РФ появятся биометрические банкоматы

РЕН ТВ01:33

Биометрические банкоматы появятся в России

ФАН01:36

В России появятся биометрические банкоматы

Известиявчера в 19:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:57, Вашингтон
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Ребенок скончался в больнице после серьезного ДТП в Забайкалье

Обновлено в 02:50
Здоровье

Акцию по проверке здоровья питомцев запустили в ветклиниках столицы

В 22 государственных ветеринарных клиниках столицы с 1 июля по 31 августа пройдет акция по комплексному ультразвуковому исследованию (УЗИ) внутренних органов животных по единой цене, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 03:50
Политика

Иран предупредил об обреченности ОПЕК

Соглашение об ограничении добычи нефти между странами, входящими в картель ОПЕК, и другими производителями не имеет смысла без согласия внутри организации стран — экспортеров нефти, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает иранское агентство Mehr.
Обновлено в 02:54
Экономика

«Звезда» построит суда из металлолома

«Металлургическое производство должно быть построено на Дальнем Востоке для обеспечения стратегической безопасности верфи, поэтому «Роснефтегаз» и не отказался от идеи строить свой металлургический завод», – отмечает еще один собеседник, близкий к компании.
Обновлено вчера в 16:51
Футбол

«Локомотив» объявил об уходе Тарасова

Обновлено вчера в 09:30
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору молока

В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как потребителям правильно выбирать молоко.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Демонстранты в Гонконге пошли на штурм парламента

Обновлено в 03:25
Общество

Новые правила «звёздности» гостиниц начали действовать в России

Вначале новые правила затронут крупные гостиницы — для отелей, в которых расположены более 50 номеров, классификация станет обязательной с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 01:28
Политика

«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Происшествия

В Иркутской области подтопленными остаются 28 населенных пунктов

В 53 населенных пунктах пяти муниципальных районов Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском – из-за сильнейшего подъёма уровня воды в реках подтоплены 4197 домов.
Обновлено вчера в 00:41
Экономика

Эксперты оценили опасения относительно роста цен на недвижимость

ТАСС пообщался с экспертами и выяснил, насколько оправданы опасения по росту цен на жилье.
Обновлено в 03:05
Политика

Пригожин прокомментировал отказ Нино Катамадзе выступать в России

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение певицы грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 03:03
Экономика

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездок

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Игры

В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити

После чего, согласно сюжетной линии, игроки переносятся в Либерти-Сити.
Обновлено в 02:06
Транспорт

Станция метро «Академическая» в Петербурге открылась после капремонта

Обновлено в 03:18
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено вчера в 14:15
Наука

Спортсменам планируют запретить употреблять шпинат

Немецкие ученые провели масштабное исследование, длившееся 10 недель, пытаясь выяснить свойства шпината.
Обновлено в 00:45
Шоу-бизнес

Названа дата крестин сына принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к важному событию в своей семье - крещению сына.
Обновлено вчера в 07:22
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск

Обновлено в 01:40
Экономика

В России с 1 июля вступил в силу ряд изменений в законах

С 1 июля в России вступают в силу несколько новых правил и изменений в законах.
Обновлено вчера в 20:48
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей

Президент Владимир Путин на саммите «большой двадцатки» в Осаке жестко и откровенно поговорил с премьером Великобритании Терезой Мэй о деле Скрипалей, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

Обновлено вчера в 14:53
Технологии

Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам

Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Общество

Режим ЧС из-за дождей ввели в пяти районах Новосибирской области

Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес

Адвокат Алисы Аршавиной: «Дочь Андрея спрашивает, где папа»

Андрей Аршавин отказал дочери в прописке.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Названы регионы с самым доступным жильем

Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.
Обновлено в 02:21
Спорт

Россиянки пробились в плей-офф Евробаскета с одной победой

Обновлено вчера в 15:29
Происшествия

Самолет Ан-26 выкатился за пределы полосы в аэропорту Анадыря

Обновлено в 03:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное