Общество
В России появятся биометрические банкоматыИзвестия вчера в 19:29
Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года. Согласно планам финансовых организаций, пластиковые карты станут пережитком прошлого.
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с чего всё началось
Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц, рассказал «Известиям» генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин.Известиявчера в 17:01
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Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Здоровье
Акцию по проверке здоровья питомцев запустили в ветклиниках столицы
В 22 государственных ветеринарных клиниках столицы с 1 июля по 31 августа пройдет акция по комплексному ультразвуковому исследованию (УЗИ) внутренних органов животных по единой цене, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 03:50
Политика
Иран предупредил об обреченности ОПЕК
Соглашение об ограничении добычи нефти между странами, входящими в картель ОПЕК, и другими производителями не имеет смысла без согласия внутри организации стран — экспортеров нефти, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает иранское агентство Mehr.
Обновлено в 02:54
Экономика
«Звезда» построит суда из металлолома
«Металлургическое производство должно быть построено на Дальнем Востоке для обеспечения стратегической безопасности верфи, поэтому «Роснефтегаз» и не отказался от идеи строить свой металлургический завод», – отмечает еще один собеседник, близкий к компании.
Обновлено вчера в 16:51
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Тарасова
Обновлено вчера в 09:30
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору молока
В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как потребителям правильно выбирать молоко.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Демонстранты в Гонконге пошли на штурм парламента
Обновлено в 03:25
Общество
Новые правила «звёздности» гостиниц начали действовать в России
Вначале новые правила затронут крупные гостиницы — для отелей, в которых расположены более 50 номеров, классификация станет обязательной с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 01:28
Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Происшествия
В Иркутской области подтопленными остаются 28 населенных пунктов
В 53 населенных пунктах пяти муниципальных районов Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском – из-за сильнейшего подъёма уровня воды в реках подтоплены 4197 домов.
Обновлено вчера в 00:41
Экономика
Эксперты оценили опасения относительно роста цен на недвижимость
ТАСС пообщался с экспертами и выяснил, насколько оправданы опасения по росту цен на жилье.
Обновлено в 03:05
Политика
Пригожин прокомментировал отказ Нино Катамадзе выступать в России
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение певицы грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 03:03
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Игры
В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити
После чего, согласно сюжетной линии, игроки переносятся в Либерти-Сити.
Обновлено в 02:06
Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено вчера в 14:15
Наука
Спортсменам планируют запретить употреблять шпинат
Немецкие ученые провели масштабное исследование, длившееся 10 недель, пытаясь выяснить свойства шпината.
Обновлено в 00:45
Шоу-бизнес
Названа дата крестин сына принца Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к важному событию в своей семье - крещению сына.
Обновлено вчера в 07:22
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск
Обновлено в 01:40
Экономика
В России с 1 июля вступил в силу ряд изменений в законах
С 1 июля в России вступают в силу несколько новых правил и изменений в законах.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей
Президент Владимир Путин на саммите «большой двадцатки» в Осаке жестко и откровенно поговорил с премьером Великобритании Терезой Мэй о деле Скрипалей, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Технологии
Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Адвокат Алисы Аршавиной: «Дочь Андрея спрашивает, где папа»
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Названы регионы с самым доступным жильем
Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.
Обновлено в 02:21
Спорт
Россиянки пробились в плей-офф Евробаскета с одной победой
Обновлено вчера в 15:29