Политика
В России появится система контроля качества бензина
В России появится система контроля качества бензинаСеверпост06:12
В России могут внедрить новую систему качества бензина. Пилотный проект планируется запустить уже в первой половине этого года в Северо-Западном федеральном округе, сообщает РИА Новости.
Северпост06:12
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Система прослеживаемости как раз и покажет, где произошло подмешивание - на нефтебазе, в ходе транспортировки или уже непосредственно в резервуарах АЗС. Это позволит понять, что мы заливаем в бензобак и станет поводом для внеплановых проверок.
— Денис Мантуров, российский политикТК Звезда 06:13
с чего всё началось
Паленого бензина и дизтоплива на заправках за три года стало более чем в два раза меньше. Чтобы свести к минимуму поставки фальсификата, правительство собирается внедрить систему прослеживаемости топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака.Российская газетавчера в 22:00
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