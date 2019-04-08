Экономика
В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентамИзвестия вчера в 13:00
Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года. Об этом рассказал в интервью «Известиям» президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий.
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Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Авто
В России растет доля рынка отечественных автобрендов
По данным аналитиков, в марте 2019 года в нашей стране было реализовано 41,9 тыс. новых автомобилей отечественных марок.
Обновлено в 02:52
Авто
Автоэксперт назвал идеальный автомобиль для дорог России весной
Накануне коллеги из редакции iReactor спросили у известного автоэксперта Игоря Моржаретто, какой автомобиль можно считать «идеальным» для весенней России на самом деле.
Обновлено вчера в 11:36
Авто
В Сети появились первые «живые» фото переднеприводной модели BMW
Новый переднеприводный BMW 1-Series будет оснащаться 3- и 4-цилиндровыми турбированными агрегатами, самым мощным из которых станет 2,0-литровый двигатель с отдачей в 306 л.с. и 450 Нм.
Обновлено в 08:11
Политика
Зеленский потребовал от МВД Украины охрану
Штаб кандидата в президенты Украины комика Зеленского обратился в Министерство внутренних дел на предмет обеспечения кандидата охраной.
Обновлено в 08:02
Экономика
Национальная медиа группа купила 50% Art Pictures Studio
Национальная медиа группа (НМГ) закрыла сделку по покупке 50% кинокомпании Art Pictures Studio у ее основателей Дмитрия Рудовского и Федора Бондарчука, сообщает пресс-служба НМГ.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
ООН и Россия призывают Ливию к политическому решению кризиса
Новый виток гражданской войны в Ливии обсудили в ООН и ЕС. Москва, в свою очередь, призывает стороны к политическому урегулированию кризиса.
Обновлено в 06:44
Происшествия
28-летний гольфист скончался в отеле во время турнира в Китае
Как сообщает официальный сайт серии, в одном из отелей Саньи скончался 28-летний гольфист из Малайзии Арье Ираван.
Обновлено в 05:12
Футбол
Нападающий ПСЖ отметился невероятным промахом в матче со «Страсбургом»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСЖ сыграл вничью со «Страсбургом» в матче 31-го тура чемпионата Франции со счётом 2:2. Шупо-Мотинг всё-таки отметился забитым голом.
Обновлено в 07:59
Общество
Суд отпустил Серебренникова из-под домашнего ареста
4. Освободить режиссера призывали Кобзон, Оксимирон, Кейт Бланшетт и Изабель Юппер Серебренников находился под домашним арестом с августа 2017 года.
Обновлено в 07:48
Кино
Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда
Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Кино
В Доме кино простились с Алексеем Булдаковым
Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым прошла в понедельник в столичном Доме кино.
Обновлено в 08:08
Политика
В Кремле оценили готовность Зеленского встретиться с Путиным
Ранее кандидат в президенты Украины Зеленский заявил, что если станет главой государства, то попытается договориться с Москвой о скорейшем прекращении огня в Донбассе.
Обновлено в 08:00
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Китае более тысячи военных и пожарных тушат лесные пожары
Более тысячи военных и пожарных пытаются справиться с вновь вспыхнувшими лесными пожарами в провинции Сычуань на юго-западе Китая, которые уже унесли жизни 30 человек, сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Экономика
В РСТ не исключили новые банкротства туроператоров в 2019 году
В 2019 году туристический рынок могут ожидать очередные банкротства.
Обновлено в 08:16
Футбол
Каррера объяснил покупку одного из самых дорогих игроков «Спартака»
Экс-наставник столичной команды отметил, что дал согласие на покупку бразильского нападающего за €8 млн и был расстроен тем, что в итоге трансфер обошелся "Спартаку" в два раза больше.
Обновлено в 07:56
Политика
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана начались в Кремле в рамках восьмого заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.
Обновлено в 07:03
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Общество
В Краснодаре неизвестные выбросили под мост гору новой обуви
Обновлено в 07:27
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Транспорт
Военная автоинспекция скоро начнет фиксировать нарушения ПДД
В настоящее время готовятся поправки к уставу военной автоинспекции (ВАИ), которая получит полномочия фиксировать нарушения правил дорожного движения «гражданскими» водителями.
Обновлено в 04:12
Кино
Первый трейлер нового фильма Пона Джун-хо «Паразит»
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Происшествия
На стройке масштабного конгресс-холла в Челябинске вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул в понедельник днем на стройплощадке будущего конгресс-холла в Челябинске — столб черного дыма растянулся на несколько сотен метров, так что был виден из всех концов города.
Обновлено в 07:39
Авто
Хэтчбек Tata Tiago готовится выйти на рынок
Впервые машина модели Tata Tiago вышла в продажу 3 года назад.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24