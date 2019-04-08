Экономика
В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентамИзвестия вчера в 13:00
Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года. Об этом рассказал в интервью «Известиям» президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий.
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Иран внес ВС США в список террористических организаций
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Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра
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Армия и оружие
Полет российских «Калибров» в Сирии попал на видео
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Транспорт
Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля
Тарифы на проезд по платным участкам трассы М-4 "Дон" будут скорректированы с 15 апреля.
Обновлено в 10:27
Политика
Глава Хакасии подал в суд на Леонтьева, назвавшего его «дебилом»
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Политика
В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Транспорт
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Военным инспекторам ВАИ разрешат останавливать пешеходов и гражданские машины в случае нарушения ими правил движения.
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Полиция начала массовые задержания после митинга в Архангельске
Как минимум десять человек задержаны сотрудниками полиции за участие в акции против строительства мусорного полигона под Архангельском.
Обновлено в 10:44
Общество
Норму учебной нагрузки для школьников решили ввести в России
Чтобы исправить ситуацию, в ОНФ предложили разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки.
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Футбол
«Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург»
Оренбург на своем поле принимал Ахмат. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1.
Обновлено в 11:53
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Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Музыка
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В клипе Джей Ло устроила парад откровенных нарядов – то она предстаёт в ковбойских сапогах, шляпе и полупрозрачном костюме с экстремальным декольте, то в платье в глубокими разрезами, которое надела без нижнего белья, то в сексуальном боди.
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Шоу-бизнес
Максим Галкин приучает пятилетнего сына к уборке двора
Телеведущий Максим Галкин показал на новом видео в сети Instagram, как его сын убирается на участке.
Обновлено в 12:20
Авто
Подмосковные Mercedes-Benz будут собирать с немецкими двигателями
Автомобили Mercedes-Benz, производство которых локализовано на новом заводе в Подмосковье, будут собирать с немецкими двигателями и трансмиссиями.
Обновлено в 05:51
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«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
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Футбол
«Ювентус» назвал цену на Дугласа Косту
Туринский "Ювентус" намерен расстаться с атакующим полузащитником Дугласом Костой в летнее трансферное окно.
Обновлено в 01:20
Культура
Кикабидзе объяснил отказ ехать на похороны Данелии
Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе рассказал, что не сможет приехать на похороны режиссера Георгия Данелии, потому что находится на лечении в больнице.
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