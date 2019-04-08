Экономика
В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентамИзвестия вчера в 13:00
Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года. Об этом рассказал в интервью «Известиям» президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий.
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Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко 19 апреля
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе в Киеве.
Обновлено в 05:33
Политика
Отравленный в Эймсбери Чарли Роули встретился с послом РФ
Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко.
Обновлено 06 апреля в 18:53
Наука
Умеренное употребление алкоголя не снижает риск инсульта и инфаркта
Специалисты говорят о том, что есть генетические варианты, способные замедлить метаболизм алкоголя, что приводит к плохому самочувствию у людей и уменьшает его употребление почти до нуля.
Обновлено 05 апреля в 11:24
Армия и оружие
Пьяные бойцы ВСУ забили до смерти пожилого мужчину за мотороллер
Обновлено вчера в 17:37
Общество
Мосгорсуд освободил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено в 05:05
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт
Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море
Разведывательные и ударные корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО Sea Shield — 2019 в Чёрном море.
Обновлено в 04:33
Политика
В США пожаловались на усталость от антироссийских санкций
Американский сенатор Марко Рубио заявил, что законодатели страны устали от антироссийских санкций.
Обновлено в 03:41
Энергетика
Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторные топлива не обсуждалось с нефтяными компаниями.
Обновлено в 05:02
Экономика
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено вчера в 08:25
Политика
СМИ узнали о расследовании ФБР в отношении Коломойского
Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало расследование в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.
Обновлено в 05:16
Общество
На участках ИЖС нельзя будет выращивать фрукты и овощи
8 апреля в России начнет действовать новый Классификатор использования земельных участков.
Обновлено вчера в 00:00
Происшествия
Адвокат намерен вытащить Алексея Прокопенко на свободу
Обновлено в 04:40
Политика
Путин заявил о необходимости обеспечивать свободу интернета
В заявлении, которое собравшимся озвучил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, указывается, что необходимо и «впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 03:18
Происшествия
На нефтехранилище в Ставропольском крае произошел пожар
Пожар произошел на нефтехранилище компании "Ставропольнефтегаз" в поселке Зимняя Ставка в Ставропольском крае, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 05:21
Общество
Дворец водных видов спорта в Москве оформят в стиле хай-тек
Один из крупнейших плавательных центров Москвы — Дворец водных видов спорта в «Лужниках»: — оформят в стиле хай-тек, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 01:06
Политика
Познер рассказал, как объединить всех жителей России
У России пока отсутствует национальная идея, но всех граждан могла бы объединить правда, считает телеведущий Владимир Познер.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Политика
МИД Венгрии вызвал посла Украины
Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Кино
В Доме кино проходит прощание с Алексеем Булдаковым
Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым проходит в понедельник в столичном Доме кино.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Экстренно госпитализирован Анатолий Мукасей
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Новейшие истребители Су-57 направятся в Крым
Как сообщает издание, сейчас решается вопрос в какую именно авиачасть будут направлены новейшие истребители пятого поколения – в 3-й смешанный авиаполк (дислоцирован в Крымске) или в 38-й истребительный авиационный полк на аэродроме "Бельбек" под Севастополем.
Обновлено в 02:10
Экономика
ФНС разрешила бизнесу платить «налог на Google» по старым правилам
Иностранцам пришлось встать на учет в Федеральную налоговую службу (ФНС) и самостоятельно платить налог, который до этого годами за них исчисляли заказчики.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
Редкую кружку с муми-троллями продали с аукциона в Финляндии
Обновлено в 04:50
Происшествия
Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат
1 февраля стало известно о 36-летнем терапевте, который в 16 лет жестоко убил своего одноклассника и выпил его кровь, после чего был помещен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, откуда вышел в 2012 году.
Обновлено в 05:01
Политика
Порошенко уволил замглавы своей администрации
Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об отставке заместителя главы своей администрации Алексея Филатова.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
На видео попал танк Т-80, стреляющий дровами
Танк Т-80 на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом произвел выстрел поленом.
Обновлено в 04:39