Экономика

В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентамИзвестия вчера в 13:00

Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года. Об этом рассказал в интервью «Известиям» президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий.
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Банкирам подготовят список фраз, которые запрещено говорить клиентам

URA.Ru03:44

Открыть со скриптом: правила продажи финпродуктов подготовят к лету

Известиявчера в 17:01

Для банков создадут реестр запрещенных фраз

ТВ Центр02:01

Российским банкам запретят говорить клиентам некоторые фразы

VSE42 Новости00:56

Для банковских работников разработают правила общения с клиентами

Накануне.Ruвчера в 19:04

Для банковских работников создадут реестр запрещенных фраз

Российская газета03:22

Правила общения с клиентами введут для работников банков

Телеканал 360°вчера в 15:58
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Политика

Зеленский согласился на дебаты с Порошенко 19 апреля

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе в Киеве.
Обновлено в 05:33
Политика

Отравленный в Эймсбери Чарли Роули встретился с послом РФ

Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко.
Обновлено 06 апреля в 18:53
Наука

Умеренное употребление алкоголя не снижает риск инсульта и инфаркта

Специалисты говорят о том, что есть генетические варианты, способные замедлить метаболизм алкоголя, что приводит к плохому самочувствию у людей и уменьшает его употребление почти до нуля.
Обновлено 05 апреля в 11:24
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ забили до смерти пожилого мужчину за мотороллер

Обновлено вчера в 17:37
Общество

Мосгорсуд освободил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено в 05:05
Гаджеты

Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт

Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море

Разведывательные и ударные корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО Sea Shield — 2019 в Чёрном море.
Обновлено в 04:33
Политика

В США пожаловались на усталость от антироссийских санкций

Американский сенатор Марко Рубио заявил, что законодатели страны устали от антироссийских санкций.
Обновлено в 03:41
Энергетика

Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторные топлива не обсуждалось с нефтяными компаниями.
Обновлено в 05:02
Экономика

Для автомобилистов могут появиться два новых налога

Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено вчера в 08:25
Политика

СМИ узнали о расследовании ФБР в отношении Коломойского

Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало расследование в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.
Обновлено в 05:16
Общество

На участках ИЖС нельзя будет выращивать фрукты и овощи

8 апреля в России начнет действовать новый Классификатор использования земельных участков.
Обновлено вчера в 00:00
Происшествия

Адвокат намерен вытащить Алексея Прокопенко на свободу

Обновлено в 04:40
Политика

Путин заявил о необходимости обеспечивать свободу интернета

В заявлении, которое собравшимся озвучил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, указывается, что необходимо и «впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 03:18
Происшествия

На нефтехранилище в Ставропольском крае произошел пожар

Пожар произошел на нефтехранилище компании "Ставропольнефтегаз" в поселке Зимняя Ставка в Ставропольском крае, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 05:21
Общество

Дворец водных видов спорта в Москве оформят в стиле хай-тек

Один из крупнейших плавательных центров Москвы — Дворец водных видов спорта в «Лужниках»: — оформят в стиле хай-тек, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 01:06
Политика

Познер рассказал, как объединить всех жителей России

У России пока отсутствует национальная идея, но всех граждан могла бы объединить правда, считает телеведущий Владимир Познер.
Обновлено в 02:03
Происшествия

В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Политика

МИД Венгрии вызвал посла Украины

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Кино

В Доме кино проходит прощание с Алексеем Булдаковым

Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым проходит в понедельник в столичном Доме кино.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Экстренно госпитализирован Анатолий Мукасей

Обновлено в 04:18
Общество

В рамках реновации построят в три раза больше жилья, чем снесут

Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Новейшие истребители Су-57 направятся в Крым

Как сообщает издание, сейчас решается вопрос в какую именно авиачасть будут направлены новейшие истребители пятого поколения – в 3-й смешанный авиаполк (дислоцирован в Крымске) или в 38-й истребительный авиационный полк на аэродроме "Бельбек" под Севастополем.
Обновлено в 02:10
Экономика

ФНС разрешила бизнесу платить «налог на Google» по старым правилам

Иностранцам пришлось встать на учет в Федеральную налоговую службу (ФНС) и самостоятельно платить налог, который до этого годами за них исчисляли заказчики.
Обновлено вчера в 17:40
Общество

Редкую кружку с муми-троллями продали с аукциона в Финляндии

Обновлено в 04:50
Происшествия

Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат

1 февраля стало известно о 36-летнем терапевте, который в 16 лет жестоко убил своего одноклассника и выпил его кровь, после чего был помещен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, откуда вышел в 2012 году.
Обновлено в 05:01
Политика

Порошенко уволил замглавы своей администрации

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об отставке заместителя главы своей администрации Алексея Филатова.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие

На видео попал танк Т-80, стреляющий дровами

Танк Т-80 на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом произвел выстрел поленом.
Обновлено в 04:39
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