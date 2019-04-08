Экономика
В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентамИзвестия вчера в 13:00
Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года. Об этом рассказал в интервью «Известиям» президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий.
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Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов собирается подать в суд за отмену концертов в Приморье
Дмитрий Певцов, который редко бывает замешан в скандалах, на этот раз не смог скрыть возмущения и публично рассказал о том, как его обманули организаторы концерта.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери
Посольство России в Лондоне отреагировало в Twitter на статью The Mirror о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.
Обновлено в 02:29
Общество
Жители Архангельска вышли на протест против мусора из Москвы
В Архангельске проходит самый массовый — жители города вышли на улицы протестовать против строительства мусорного полигона в Шиесе, куда, по данным СМИ, будут свозить отходы из Москвы.
Обновлено вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский развелся с женой
Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Бурятии школьники повредили 37 могил
Обновлено в 03:20
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Интернет
Названы способы повысить скорость беспроводного интернета
Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49
Финансы
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Ягланд назвал потрясением для Европы возможный выход России из СЕ
Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы (СЕ) должны потрясти Евросоюз.
Обновлено вчера в 18:57
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева не будет мириться с изменой мужа и подаст на развод
47-летняя Лера Кудрявцева не готова простить измену своему супругу и намерена сразу подать на развод, если это подтвердится.
Обновлено вчера в 23:40
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Экономика
Число ИП в России впервые превысило количество компаний
Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Политика
Умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев
В возрасте 67 лет умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
Обновлено в 03:15
Общество
Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются
Российские мужчины оценивают свое здоровье выше, чем женщины, и посещают поликлиники в полтора раза реже последних.
Обновлено вчера в 18:35
Финансы
Сохраняем рекомендацию покупки ОФЗ срочностью 5-10 лет на ожиданиях снижения ключевой ставки - Промсвязьбанк
Министерство финансов на прошлой неделе разместило ОФЗ на 83 млрд руб. План Минфина на 2 квартал предполагает размещение ОФЗ на 600 млрд руб. Активность корпоративных эмитентов на первичном рынке сохраняется высокой.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Владимиру Барсукову предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой
Обновлено вчера в 09:06
Финансы
Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи на открытии торгов превысил 2554 пункта, обновив исторический максимум.
Обновлено в 03:39
Кино
Десятки человек пришли проститься с актером Алексеем Булдаковым
Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым началось в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене
В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Обновлено вчера в 20:51
Футбол
Бабаев рассказал о будущем футболиста Влашича в ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что арендованный у английского «Эвертона» полузащитник Никола Влашич может остаться в команде.
Обновлено в 01:57
Общество
ФСИН начала проверку сотрудницы, не принимавшей на работу кандидатов с татуировками и маникюром
На минувшей неделе 21-летний рэпер Face (Иван Дрёмин) не смог пройти медицинскую комиссию в военкомате, поскольку татуировки на его лице признали доказательством психического расстройства.
Обновлено в 02:05
Единоборства
«Вот это животное»: Макгрегор оценил кулачный бой Лобова
Конор Макгрегор похвалил своего соратника, российского бойца смешанных единоборств Артема Лобова, имеющего также ирландское гражданство, за бой с американцем Джейсом Найтом.
Обновлено в 03:49
Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Общество
Женщины назвали самые неприятные черты мужчин
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Тюмени 4-летний мальчик выпал из окна
Трагедия случилась сегодня днем, 7 апреля, в доме по улице Муравленко. 4-летний мальчик выпал из окна многоэтажки.
Обновлено вчера в 13:40