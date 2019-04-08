Экономика
В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентамИзвестия вчера в 13:00
В НФА подчеркнули, что подобные меры помогут в борьбе с мисселингом, когда клиенту под видом одной услуги продают другую. Отмечается, что предложенную инициативу уже одобрили опрошенные «Известиями» банки.
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Общество
«Назначать силовиков — президентский тренд»: экс-полицейский — о том, как возглавил Уралмаш и Эльмаш
Ни для кого не секрет, что мой заместитель по социальной работе Александр Юрьевич Дмитриев — бывший начальник пятого отдела (полиции), в полиции работал и начальник по благоустройству.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие
Один из секретных российских самолётов РЭБ Ил-22ПП «Порубщик» получил пробоину
В распоряжении ресурса Avia.pro оказались данные о том, что один из самых загадочных российских военных самолётов, а речь идёт о самолёте Ил-22ПП «Порубщик», использующийся для «глушения» космических спутников, получил повреждения во время опытной эксплуатации.
Обновлено вчера в 22:25
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено вчера в 17:48
Экономика
РБК: Visa даст льготы микробизнесу на прием карт
Международная платежная система Visa установит межбанковскую льготную комиссию на прием карт для микробизнеса, принимающих сейчас только наличные, сообщил РБК со ссылкой на два источника в банковской сфере, получивших уведомление системы.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Самый дорогой борщ в России готовят на Сахалине
Выяснилось, что за тарелку борща жители Пензы платят меньше 20 рублей, тогда как на Сахалине она стоит 45 рублей.
Обновлено вчера в 06:32
Баскетбол
«Хьюстон» обновил рекорд по количеству точных трехочковых за матч
"Хьюстон Рокетс" обновил рекорд по количеству реализованных трехочковых бросков за матч в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:27
Экономика
СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100
В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) мексиканской авиакомпанией Interjet вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.
Обновлено вчера в 20:56
Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено вчера в 05:27
Политика
Экс-депутат Рады назвала русскоязычных украинцев «рабами»
Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в интервью телеканалу «ИнТБ» заявила, что считает русскоязычных граждан страны «рабами и оккупантами».
Обновлено вчера в 20:15
Финансы
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
Обновлено вчера в 23:30
Здоровье
Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются
Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются По данным опроса Росстата, россияне в большинстве случае оценивают свое здоровье как хорошее или удовлетворительное, особенно в молодом возрасте.
Обновлено вчера в 18:35
Хоккей
СКА и ЦСКА определят победителя в седьмом матче серии
Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе СКА дубль оформил нападающий Наиль Якупов, ещё одна шайба на счету Никиты Гусева.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Полиция Румынии нашла на берегу Черного моря более 130 кг кокаина
Правоохранительные органы Румынии обнаружили 131 килограмм наркотиков на побережье Черного моря.
Обновлено вчера в 21:51
Общество
Валентину Матвиенко поздравили на вечере в филармонии Петербурга
Валентину Матвиенко поздравили на торжественном вечере в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.
Обновлено вчера в 15:11
Здоровье
Названы пять снижающих давление продуктов
По словам медиков, уменьшить проблемы с высоким давлением поможет диета, предусматривающая употребление продуктов, богатых калием.
Обновлено вчера в 11:17
Шоу-бизнес
Нападение преступников и мучительная смерть: что случилось с Надеждой Румянцевой после ухода из кино
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
В США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
Масштабный пожар произошел в Киеве
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено вчера в 13:20
Экономика
Засуха в Европе привела к глобальному дефициту зерна
Засуха в Европе в 2018 году привела к глобальному дефициту зерна и нового урожая может не хватить, чтобы покрыть потребности экономики.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними
После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».
Обновлено вчера в 17:01
Политика
МИД Венгрии вызвал посла Украины
Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.
Обновлено вчера в 09:27
Армия и оружие
Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук
В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
Попавший в ДТП грузовик засыпал проезжую часть МКАД карамелью
ДТП на 21-м километре МКАД привело к тому, что проезжая часть оказалась засыпана карамелью из груза одного из попавших в аварию грузовиков.
Обновлено в 00:31
Экономика
«Трансконтейнер» снимают с гарантии
Вице-премьер Максим Акимов 5 апреля направил первому вице-премьеру Антону Силуанову согласованный проект директивы правительства по продаже 50% плюс 2 акций «Трансконтейнера».
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Порошенко назначил Зеленскому встречу на стадионе 14 апреля
Президент Украины Петр Порошенко назначил дебаты со своим соперником в борьбе за пост главы государства — шоуменом Владимиром Зеленским — на следующее воскресенье, 14 апреля.
Обновлено вчера в 12:50