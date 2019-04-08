Экономика
В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентамИзвестия 13:00
Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года. Об этом рассказал в интервью «Известиям» президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий.
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Политика
Стало известно, как можно закончить войну на Донбассе
Лидер первого тура президентский выборов на Украине Владимир Зеленский поделился своим видением механизма возможного прекращения огня на Донбассе.
Обновлено в 20:59
Хоккей
Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ
Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
Обновлено вчера в 15:21
Интернет
Названы способы повысить скорость беспроводного интернета
Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено в 22:49
Политика
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено в 19:16
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Общество
Ледоход на Томи и Оби начался в Томской области
Вечером 6 апреля в Томской области начался ледоход на Томи и Оби, река Томь вскрылась до Синего утёса.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
На этой неделе в Екатеринбурге потеплеет до +16
В Екатеринбург пришло весеннее тепло. На этой неделе столбики термометров поднимутся до +16 градусов.
Обновлено в 23:34
Экономика
СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100
Всего в эксплуатации, как отмечает «Коммерсантъ» у авиакомпании сейчас находятся семь лайнеров, остальные простаивают (ранее такие же данные приводил портал FlightGlobal).
Обновлено в 20:56
Армия и оружие
Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук
В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
Обновлено в 22:52
Экономика
В России могут ввести два налога для автомобилистов
Российские водители автомобилей могут столкнуться с введением двух новых дополнительных налогов.
Обновлено в 23:28
Гаджеты
Официальные чехлы для Samsung Galaxy Fold будут продаваться по $120
Задуматься о приобретении чехла стоит, ведь Galaxy Fold — один из самых дорогих смартфонов Samsung за всю историю компании.
Обновлено в 06:33
Общество
Противники храма в центре Екатеринбурга собрались на очередную акцию
В Екатеринбурге противники строительства в сквере у театра драмы собрались на очередную акцию.
Обновлено в 23:13
Общество
«Шелупонь» ответила архангельскому губернатору многотысячным антимусорным митингом
В прошедшее воскресенье по Архангельской области прокатилась очередная волна антимусорного протеста.
Обновлено в 16:33
Происшествия
Дацик проведет первый поединок после освобождения 15 апреля
Российский боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик проведет первый поединок после выхода из тюрьмы 15 апреля, информирует ТАСС.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:04
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске опубликовала видео с зовущим маму сыном певицы
Сестра Жанны Фриске, скончавшейся от рака в 2015 году, опубликовала в Instagram архивное видео с участием сына певицы Платона.
Обновлено в 12:15
Политика
Фарион назвала русскоязычных украинцев «рабами»
Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются "рабами и оккупантами".
Обновлено в 19:56
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев примерял образ «стильного бродяги»
Дмитрий Нагиев опубликовал в социальной сети Instagram пост, представ в новом для себя образе "стильного бродяги".
Обновлено в 21:09
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов собирается подать в суд за отмену концертов в Приморье
У певца был запланирован тур по четырем городам Приморья.
Обновлено в 23:00
Транспорт
American Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX
Авиакомпания American Airlines заявила о приостановке полетов самолетов Boeing 737 MAX до 5 июня.
Обновлено в 22:32
Наука
Учёные определили главную причину возникновения рака
Обновлено в 03:05
Происшествия
Слон убил охотившегося на носорога браконьера в ЮАР
Обновлено в 08:12
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено в 23:03
Экономика
«Трансконтейнер» снимают с гарантии
Вице-премьер Максим Акимов 5 апреля направил первому вице-премьеру Антону Силуанову согласованный проект директивы правительства по продаже 50% плюс 2 акций «Трансконтейнера».
Обновлено в 18:07
Финансы
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Российские банки в первом квартале 2019 года стали чаще отказывать клиентам в выдаче практически всех типов кредитов.
Обновлено в 21:52
Общество
Детский паровозик проехался под Rammstein в Омске
Обновлено в 13:39