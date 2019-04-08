Экономика
В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентамИзвестия вчера в 13:00
Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года. Об этом рассказал в интервью «Известиям» президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий.
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Происшествия
В селе Приамурья убиты мужчина и его 11-летняя дочь
Следствие возбудило уголовное дело из-за убийства мужчины и его 11-летней дочери в селе Ивановка Ивановского района Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.
Обновлено в 01:10
Путешествия
В Роскачестве рассказали, как сэкономить при планировании отпуска
Специалисты напомнили о том, что планировать поездки стоит за несколько месяцев Эксперты Роскачества собрали рекомендации для планирования путешествий, которые помогут сэкономить.
Обновлено в 01:46
Общество
Женщины назвали самые неприятные мужские черты
Обновлено в 01:10
Политика
Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Здоровье
Названы регионы, где дети чаще болеют раком
По данным Минздрава, в 2017 году среди взрослого населения чаще всего страдали от онкологических заболеваний в Орловской области (541 человек на 100 тысяч жителей), в Пензенской (529 человек на 100 тысяч), в Курганской (525 на 100 тысяч), в Алтайском крае (518 на 100 тыс.), в Новгородской (515 на 100 тысяч), в Ивановской и Самарской (512 на 100 тысяч).
Обновлено в 01:35
Экономика
СМИ сообщили детали проекта директивы по продаже «Трансконтейнера»
Члены советы директоров РЖД в ближайшее время могут получить директиву правительства о продаже 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера».
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Порошенко назначил дату предвыборных дебатов с Зеленским
Президент Украины заявил, что ждет Владимира Зеленского вечером 14 апреля на киевском стадионе "Олимпийский" Президент Украины Петр Порошенко назначил на следующее воскресенье, 14 апреля, политические дебаты с кандидатом на пост главы страны Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, Романову уволили и завели на нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Экономика
На строительство газовозов бюджет выделит 53 млрд рублей
Верфь «Звезда» может получить 53,5 млрд рублей субсидии из бюджета в 2020–2023 годах на строительство газовозов для проекта «Арктик СПГ».
Обновлено в 02:04
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие
На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя
Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун".
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Музыка
YouTube заблокировал клип группы «Альянс» «На заре»
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Путин и Эрдоган обсудят международную проблематику
Обновлено 05 апреля в 08:03
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Гаджеты
ФСБ и операторы связи выступили против технологии в iPhone и Samsung
Крупнейшие операторы сотовой связи в России — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — выступили против появления в стране технологии eSim.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операции
Министерство обороны к 75-летию начала Крымской наступательной операции опубликовало подборку документов из центрального архива оборонного ведомства.
Обновлено в 01:10
Технологии
«Тюменьэнерго» выбирает курс на централизацию системы резервного копирования
Для повышения устойчивости информационной среды к аппаратным сбоям, ошибкам программного обеспечения и некорректным действиям персонала систему резервного копирования построили на базе Micro Focus Data Protector.
Обновлено в 02:00
Наука
Останки крокодила возрастом 150 миллионов лет найдены в Германии
Специалисты из Шотландии, находящиеся на раскопках в южной части Германии, сделали удивительное открытие, обнаружив останки жившего 150 миллионов лет назад динозавра.
Обновлено 05 апреля в 12:10
Происшествия
В Румынии на побережье вынесло свыше 130 кг кокаина
Румынская полиция усилила патрули на черноморском побережье после того, как на пляжи страны выбросило десятки килограмм кокаина.
Обновлено в 01:22
Путешествия
Белоруссия открыла для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС
Белорусская зона отчуждения, установленная после аварии на Чернобыльской АЭС, теперь открыта для туристов.
Обновлено вчера в 07:47
Футбол
Роналду поет за рулем автомобиля во время семейной поездки
Португальский форвард продемонстрировал вокальные способности во время семейной поездки, находясь за рулем автомобиля.
Обновлено в 00:20
Политика
Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Экономика
Построившая полигон ТБО в бухте Горностай фирма будет ликвидирована
Как стало известно KONKURENT.RU, арбитражный суд принял решение завершить конкурсное производство в отношении ООО «Востокстройсервис», фирмы, принимавшей участие в рекультивации полигона ТБО в бухте Горностай.
Обновлено в 01:36
Футбол
Хавбек ЦСКА: фанаты «Спартака» помогли нам одолеть их команду
Обновлено в 01:52
Здоровье
Шесть факторов влияют на размер женской груди
Чтобы размер груди изменился, потеря веса должна быть значительной.
Обновлено вчера в 12:46
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью
Обновлено вчера в 14:47