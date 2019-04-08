Экономика

В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентамИзвестия вчера в 13:00

Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года. Об этом рассказал в интервью «Известиям» президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий.
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Для банков создадут реестр запрещенных фраз

ТВ Центр02:01

Открыть со скриптом: правила продажи финпродуктов подготовят к лету

Известиявчера в 17:01

Российским банкам запретят говорить клиентам некоторые фразы

VSE42 Новости00:56

Для работников банков в РФ введут правила общения с клиентами

Экономика сегоднявчера в 19:14

Для банковских работников разработают правила общения с клиентами

Накануне.Ruвчера в 19:04

Правила общения с клиентами введут для сотрудников банков

Право.ру01:24

Правила общения с клиентами введут для работников банков

Телеканал 360°вчера в 15:58
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Происшествия

В селе Приамурья убиты мужчина и его 11-летняя дочь

Следствие возбудило уголовное дело из-за убийства мужчины и его 11-летней дочери в селе Ивановка Ивановского района Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.
Обновлено в 01:10
Путешествия

В Роскачестве рассказали, как сэкономить при планировании отпуска

Специалисты напомнили о том, что планировать поездки стоит за несколько месяцев Эксперты Роскачества собрали рекомендации для планирования путешествий, которые помогут сэкономить.
Обновлено в 01:46
Общество

Женщины назвали самые неприятные мужские черты

Обновлено в 01:10
Политика

Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Здоровье

Названы регионы, где дети чаще болеют раком

По данным Минздрава, в 2017 году среди взрослого населения чаще всего страдали от онкологических заболеваний в Орловской области (541 человек на 100 тысяч жителей), в Пензенской (529 человек на 100 тысяч), в Курганской (525 на 100 тысяч), в Алтайском крае (518 на 100 тыс.), в Новгородской (515 на 100 тысяч), в Ивановской и Самарской (512 на 100 тысяч).
Обновлено в 01:35
Экономика

СМИ сообщили детали проекта директивы по продаже «Трансконтейнера»

Члены советы директоров РЖД в ближайшее время могут получить директиву правительства о продаже 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера».
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Порошенко назначил дату предвыборных дебатов с Зеленским

Президент Украины заявил, что ждет Владимира Зеленского вечером 14 апреля на киевском стадионе "Олимпийский" Президент Украины Петр Порошенко назначил на следующее воскресенье, 14 апреля, политические дебаты с кандидатом на пост главы страны Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

Рейс из Омска в Москву задержали из-за неисправности лайнера

Обновлено в 02:40
Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, Романову уволили и завели на нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Экономика

На строительство газовозов бюджет выделит 53 млрд рублей

Верфь «Звезда» может получить 53,5 млрд рублей субсидии из бюджета в 2020–2023 годах на строительство газовозов для проекта «Арктик СПГ».
Обновлено в 02:04
Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие

На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя

Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун".
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Общество

Кузбассовцы вновь подняли вопрос о переносе столицы в Новокузнецк

Обновлено в 02:20
Музыка

YouTube заблокировал клип группы «Альянс» «На заре»

Обновлено вчера в 16:59
Политика

Путин и Эрдоган обсудят международную проблематику

Обновлено 05 апреля в 08:03
Происшествия

В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Гаджеты

ФСБ и операторы связи выступили против технологии в iPhone и Samsung

Крупнейшие операторы сотовой связи в России — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — выступили против появления в стране технологии eSim.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие

Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операции

Министерство обороны к 75-летию начала Крымской наступательной операции опубликовало подборку документов из центрального архива оборонного ведомства.
Обновлено в 01:10
Технологии

«Тюменьэнерго» выбирает курс на централизацию системы резервного копирования

Для повышения устойчивости информационной среды к аппаратным сбоям, ошибкам программного обеспечения и некорректным действиям персонала систему резервного копирования построили на базе Micro Focus Data Protector.
Обновлено в 02:00
Наука

Останки крокодила возрастом 150 миллионов лет найдены в Германии

Специалисты из Шотландии, находящиеся на раскопках в южной части Германии, сделали удивительное открытие, обнаружив останки жившего 150 миллионов лет назад динозавра.
Обновлено 05 апреля в 12:10
Происшествия

В Румынии на побережье вынесло свыше 130 кг кокаина

Румынская полиция усилила патрули на черноморском побережье после того, как на пляжи страны выбросило десятки килограмм кокаина.
Обновлено в 01:22
Путешествия

Белоруссия открыла для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Белорусская зона отчуждения, установленная после аварии на Чернобыльской АЭС, теперь открыта для туристов.
Обновлено вчера в 07:47
Футбол

Роналду поет за рулем автомобиля во время семейной поездки

Португальский форвард продемонстрировал вокальные способности во время семейной поездки, находясь за рулем автомобиля.
Обновлено в 00:20
Политика

Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти

Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Экономика

Построившая полигон ТБО в бухте Горностай фирма будет ликвидирована

Как стало известно KONKURENT.RU, арбитражный суд принял решение завершить конкурсное производство в отношении ООО «Востокстройсервис», фирмы, принимавшей участие в рекультивации полигона ТБО в бухте Горностай.
Обновлено в 01:36
Футбол

Хавбек ЦСКА: фанаты «Спартака» помогли нам одолеть их команду

Обновлено в 01:52
Здоровье

Шесть факторов влияют на размер женской груди

Чтобы размер груди изменился, потеря веса должна быть значительной.
Обновлено вчера в 12:46
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью

Обновлено вчера в 14:47
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