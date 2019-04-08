В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентамИзвестия 13:00

Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года. Об этом рассказал в интервью «Известиям» президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий.

В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентам

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