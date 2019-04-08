Экономика

В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентамИзвестия 13:00

Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года. Об этом рассказал в интервью «Известиям» президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий.
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Для работников банков в РФ введут правила общения с клиентами

Экономика сегодня19:14

Для банковских работников разработают правила общения с клиентами

Накануне.Ru19:04

Открыть со скриптом: правила продажи финпродуктов подготовят к лету

Известия17:01

Банкирам подготовят список фраз, которые запрещено говорить клиентам

URA.Ru18:14

Правила общения с клиентами введут для работников банков

Телеканал 360°15:58
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Политика

Фарион хочет запретить русскоязычным украинцам работать и учиться

В эфире украинского телеканала бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион назвала русскоязычных жителей страны «рабами и оккупантами».
Обновлено в 20:18
Происшествия

«Скорая» сбила пешехода в центре Москвы, сообщил источник

Машина скорой помощи сбила пешехода в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:16
Общество

ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
Обновлено в 11:49
Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Происшествия

Сотрудница ПФР незаконно начисляла 150-тысячную пенсию

Житель Воронежской области более двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей в месяц, которую ему начисляла дочь — сотрудница Пенсионного фонда России (ПФР).
Обновлено в 19:38
Путешествия

Белоруссия открыла для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Белорусская зона отчуждения, установленная после аварии на Чернобыльской АЭС, теперь открыта для туристов.
Обновлено в 07:47
Здоровье

Детям-диабетикам предложили ездить из Новокузнецка в Кемерово за рецептами на инсулин

В Новокузнецке из-за увольнения главного эндокринолога, следом – молодого специалиста-эндокринолога и медсестёр, сложилась ситуация, которая пугает родителей детей-диабетиков: больным предлагают ездить за рецептами в областную столицу и там же проходить обследование у эндокринолога.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие

На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя

Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун".
Обновлено в 16:58
Гаджеты

Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов набирают популярность

Кнопочные телефоны на операционной системе KaiOS имеют возможности смартфонов при значительно меньших габаритах, цене и энергозатратности.
Обновлено в 19:08
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено в 15:10
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Политика

Супруга Порошенко скрыла, что родилась на ядерном полигоне

Обновлено в 03:14
Армия и оружие

Пьяные украинские военные насмерть забили мужчину в Луганской области

Обновлено в 14:23
Общество

Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнес

Калининградская область занимает первое место среди российских регионов по уровню занятости жителей в малом бизнесе, в этой сфере трудится почти четверть ее населения, следует из данных рейтинга РИА Новости*.
Обновлено в 17:13
Недвижимость

Системе проектного финансирования новостроек не хватает 1 трлн рублей

Для перехода на проектное финансирование новостроек по системе эскроу-счетов строительной отрасли потребуется господдержка в триллион рублей до 2022 года, считают специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА».
Обновлено в 19:24
Политика

Марш против закона о запрете религиозной одежды прошел в Канаде

В центре Монреаля прошел марш протеста против планов властей Квебека запретить госслужащим в рабочее время носить религиозные атрибуты одежды, сообщили СМИ.
Обновлено в 20:10
Политика

Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено в 19:16
Общество

Вешние воды: Что влияет на паводки в Якутии

Обновлено в 20:17
Хоккей

Уилли Дежарден покинул пост главного тренера «Лос-Анджелеса»

Дежарден возглавил «Лос-Анджелес» в ноябре 2018 года, сменив Джона Стивенса, под руководством которого команда провалила начало регулярного чемпионата.
Обновлено в 13:47
Общество

Назван российский регион с самым дорогим борщом

Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.
Обновлено в 00:07
Кино

Фильм "Шазам!" возглавил российский прокат по итогам выходных

Картина режиссеров Кевина Колша и Денниса Уидмайера, вышедшая в российском прокате 4 апреля, заработала 192,6 млн рублей.
Обновлено в 17:29
Хоккей

СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матча

СКА обыграл ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:38
Интернет

«Яндекс.Маркет» решил приобрести сервис самостоятельной оплаты товаров

О покупке сервиса Scan to buy, позволяющего самостоятельно сканировать штрихкоды и оплачивать товары, объявил «Яндекс.Маркет».
Обновлено в 20:05
Наука

В тульской библиотеке проводят «Пушистые чтения»

В библиотечно-информационном комплексе (БИК) МУК Тульская библиотечная система проводятся акции «Пушистые чтения».
Обновлено в 01:00
Футбол

У главного тренера «Севильи» обнаружили рак

Наставник «Севильи» Хоакин Капаррос сообщил о серьезных проблемах со здоровьем.
Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено в 12:34
Экономика

Для акций российских компаний открылось окно возможностей на Запад

По информации Bloomberg, свои акции продали компании «Полюс», Evraz, «Норильский никель», группа «Черкизово».
Обновлено в 14:19
Здоровье

Минздрав рассказал о способах продлить жизнь

В Министерстве здравоохранения РФ рассказали, от каких привычек стоит отказаться и как составить себе здоровый рацион пищи, который положительно повлияет на здоровье и увеличит продолжительность жизни.
Обновлено вчера в 20:54
Политика

Министр внутренней безопасности США Нильсен подает в отставку

Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен встретится с президентом страны Дональдом Трампом, чтобы подать прошение об отставке, сообщил телеканал CBS со ссылкой на два источника в администрации.
Обновлено в 17:50
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