Экономика
В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентамИзвестия 13:00
Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года. Об этом рассказал в интервью «Известиям» президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий.
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Политика
Фарион хочет запретить русскоязычным украинцам работать и учиться
В эфире украинского телеканала бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион назвала русскоязычных жителей страны «рабами и оккупантами».
Обновлено в 20:18
Происшествия
«Скорая» сбила пешехода в центре Москвы, сообщил источник
Машина скорой помощи сбила пешехода в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:16
Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
Обновлено в 11:49
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Происшествия
Сотрудница ПФР незаконно начисляла 150-тысячную пенсию
Житель Воронежской области более двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей в месяц, которую ему начисляла дочь — сотрудница Пенсионного фонда России (ПФР).
Обновлено в 19:38
Путешествия
Белоруссия открыла для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС
Белорусская зона отчуждения, установленная после аварии на Чернобыльской АЭС, теперь открыта для туристов.
Обновлено в 07:47
Здоровье
Детям-диабетикам предложили ездить из Новокузнецка в Кемерово за рецептами на инсулин
В Новокузнецке из-за увольнения главного эндокринолога, следом – молодого специалиста-эндокринолога и медсестёр, сложилась ситуация, которая пугает родителей детей-диабетиков: больным предлагают ездить за рецептами в областную столицу и там же проходить обследование у эндокринолога.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя
Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун".
Обновлено в 16:58
Гаджеты
Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов набирают популярность
Кнопочные телефоны на операционной системе KaiOS имеют возможности смартфонов при значительно меньших габаритах, цене и энергозатратности.
Обновлено в 19:08
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 15:10
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Политика
Супруга Порошенко скрыла, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Пьяные украинские военные насмерть забили мужчину в Луганской области
Обновлено в 14:23
Общество
Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнес
Калининградская область занимает первое место среди российских регионов по уровню занятости жителей в малом бизнесе, в этой сфере трудится почти четверть ее населения, следует из данных рейтинга РИА Новости*.
Обновлено в 17:13
Недвижимость
Системе проектного финансирования новостроек не хватает 1 трлн рублей
Для перехода на проектное финансирование новостроек по системе эскроу-счетов строительной отрасли потребуется господдержка в триллион рублей до 2022 года, считают специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА».
Обновлено в 19:24
Политика
Марш против закона о запрете религиозной одежды прошел в Канаде
В центре Монреаля прошел марш протеста против планов властей Квебека запретить госслужащим в рабочее время носить религиозные атрибуты одежды, сообщили СМИ.
Обновлено в 20:10
Политика
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено в 19:16
Общество
Вешние воды: Что влияет на паводки в Якутии
Обновлено в 20:17
Хоккей
Уилли Дежарден покинул пост главного тренера «Лос-Анджелеса»
Дежарден возглавил «Лос-Анджелес» в ноябре 2018 года, сменив Джона Стивенса, под руководством которого команда провалила начало регулярного чемпионата.
Обновлено в 13:47
Общество
Назван российский регион с самым дорогим борщом
Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.
Обновлено в 00:07
Кино
Фильм "Шазам!" возглавил российский прокат по итогам выходных
Картина режиссеров Кевина Колша и Денниса Уидмайера, вышедшая в российском прокате 4 апреля, заработала 192,6 млн рублей.
Обновлено в 17:29
Хоккей
СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матча
СКА обыграл ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:38
Интернет
«Яндекс.Маркет» решил приобрести сервис самостоятельной оплаты товаров
О покупке сервиса Scan to buy, позволяющего самостоятельно сканировать штрихкоды и оплачивать товары, объявил «Яндекс.Маркет».
Обновлено в 20:05
Наука
В тульской библиотеке проводят «Пушистые чтения»
В библиотечно-информационном комплексе (БИК) МУК Тульская библиотечная система проводятся акции «Пушистые чтения».
Обновлено в 01:00
Футбол
У главного тренера «Севильи» обнаружили рак
Наставник «Севильи» Хоакин Капаррос сообщил о серьезных проблемах со здоровьем.
Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено в 12:34
Экономика
Для акций российских компаний открылось окно возможностей на Запад
По информации Bloomberg, свои акции продали компании «Полюс», Evraz, «Норильский никель», группа «Черкизово».
Обновлено в 14:19
Здоровье
Минздрав рассказал о способах продлить жизнь
В Министерстве здравоохранения РФ рассказали, от каких привычек стоит отказаться и как составить себе здоровый рацион пищи, который положительно повлияет на здоровье и увеличит продолжительность жизни.
Обновлено вчера в 20:54
Политика
Министр внутренней безопасности США Нильсен подает в отставку
Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен встретится с президентом страны Дональдом Трампом, чтобы подать прошение об отставке, сообщил телеканал CBS со ссылкой на два источника в администрации.
Обновлено в 17:50