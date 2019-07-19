Недвижимость

В России появится программа ипотеки для частных домовТАСС 04:34

АО "ДОМ.РФ" готовит программу использования ипотечных кредитов для строительства индивидуальных жилых домов, сообщил руководитель ДОМ.РФ Александр Плутник на встреча с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
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В России будут выдавать ипотечные кредиты для частных домов

Pravda.Ru05:08

Дмитрий Медведев призвал развивать рынок арендного жилья

Российская газета06:07

Ипотечные облигации с поручительством «ДОМ.РФ» помогут снизить ставки по ипотеке на 0,5-1 п.п. - Плутник

Интерфакс05:08

Ипотека для частных домов появится в России

News.ru04:59

Медведев: нужны стандартные подходы к индивидуальному жилому строительству

РИА Новости04:16

В России создадут программу ипотеки для частных домов

Москва 2405:42

В России появится программа ипотеки для частных домов

ТАСС04:34
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:18, Вашингтон
Политика

Путин обещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом утонувшего детсада

Обновлено в 04:44
Происшествия

Трехлетняя девочка из России случайно наглоталась наркотиков на Ибице

Трехлетняя девочка из России случайно проглотила таблетки экстази и попала в больницу на испанской Ибице, сообщает в пятницу газета El Mundo.
Обновлено в 06:10
Общество

На пруду в Екатеринбурге нашли маслянистое пятно

В Екатеринбурге на городском пруду обнаружено маслянистое пятно.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Парень на летних лыжах насмерть сбил женщину в парке в Москве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти женщины после наезда на нее на летних лыжах.
Обновлено в 05:42
Культура

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии

«Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое», — сказали ТАСС в справочной службе больницы.
Обновлено в 01:32
Наука

Физики впервые упаковали 20-кубитную запутанность в 2 фотона

Обновлено 17 июля в 09:46
Политика

Меркель не сожалеет об уходе с поста председателя партии ХДС

Напомним, на фоне неудовлетворительных результатов, которые партия Христианско-демократический союз продемонстрировала на земельных выборах в минувшем году году, Ангела Меркель была вынуждена оставить пост председателя, который занимала с 2000 года.
Обновлено в 05:23
Экономика

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Здоровье

Медики назвали помогающие побороть бессонницу продукты

Медики назвали ряд продуктов, которые способны помочь людям, страдающим от бессонницы, быстрее заснуть, сообщает издание «oane.ws».
Обновлено вчера в 03:40
Футбол

УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы

УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы из-за организации клубом договорных матчей в чемпионате Бельгии.
Обновлено в 00:25
Политика

Меркель отказывается покидать свой пост из-за проблем со здоровьем

Меркель отметила, что способна выполнять, возложенные на нее задачи. По ее словам, состояние здоровья позволит ей занимать свой пост.
Обновлено в 06:02
Политика

Путин упростил получение гражданства для всех украинцев Донбасса

Президент Владимир Путин в среду подписал указ, в соответствии с которым право на получение в упрощенном режиме гражданства РФ распространяется на находящихся в России украинцев, ранее проживавших на всей территории Донецкой и Луганской области Украины.
Обновлено 17 июля в 11:23
Кино

Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»

Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Футбол

Определился соперник тульского «Арсенала» в Лиге Европы

Во втором квалифицированном раунде кубка Европы соперником ФК «Арсенал» станет бакинский клуб «Нефтчи».
Обновлено в 04:21
Политика

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Политика

Зеленский согласился обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева обменять главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова, передают РИА "Новости".
Обновлено в 04:53
Политика

На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии

На странице НАБУ в Facebook сказано, что обыски связаны с расследованием о растрате госимущества сотрудниками минобороны Украины и Генштаба ВСУ.
Обновлено в 06:01
Футбол

Футболисты «Ньюкасла» стали участниками уличной драки

Один из посетителей заведения оскорбил Шелви, напомнив тому о его лысине (Джонджо с детства страдает от алопеции – патологического выпадения волос).
Обновлено в 04:46
Политика

Украина ввела специальные пошлины на газ и дизтопливо из России

Украина ввела специальные пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа из России, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус 18 июля на личной странице в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 09:58
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФ

Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Восемь человек пострадали в результате задымления Boeing в Шереметьево

Восемь человек получили незначительные травмы, госпитализация потребовалась одному пострадавшему.
Обновлено вчера в 21:52
Футбол

Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ в Катаре

Экс-футболисты подтвердили The Times, что им была предложена плата за критику Катара на конференции в Лондоне, что должно было серьезно помешать стране-хозяйке ЧМ-2022.
Обновлено в 06:08
Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Политика

МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии

В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник

Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.
Обновлено в 02:25
Хоккей

Вайсфельд вошел в состав Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ

Помимо Вайсфельда в состав комитета вошли вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский, который остался председателем, директор департамента проведения соревнований КХЛ и заместитель председателя Сергей Козлов, ответственный секретарь Александр Солнцев, главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов и независимые эксперты Михаил Бутурлин, Александр Гуськов и Александр Поляков.
Обновлено в 06:04
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Обновлено вчера в 12:27
Общество

В РПЦ воспротивились электронным паспортам

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что введение электронных паспортов в России угрожает неограниченным сбором информации о гражданах, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 05:35
Общество

В России появится сеть бесплатных центров помощи родителям

В 2019 году Минпросвещения России рассчитывает открыть сеть бесплатных центров помощи родителям.
Обновлено вчера в 15:00
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