Недвижимость
В России появится программа ипотеки для частных домовТАСС 04:34
АО "ДОМ.РФ" готовит программу использования ипотечных кредитов для строительства индивидуальных жилых домов, сообщил руководитель ДОМ.РФ Александр Плутник на встреча с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:18, Вашингтон
Происшествия
Трехлетняя девочка из России случайно наглоталась наркотиков на Ибице
Трехлетняя девочка из России случайно проглотила таблетки экстази и попала в больницу на испанской Ибице, сообщает в пятницу газета El Mundo.
Обновлено в 06:10
Общество
На пруду в Екатеринбурге нашли маслянистое пятно
В Екатеринбурге на городском пруду обнаружено маслянистое пятно.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Парень на летних лыжах насмерть сбил женщину в парке в Москве
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти женщины после наезда на нее на летних лыжах.
Обновлено в 05:42
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии
«Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое», — сказали ТАСС в справочной службе больницы.
Обновлено в 01:32
Наука
Физики впервые упаковали 20-кубитную запутанность в 2 фотона
Обновлено 17 июля в 09:46
Политика
Меркель не сожалеет об уходе с поста председателя партии ХДС
Напомним, на фоне неудовлетворительных результатов, которые партия Христианско-демократический союз продемонстрировала на земельных выборах в минувшем году году, Ангела Меркель была вынуждена оставить пост председателя, который занимала с 2000 года.
Обновлено в 05:23
Экономика
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Здоровье
Медики назвали помогающие побороть бессонницу продукты
Медики назвали ряд продуктов, которые способны помочь людям, страдающим от бессонницы, быстрее заснуть, сообщает издание «oane.ws».
Обновлено вчера в 03:40
Футбол
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы из-за организации клубом договорных матчей в чемпионате Бельгии.
Обновлено в 00:25
Политика
Меркель отказывается покидать свой пост из-за проблем со здоровьем
Меркель отметила, что способна выполнять, возложенные на нее задачи. По ее словам, состояние здоровья позволит ей занимать свой пост.
Обновлено в 06:02
Политика
Путин упростил получение гражданства для всех украинцев Донбасса
Президент Владимир Путин в среду подписал указ, в соответствии с которым право на получение в упрощенном режиме гражданства РФ распространяется на находящихся в России украинцев, ранее проживавших на всей территории Донецкой и Луганской области Украины.
Обновлено 17 июля в 11:23
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Футбол
Определился соперник тульского «Арсенала» в Лиге Европы
Во втором квалифицированном раунде кубка Европы соперником ФК «Арсенал» станет бакинский клуб «Нефтчи».
Обновлено в 04:21
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Зеленский согласился обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева обменять главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова, передают РИА "Новости".
Обновлено в 04:53
Политика
На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии
На странице НАБУ в Facebook сказано, что обыски связаны с расследованием о растрате госимущества сотрудниками минобороны Украины и Генштаба ВСУ.
Обновлено в 06:01
Футбол
Футболисты «Ньюкасла» стали участниками уличной драки
Один из посетителей заведения оскорбил Шелви, напомнив тому о его лысине (Джонджо с детства страдает от алопеции – патологического выпадения волос).
Обновлено в 04:46
Политика
Украина ввела специальные пошлины на газ и дизтопливо из России
Украина ввела специальные пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа из России, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус 18 июля на личной странице в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 09:58
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФ
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Восемь человек пострадали в результате задымления Boeing в Шереметьево
Восемь человек получили незначительные травмы, госпитализация потребовалась одному пострадавшему.
Обновлено вчера в 21:52
Футбол
Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ в Катаре
Экс-футболисты подтвердили The Times, что им была предложена плата за критику Катара на конференции в Лондоне, что должно было серьезно помешать стране-хозяйке ЧМ-2022.
Обновлено в 06:08
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии
В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.
Обновлено в 02:25
Хоккей
Вайсфельд вошел в состав Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ
Помимо Вайсфельда в состав комитета вошли вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский, который остался председателем, директор департамента проведения соревнований КХЛ и заместитель председателя Сергей Козлов, ответственный секретарь Александр Солнцев, главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов и независимые эксперты Михаил Бутурлин, Александр Гуськов и Александр Поляков.
Обновлено в 06:04
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Обновлено вчера в 12:27
Общество
В РПЦ воспротивились электронным паспортам
Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что введение электронных паспортов в России угрожает неограниченным сбором информации о гражданах, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 05:35
Общество
В России появится сеть бесплатных центров помощи родителям
В 2019 году Минпросвещения России рассчитывает открыть сеть бесплатных центров помощи родителям.
Обновлено вчера в 15:00