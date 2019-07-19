Недвижимость

В России появится программа ипотеки для частных домовТАСС 04:34

АО "ДОМ.РФ" готовит программу использования ипотечных кредитов для строительства индивидуальных жилых домов, сообщил руководитель ДОМ.РФ Александр Плутник на встреча с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
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В России введут программу ипотеки для отдельных жилых домов

Областная газета05:10

В России появится ипотека для частных домов

Life.ru06:49

Медведев: нужны стандартные подходы к индивидуальному жилому строительству

РИА Новости04:16

Программа предоставления ипотеки для ИЖС предусматривает единый стандарт объектов - ДОМ.РФ

Интерфакс05:02

Ипотека для частных домов появится в России

News.ru04:59

В России появится программа ипотеки для частных домов

ТАСС04:34

В России создадут программу ипотеки для частных домов

Москва 2405:42
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