Недвижимость

В России появится программа ипотеки для частных домовТАСС 04:34

АО "ДОМ.РФ" готовит программу использования ипотечных кредитов для строительства индивидуальных жилых домов, сообщил руководитель ДОМ.РФ Александр Плутник на встреча с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
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Программа предоставления ипотеки для ИЖС предусматривает единый стандарт объектов - ДОМ.РФ

Интерфакс05:02

В России появится ипотека для частных домов

Life.ru06:49

В России создадут программу ипотеки для частных домов

Москва 2405:42

В России введут программу ипотеки для отдельных жилых домов

Областная газета05:10

Ипотека для частных домов появится в России

News.ru04:59

В России появится программа ипотеки для частных домов

ТАСС04:34

Медведев: нужны стандартные подходы к индивидуальному жилому строительству

РИА Новости04:16
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Политика

Times: три британских министра хотят в ближайшие дни подать в отставку

Министр юстиции Великобритании Дэвид Гок, министр финансов Филип Хаммонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт готовятся подать в отставку до вступления в должность следующего премьер-министра страны.
Обновлено в 00:25
Происшествия

Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок

Обновлено в 06:34
Авто

Названы самые аварийные марки грузовиков

Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.
Обновлено вчера в 11:47
Политика

Партии Зеленского и Вакарчука могут объединить усилия в Раде

Партия украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" хочет вступить в коалицию в Верховной раде с партией "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.
Обновлено в 05:38
Политика

Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено вчера в 13:15
Политика

Константин Косачев: Новый председатель Еврокомиссии начала с фальстарта

Избранная только что на должность председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начала, но мой взгляд, с фальстарта.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Правозащитники сообщили об обысках у однополой пары с детьми в Москве

В Москве в квартире гей-пары, воспитывающей детей, прошли обыски.
Обновлено в 08:17
Политика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом

Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Политика

Названа стоимость кроссовок Путина

Обновлено в 04:24
Происшествия

Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»

Обновлено вчера в 19:57
Здоровье

Неизвестная болезнь увеличила лицо филиппинца в несколько раз

Филиппинские врачи не смогли поставить диагноз жителю острова Лейте, чье лицо увеличилось в несколько раз после приема лекарств от синусита.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Сильное землетрясение вызвало панику в Афинах

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:59
Авто

Составили топ-10 городов РФ по числу праворульных автомобилей

Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в автопарке России на начало года числилось более 3,3 млн легковых автомобилей с правым расположение руля, что составляет около 8% от общего количества машин.
Обновлено в 05:11
Политика

Мутко доложил Путину о происходящем в Иркутской области

О ходе восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения доложил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице

Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Фигурант дела о загрязнении в «Дружбе» попросил политического убежища

Обвиняемый по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» Роман Ружечко, который был задержан Интерполом в Вильнюсе, попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Суд опроверг развод бывшего короля Малайзии и «Мисс Москва»

По информации малайзийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня, а процедура оформления завершилась 1 июля.
Обновлено в 05:19
Политика

В МИД рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В Китае прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе

Взрыв произошел в пятницу во второй половине дня на газоперерабатывающем заводе в китайской провинции Хэнань, информации о жертвах пока не поступало, сообщает Центральное телевидение КНР.
Обновлено в 07:41
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Игры

Valve разрабатывает новую игру. Временное название – Citadel

По информации инсайдера Тайлер МакВикера, Valve работает над неанонсированной игрой, временное название которой – Citadel.
Обновлено в 07:30
Наука

Построена «энергетическая карта» Красноярского края

Сообщается, что исследователи рассмотрели оптимальные схемы взаимодействия различных способов получения энергии на разнородных территориях, а также обозначили преимущества и недостатки возобновляемых видов энергии применительно к конкретным городам и поселениям.
Обновлено 17 июля в 03:16
Политика

Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Игры

В Epic Games Store можно бесплатно скачать Limbo

В Epic Games Store появилась возможность бесплатно скачать Limbo. Об этом объявили в твиттере разработчиков платформы.
Обновлено вчера в 17:42
Политика

Европарламент вновь потребовал от России освободить украинских моряков

Освободить украинских моряков и «мирных демонстрантов» потребовал от России Европарламент, сообщает резолюция от 18 июля на официальном сайте Европарламента.
Обновлено вчера в 12:39
Политика

На Украине проходят обыски в связанных с Порошенко компаниях

Детективы НАБУ проводят обыски в двух компаниях, которые связывают с Петром Порошенко.
Обновлено в 06:05
Политика

Замглавы МИД Украины назвала «Северный поток – 2» невыгодным для РФ

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль назвала газопровод «Северный поток – 2» невыгодным проектом для России.
Обновлено в 07:34
Общество

Искусство благоустройства: граффити Покраса Лампаса закатали в асфальт

Покрас Лампас представил свою работу 18 июля, опубликовав снимки площади Первой пятилетки с квадрокоптера в инстаграме.
Обновлено в 08:20
Политика

В МИД назвали бессмысленным новый проект США о санкциях против России

Москва считает бессмысленным внесённый в конгресс США законопроект о новых санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
Обновлено в 07:43
Политика

Facebook удалил изображение со свастикой на гербе

Социальная сеть Facebook удалила картинку с изображением свастики на фоне государственного герба РФ по требованию Роскомнадзора.
Обновлено в 06:55
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