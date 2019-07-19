Недвижимость
В России появится программа ипотеки для частных домовТАСС 04:34
АО "ДОМ.РФ" готовит программу использования ипотечных кредитов для строительства индивидуальных жилых домов, сообщил руководитель ДОМ.РФ Александр Плутник на встреча с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:25, Вашингтон
Политика
Times: три британских министра хотят в ближайшие дни подать в отставку
Министр юстиции Великобритании Дэвид Гок, министр финансов Филип Хаммонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт готовятся подать в отставку до вступления в должность следующего премьер-министра страны.
Обновлено в 00:25
Авто
Названы самые аварийные марки грузовиков
Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Партии Зеленского и Вакарчука могут объединить усилия в Раде
Партия украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" хочет вступить в коалицию в Верховной раде с партией "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.
Обновлено в 05:38
Политика
Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Константин Косачев: Новый председатель Еврокомиссии начала с фальстарта
Избранная только что на должность председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начала, но мой взгляд, с фальстарта.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Правозащитники сообщили об обысках у однополой пары с детьми в Москве
В Москве в квартире гей-пары, воспитывающей детей, прошли обыски.
Обновлено в 08:17
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Политика
Названа стоимость кроссовок Путина
Обновлено в 04:24
Происшествия
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»
Обновлено вчера в 19:57
Здоровье
Неизвестная болезнь увеличила лицо филиппинца в несколько раз
Филиппинские врачи не смогли поставить диагноз жителю острова Лейте, чье лицо увеличилось в несколько раз после приема лекарств от синусита.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Сильное землетрясение вызвало панику в Афинах
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:59
Авто
Составили топ-10 городов РФ по числу праворульных автомобилей
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в автопарке России на начало года числилось более 3,3 млн легковых автомобилей с правым расположение руля, что составляет около 8% от общего количества машин.
Обновлено в 05:11
Политика
Мутко доложил Путину о происходящем в Иркутской области
О ходе восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения доложил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении в «Дружбе» попросил политического убежища
Обвиняемый по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» Роман Ружечко, который был задержан Интерполом в Вильнюсе, попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Суд опроверг развод бывшего короля Малайзии и «Мисс Москва»
По информации малайзийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня, а процедура оформления завершилась 1 июля.
Обновлено в 05:19
Политика
В МИД рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Китае прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе
Взрыв произошел в пятницу во второй половине дня на газоперерабатывающем заводе в китайской провинции Хэнань, информации о жертвах пока не поступало, сообщает Центральное телевидение КНР.
Обновлено в 07:41
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Игры
Valve разрабатывает новую игру. Временное название – Citadel
По информации инсайдера Тайлер МакВикера, Valve работает над неанонсированной игрой, временное название которой – Citadel.
Обновлено в 07:30
Наука
Построена «энергетическая карта» Красноярского края
Сообщается, что исследователи рассмотрели оптимальные схемы взаимодействия различных способов получения энергии на разнородных территориях, а также обозначили преимущества и недостатки возобновляемых видов энергии применительно к конкретным городам и поселениям.
Обновлено 17 июля в 03:16
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Игры
В Epic Games Store можно бесплатно скачать Limbo
В Epic Games Store появилась возможность бесплатно скачать Limbo. Об этом объявили в твиттере разработчиков платформы.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Европарламент вновь потребовал от России освободить украинских моряков
Освободить украинских моряков и «мирных демонстрантов» потребовал от России Европарламент, сообщает резолюция от 18 июля на официальном сайте Европарламента.
Обновлено вчера в 12:39
Политика
На Украине проходят обыски в связанных с Порошенко компаниях
Детективы НАБУ проводят обыски в двух компаниях, которые связывают с Петром Порошенко.
Обновлено в 06:05
Политика
Замглавы МИД Украины назвала «Северный поток – 2» невыгодным для РФ
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль назвала газопровод «Северный поток – 2» невыгодным проектом для России.
Обновлено в 07:34
Общество
Искусство благоустройства: граффити Покраса Лампаса закатали в асфальт
Покрас Лампас представил свою работу 18 июля, опубликовав снимки площади Первой пятилетки с квадрокоптера в инстаграме.
Обновлено в 08:20
Политика
В МИД назвали бессмысленным новый проект США о санкциях против России
Москва считает бессмысленным внесённый в конгресс США законопроект о новых санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
Обновлено в 07:43
Политика
Facebook удалил изображение со свастикой на гербе
Социальная сеть Facebook удалила картинку с изображением свастики на фоне государственного герба РФ по требованию Роскомнадзора.
Обновлено в 06:55