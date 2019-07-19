Недвижимость
В России появится программа ипотеки для частных домовТАСС 04:34
АО "ДОМ.РФ" готовит программу использования ипотечных кредитов для строительства индивидуальных жилых домов, сообщил руководитель ДОМ.РФ Александр Плутник на встреча с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:26, Вашингтон
Энергетика
Путин заявил, что серьезно ограничивать цены на топливо опасно
Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезно ограничивать рост цен на топливо нельзя.
Обновлено в 13:31
Политика
Иран захватил британский танкер
Обновлено в 14:42
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки
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Шоу-бизнес
Стефания Маликова рассекретила место своего отдыха
Стефания Маликова уже неделю отдыхает в теплой стране и делится с подписчиками яркими снимками из отпуска.
Обновлено в 08:27
Политика
Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов
Председатель Верховной рады Андрей Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов на Украине.
Обновлено в 14:32
Политика
Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
Владимир Путин остался недоволен работой по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.
Обновлено в 08:17
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.
Обновлено в 14:09
Гаджеты
Xiaomi выпустит сверхдешёвый смартфон без селфи-камеры
Что касается камер смартфона, то фронтальной, например, у него вообще нет. Основная представлена датчиком всего на 5 Мп.
Обновлено в 11:00
Гаджеты
Pampers представила умные подгузники
Обновлено вчера в 10:23
Общество
В Южной Корее начали массово бойкотировать японские товары
В Южной Корее начали массово бойкотировать товары из Японии на фоне дипломатического конфликта по поводу выплаты компенсаций, которых Сеул требует от Токио за годы колонизации Корейского полуострова.
Обновлено в 11:39
Авто
Петербургские автозаводы увеличили выпуск машин
За первые шесть месяцев текущего года с конвейеров автозаводов Петербурга сошли 189,2 тыс. легковых машин.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
В США обеспокоились военным сотрудничеством России и Китая
По словам адмирала, Россия на Дальнем Востоке со своими баллистическими ракетами и подводными лодками представляет угрозу для самого существования США, а военное усиление Китая может привести к тому, что в середине следующего десятилетия США потеряют свое преимущество.
Обновлено в 03:49
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Происшествия
В Башкирии шесть человек пострадали при взрыве на катере
Обновлено в 13:55
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны страны Степана Полторака во врем разговора с чиновниками.
Обновлено в 12:50
Политика
Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс
Советники президента Владимира Зеленского накануне парламентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье 21 июля, делают воинственные заявления.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
В Балтийске прошла репетиция военно-морского парада в честь Дня ВМФ
Накануне Дня ВМФ в акватории Калининградского канала прошла репетиция военно-морского парада.
Обновлено в 11:03
Спорт
Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию
Олимпийская чемпионка 2016 года в личном первенстве российская рапиристка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию.
Обновлено в 14:35
Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Технологии
Видео дня: Nvidia использовала трассировку лучей для воссоздания исторической высадки на Луну
Обновлено в 11:16
Кино
Путин поздравил актера Александра Ширвиндта
Президент России Владимир Путин принес поздравления актеру и художественному руководителю Московского академического Театра сатиры Александру Ширвиндту в честь его 85-летнего юбилея.
Обновлено в 06:32
Футбол
Сенегал и Алжир начали финальный матч Кубка КАФ
Сборные Сенегала и Алжира начали финальный матч Кубка африканских наций.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе
Скандальная участница ток-шоу Диана Шурыгина прибыла в Санкт-Петербург для съемок в клипе, сообщает сайт "kp.ru" со ссылкой на слова шоумена Стаса Барецкого, который также принял в нем участие.
Обновлено в 14:33
Футбол
В «Ростове» отреагировали на факт переговоров «Арсенала» с Мирзовым
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» заявил, что не был осведомлён о предварительной договорённости тульского «Арсенала» с игроком Резиуаном Мирзовым.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
Бой танков Abrams и Т-72М попал на видео
Видео учебных маневров на полигоне в Польше появилось в Сети. Военные в ходе учений смоделировали танковый бой между Abrams и Т-72М.
Обновлено в 09:40
Политика
Путин уволил трех генералов Росгвардии
Издание «Коммерсантъ» опубликовало информацию о том, что президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение об отставке одновременно трех генералов Росгвардии.
Обновлено в 12:41