Недвижимость

В России появится программа ипотеки для частных домовТАСС 04:34

АО "ДОМ.РФ" готовит программу использования ипотечных кредитов для строительства индивидуальных жилых домов, сообщил руководитель ДОМ.РФ Александр Плутник на встреча с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

В России введут программу ипотеки для отдельных жилых домов

Областная газета05:10

В России появится программа ипотеки для частных домов

ТАСС04:34

В России создадут программу ипотеки для частных домов

Москва 2405:42

Ипотека для частных домов появится в России

News.ru04:59

Медведев: нужны стандартные подходы к индивидуальному жилому строительству

РИА Новости04:16

Ипотечные облигации с поручительством «ДОМ.РФ» помогут снизить ставки по ипотеке на 0,5-1 п.п. - Плутник

Интерфакс05:08

В России появится ипотека для частных домов

Life.ru06:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:57, Вашингтон
Общество

Во Франции температура впервые достигла 46 градусов

Метеорологическая служба Франции Meteo France сообщила, что во время июньской жары температура впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9 градуса, как сообщалось ранее.
Обновлено в 10:36
Политика

Иран захватил два британских танкера

Обновлено в 15:42
Происшествия

У здания Верховной Рады задержали дезертира с гранатой

По данным полиции, задержанным оказался 22-летний дезертир из Полтавской области.
Обновлено в 15:33
Политика

Путин не верит, что Скрипаля могли отравить британские спецслужбы

Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля британскими спецслужбами.
Обновлено в 16:14
Происшествия

Адвокат рассказал о первом допросе Абызова

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов впервые за четыре месяца ареста дал показания по делу об инкриминируемых ему создании организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве на 4 млрд руб. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Аснис.
Обновлено в 13:03
Спорт

Сборная России по регби отменила матч с Грузией в Тбилиси

Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой

41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено в 11:46
Происшествия

СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи

Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Спорт

Беляев завоевал серебро в плавании на открытой воде на чемпионате мира

Российский пловец Кирилл Беляев завоевал серебряную медаль в плавании на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу.
Обновлено в 01:50
Общество

В музее Есенина показали видеокадры с посещающим их привидением

Обновлено в 11:15
Политика

Владимир Путин приехал на Валаам в кроссовках за 60 тысяч рублей

Обновлено в 13:45
Политика

Путин пообещал подарок мальчику из затопленного Тулуна

Обновлено в 06:47
Гаджеты

Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro

Обновлено в 15:09
Энергетика

Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо

Президент РФ Владимир Путин поддержал умеренное повышение цен на моторное топливо.
Обновлено в 15:15
Футбол

Сборная России по пляжному футболу обыграла немцев в квалификации к ЧМ

Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Германии в стартовом матче квалификации к чемпионату мира-2019.
Обновлено в 14:55
Интернет

«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina

Популярная сеть «ВКонтакте» подтвердила разработку сервиса знакомств Lovina.
Обновлено в 08:34
Футбол

«Шинник» в гостях одолел «Нижний Новгород»

«Шинник» нанес поражение «Нижнему Новгороду» в выездном матче 3-го тура первенства ФНЛ.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Землетрясение вызвало панику в Афинах

Подземные толчки вызвали панику в столице страны — люди стали покидать здания и выбегать на улицу, передает Associated Press.
Обновлено в 15:08
Футбол

«Локомотив» продлил контракт с вратарем сборной России Гильерме

«Локомотив» объявил о продлении истекавшего в следующем году контракта с голкипером Гильерме.
Обновлено в 11:02
Футбол

«Ростов» жёстко отреагировал на трансфер Мирзова в «Спартак»

Футбольный клуб «Ростов» выступил с официальным заявлением, прокомментировав слова спортивного директора «Арсенала» Андрея Рудакова по поводу трансфера полузащитника Резиуана Мирзова в московский «Спартак».
Обновлено в 09:56
Армия и оружие

Под Донецком уничтожены украинские оккупанты

Вечером в пятницу, 19 июля, на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих.
Обновлено в 15:15
Общество

Росстандарт отправил ГОСТ на фотосессии для младенцев на доработку

ГОСТ на фотоуслуги для новорожденных по приказу Росстандарта возвращен на доработку в профильный технический комитет.
Обновлено в 04:44
Политика

Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Политика

В Донбассе открестились от поддержки плана Медведчука

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона.
Обновлено в 11:22
Религия

Патриарх Кирилл назначил первого викария

Обновлено в 12:57
Авто

Chery привезет в Россию кроссовер премиального бренда Exeed

Китайская компания Chery привезет в Россию новый кроссовер Exeed TX премиального суббренда Exeed.
Обновлено в 04:12
Экономика

Медведев призвал развивать рынок арендного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что необходимо развивать рынок аренды жилья.
Обновлено в 04:20
Политика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»

Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
Политика

Команда Зеленского пообещала заставить Путина вести переговоры

11 июля Путин и Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе украинской стороны.
Обновлено 17 июля в 21:53
Главное