Недвижимость
В России появится программа ипотеки для частных домовТАСС 04:34
АО "ДОМ.РФ" готовит программу использования ипотечных кредитов для строительства индивидуальных жилых домов, сообщил руководитель ДОМ.РФ Александр Плутник на встреча с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
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Общество
Во Франции температура впервые достигла 46 градусов
Метеорологическая служба Франции Meteo France сообщила, что во время июньской жары температура впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9 градуса, как сообщалось ранее.
Обновлено в 10:36
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Иран захватил два британских танкера
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У здания Верховной Рады задержали дезертира с гранатой
По данным полиции, задержанным оказался 22-летний дезертир из Полтавской области.
Обновлено в 15:33
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Путин не верит, что Скрипаля могли отравить британские спецслужбы
Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля британскими спецслужбами.
Обновлено в 16:14
Происшествия
Адвокат рассказал о первом допросе Абызова
Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов впервые за четыре месяца ареста дал показания по делу об инкриминируемых ему создании организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве на 4 млрд руб. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Аснис.
Обновлено в 13:03
Спорт
Сборная России по регби отменила матч с Грузией в Тбилиси
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой
41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
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Армия и оружие
F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»
Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено в 11:46
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Спорт
Беляев завоевал серебро в плавании на открытой воде на чемпионате мира
Российский пловец Кирилл Беляев завоевал серебряную медаль в плавании на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу.
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Политика
Путин пообещал подарок мальчику из затопленного Тулуна
Обновлено в 06:47
Гаджеты
Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro
Обновлено в 15:09
Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
Президент РФ Владимир Путин поддержал умеренное повышение цен на моторное топливо.
Обновлено в 15:15
Футбол
Сборная России по пляжному футболу обыграла немцев в квалификации к ЧМ
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Германии в стартовом матче квалификации к чемпионату мира-2019.
Обновлено в 14:55
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
Популярная сеть «ВКонтакте» подтвердила разработку сервиса знакомств Lovina.
Обновлено в 08:34
Футбол
«Шинник» в гостях одолел «Нижний Новгород»
«Шинник» нанес поражение «Нижнему Новгороду» в выездном матче 3-го тура первенства ФНЛ.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Землетрясение вызвало панику в Афинах
Подземные толчки вызвали панику в столице страны — люди стали покидать здания и выбегать на улицу, передает Associated Press.
Обновлено в 15:08
Футбол
«Локомотив» продлил контракт с вратарем сборной России Гильерме
«Локомотив» объявил о продлении истекавшего в следующем году контракта с голкипером Гильерме.
Обновлено в 11:02
Футбол
«Ростов» жёстко отреагировал на трансфер Мирзова в «Спартак»
Футбольный клуб «Ростов» выступил с официальным заявлением, прокомментировав слова спортивного директора «Арсенала» Андрея Рудакова по поводу трансфера полузащитника Резиуана Мирзова в московский «Спартак».
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
Под Донецком уничтожены украинские оккупанты
Вечером в пятницу, 19 июля, на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих.
Обновлено в 15:15
Общество
Росстандарт отправил ГОСТ на фотосессии для младенцев на доработку
ГОСТ на фотоуслуги для новорожденных по приказу Росстандарта возвращен на доработку в профильный технический комитет.
Обновлено в 04:44
Политика
Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Политика
В Донбассе открестились от поддержки плана Медведчука
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона.
Обновлено в 11:22
Религия
Патриарх Кирилл назначил первого викария
Обновлено в 12:57
Авто
Chery привезет в Россию кроссовер премиального бренда Exeed
Китайская компания Chery привезет в Россию новый кроссовер Exeed TX премиального суббренда Exeed.
Обновлено в 04:12
Экономика
Медведев призвал развивать рынок арендного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что необходимо развивать рынок аренды жилья.
Обновлено в 04:20
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»
Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
Политика
Команда Зеленского пообещала заставить Путина вести переговоры
11 июля Путин и Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе украинской стороны.
Обновлено 17 июля в 21:53