Недвижимость

В России появится программа ипотеки для частных домовТАСС 04:34

АО "ДОМ.РФ" готовит программу использования ипотечных кредитов для строительства индивидуальных жилых домов, сообщил руководитель ДОМ.РФ Александр Плутник на встреча с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

В России введут программу ипотеки для отдельных жилых домов

Областная газета05:10

Медведев: нужны стандартные подходы к индивидуальному жилому строительству

РИА Новости04:16

В России создадут программу ипотеки для частных домов

Москва 2405:42

Ипотека для частных домов появится в России

News.ru04:59

В России появится ипотека для частных домов

Life.ru06:49

Ипотечные облигации с поручительством «ДОМ.РФ» помогут снизить ставки по ипотеке на 0,5-1 п.п. - Плутник

Интерфакс05:08

В России появится программа ипотеки для частных домов

ТАСС04:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:19, Вашингтон
Интернет

«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina

Популярная сеть «ВКонтакте» подтвердила разработку сервиса знакомств Lovina.
Обновлено в 08:34
Экономика

Правительство снимет запрет на госзакупки импортной продукции

Правительство планирует разрешить госзакупки ряда наименований импортной продукции, строгий запрет в дальнейшем будет действовать только для оборонной отрасли.
Обновлено в 11:45
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Финансы

Евро снижается на фоне усиления ожиданий скорого снижения ставки ЕЦБ

Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс на банковской конференции в четверг сказал, что при низких ставках и инфляции чиновники не могут позволить себе взять паузу в ожидании проявления экономических проблем и должны принимать превентивные меры.
Обновлено в 08:19
Политика

Названа стоимость кроссовок, в которых Путин приезжал на Валаам

Обновлено в 07:13
Политика

Климкин назвал паспортизацию Донбасса посланием Путина Западу

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Россия увеличит темпы паспортизации Донбасса до 4-5 тыс. документов в сутки.
Обновлено в 08:43
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФ

Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Люди пострадали при эвакуации из самолета в Шереметьево

Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета рейса Москва – Ереван. Инцидент произошел в пятницу, 19 июля, в Шереметьево.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Пенсионерка похоронила дочь в простыне под кустами в Петербурге

В Санкт-Петербурге пенсионерка похоронила умершую дочь под окнами соседей.
Обновлено в 04:16
Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие

Корабль США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива

Обновлено вчера в 15:20
Политика

Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Обновлено в 03:54
Общество

Во Франции зафиксирована самая высокая температура в истории страны

Во французском городе Верарг зафиксировали самую высокую температуру в истории страны.
Обновлено в 11:56
Политика

Меркель рассказала о своём состоянии здоровья

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит ничего особенного в состоянии её здоровья.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Инну Чурикову перевели из реанимации

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 08:46
Экономика

Медведев высказался за аренду жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что в России необходимо развивать рынок съемного жилья.
Обновлено в 05:07
Общество

В музее Есенина сняли на видео «привидение»

Обновлено в 10:38
Происшествия

Уральская таможня изъяла обезьян в кошачьей переноске

Обновлено в 07:33
Происшествия

В Башкирии три ребенка пострадали при хлопке на катере

Обновлено в 11:42
Футбол

«Ростов» жёстко отреагировал на трансфер Мирзова в «Спартак»

Футбольный клуб «Ростов» выступил с официальным заявлением, прокомментировав слова спортивного директора «Арсенала» Андрея Рудакова по поводу трансфера полузащитника Резиуана Мирзова в московский «Спартак».
Обновлено в 09:56
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Транспорт

В Петербурге по Фрунзенскому радиусу прошел пробный поезд

В Петербурге между станциями метро "Проспект Славы" и "Шушары" прошел пробный поезд.
Обновлено в 10:26
Политика

Зеленский объявил бойкот спикеру Рады Парубию

Президент Украины Зеленский на брифинге в пятницу, 19 июля, заявил, что больше не будет обращаться к председателю Верховной рады Парубию.
Обновлено в 04:29
Политика

СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании ДНР

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что группа компаний «Мотор Сич» на протяжении двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 10:06
Экономика

Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России

Минфин считает безосновательными «рассуждения» об ипотечном кризисе в России, говорится в заявлении замминистра Алексея Моисеева, поступившем в распоряжение РБК.
Обновлено в 09:53
Политика

Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
Обновлено в 03:27
Политика

Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

Обновлено в 08:17
Происшествия

В Москве осудили четверых мужчин, «лечивших» наркоманов изоляцией

Обновлено в 10:16
Общество

Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге

Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) рассказал РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу в Екатеринбурге, которую залили гудроном, сейчас оценивается нанесенный ей ущерб.
Обновлено в 05:30
Главное