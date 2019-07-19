Недвижимость
В России появится программа ипотеки для частных домовТАСС 04:34
АО "ДОМ.РФ" готовит программу использования ипотечных кредитов для строительства индивидуальных жилых домов, сообщил руководитель ДОМ.РФ Александр Плутник на встреча с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:48, Вашингтон
Кино
Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки»
Обновлено вчера в 17:47
Игры
В сеть утёк геймплейный ролик «Мстителей» с Comic-Con
Хоть Square Enix и Marvel не собирались показывать игровой процесс «Мстителей» публике аж до конца августа («через неделю после gamescom»), умельцы сняли семиминутный ролик на закрытом показе на Comic-Con в Сан-Диего.
Обновлено в 07:22
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Культура
Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.
Обновлено в 01:38
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Лучший стрелок – 2» с Томом Крузом
Трейлер второй части фильма «Лучший стрелок», которая выйдет на экраны спустя 33 года после первой, появился в интернете.
Обновлено в 06:39
Космос
OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи
Британская компания OneWeb планирует 22 июля открыть завод в США с целью производства спутников связи для своей глобальной орбитальной группировки, сообщила в пятницу компания.
Обновлено в 02:57
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от затопления Иркутскую область
Обновлено в 03:40
Гаджеты
Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android
В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.
Обновлено в 03:50
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Игры
Valve разрабатывает новую игру. Временное название – Citadel
По информации инсайдера Тайлер МакВикера, Valve работает над неанонсированной игрой, временное название которой – Citadel.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Появились данные о состоянии задымившегося Boeing в Шереметьево
Пассажирский Boeing в Шереметьево, где при эвакуации пострадали пассажиры, был исправен, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
Футболисты «Ньюкасла» стали участниками уличной драки
Один из посетителей заведения оскорбил Шелви, напомнив тому о его лысине (Джонджо с детства страдает от алопеции – патологического выпадения волос).
Обновлено в 04:46
Экономика
Минтруд отказался от увеличения пособия по безработице в 2020 году
"Предлагается установить размеры величин пособия по безработице на 2020 год минимальной —1,5 тысячи рублей, максимальной: для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста) — восемь тысяч рублей, для лиц предпенсионного возраста — 11,28 тысячи рублей", — говорится в пояснительной записке.
Обновлено в 04:43
Политика
МИД РФ рассказал о закрытых консультациях с Нидерландами по MH17
Россия ведет консультации с Нидерландами по малайзийскому Boeing, который потерпел крушение в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 07:42
Происшествия
РПЦ опровергла проблемы с движением скорых из-за кортежа патриарха
18 июля Telegram-канал Baza опубликовал видео и сообщение о том, что из-за визита патриарха около 30 минут машины скорой помощи не могли покинуть подстанцию.
Обновлено в 06:42
Политика
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика
Facebook удалил изображение со свастикой на гербе
Социальная сеть Facebook удалила картинку с изображением свастики на фоне государственного герба РФ по требованию Роскомнадзора.
Обновлено в 06:55
Политика
Путин встретился с Медведчуком накануне выборов в Раду
Президент России Владимир Путин встретился с руководителем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Кино
Сериал «Ведьмак» наполнят сценами секса и насилия
Сериал "Ведьмак" от Netflix, основанный на фэнтезийной серии романов польского писателя Анджея Сапковского, сделают "очень взрослым шоу".
Обновлено в 07:33
Политика
В Нидерландах отклонили жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».
Обновлено в 07:27
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Недвижимость
Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотеке
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении в «Дружбе» попросил политическое убежище
Обвиняемый по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» Роман Ружечко, который был задержан Интерполом в Вильнюсе, попросил политическое убежище в Литве.
Обновлено в 07:44
Экономика
Boeing оценил в $5,6 млрд потери из-за проблем с лайнерами 737 MAX
Во втором квартале 2019 года выручка корпорации Boeing снизится на $5,6 млрд из-за приостановки эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX и отсрочек в их поставках заказчикам.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено вчера в 11:17
Политика
В Госдуме оценили предложение об освобождении Вышинского и Сенцова
Парламентарий Водолацкий назвал его некорректным В Госдуме РФ прокомментировали предложение Киева об одновременном освобождении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и осужденного в РФ за подготовку теракта Олега Сенцова, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:38
Игры
У Rebel Galaxy Outlaw появилась дата РС-релиза: 13 августа
Обновлено вчера в 13:58