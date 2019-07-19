АО "ДОМ.РФ" готовит программу использования ипотечных кредитов для строительства индивидуальных жилых домов, сообщил руководитель ДОМ.РФ Александр Плутник на встреча с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

В России появится программа ипотеки для частных домов

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