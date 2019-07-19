Недвижимость

В России появится программа ипотеки для частных домовТАСС 04:34

АО "ДОМ.РФ" готовит программу использования ипотечных кредитов для строительства индивидуальных жилых домов, сообщил руководитель ДОМ.РФ Александр Плутник на встреча с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
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Ипотека для частных домов появится в России

News.ru04:59

Дмитрий Медведев призвал развивать рынок арендного жилья

Российская газета06:07

В России создадут программу ипотеки для частных домов

Москва 2405:42

В России появится ипотека для частных домов

Life.ru06:49

Медведев: нужны стандартные подходы к индивидуальному жилому строительству

РИА Новости04:16

Ипотечные облигации с поручительством «ДОМ.РФ» помогут снизить ставки по ипотеке на 0,5-1 п.п. - Плутник

Интерфакс05:08

В России появится программа ипотеки для частных домов

ТАСС04:34
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Использование лунного грунта в качестве источника энергии

Поиск устойчивого энергетического решения, которое собирает солнечный свет в течение долгих лунных дней и сохраняет его для использования в ночное время, имеет важное значение для реализации перспективы долгосрочного жилья на Луне.
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В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки»

На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.
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Армия и оружие

«Вкусные кадры»: ВСУ хвастаются обстрелами ДНР из ПТУРов

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В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
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Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ

По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.
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Все водоемы Свердловской области не соответствуют санитарным нормам

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Футбол

Зидан определился с линией атаки «Реала»

Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан определился с линией нападения своей команды на новый соревновательный сезон.
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Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:56
Политика

В офисе Зеленского назвали чушью сообщения об инциденте с Полтораком

Заместитель председателя офиса президента Руслан Рябошапка разъяснил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком не было никакого конфликта.
Обновлено в 10:00
Политика

Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 11:27
Политика

Новый способ оскорбления россиян нашли на Украине

На Украине в Черновцах сотрудники пиццерии вывесили на входе в ресторан табличку с оскорблением русскоязычных клиентов.
Обновлено в 11:14
Здоровье

В координационный совет ФФОМС войдут пациенты и страховщики

«Прием граждан будут вести высококвалифицированные медиаторы, которые уже начали специализированную подготовку с помощью страховых компаний», – пояснила Стадченко и выразила уверенность, что благодаря работе медиаторов граждане смогут лучше узнать свои права и возможности по применению полиса ОМС, а в стране резко сократится число обращений в суд.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие

Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии

Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено в 08:59
Политика

Климкин назвал паспортизацию Донбасса посланием Путина Западу

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Россия увеличит темпы паспортизации Донбасса до 4-5 тыс. документов в сутки.
Обновлено в 08:43
Происшествия

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Между станциями «Савеловская» и «Петровский парк» Большой Кольцевой линии расцепились вагоны поезда, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 10:33
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Зеленский уволил посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
Обновлено в 09:31
Политика

В конгрессе США провели обряд изгнания духов

В конгрессе США провели обряд изгнания злых духов. Необходимость в этом увидел капеллан при палате представителей Патрик Конрой.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице

Обновлено в 06:27
Происшествия

Инну Чурикову перевели в реанимацию

Актриса Инна Чурикова находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:55
Политика

Путин прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область

Обновлено в 02:05
Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Технологии

Продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО могут запретить

Законопроект, который предлагает ввести запрет на продажу смартфонов и компьютеров без отечественного программного обеспечения, поступил в Государственную думу 19 июля.
Обновлено в 09:04
Общество

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Политика

Захарова назвала позором продление ареста Вышинскому

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«Сочи» арендовал у «Зенита» Мостового

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Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

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Обновлено в 10:50
Интернет

Приложение FaceApp заработало миллион долларов

Разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp всего за 10 дней заработали более 1 миллиона долларов, свидетельствуют данные App Annie.
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Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
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В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск

Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05
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