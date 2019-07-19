Недвижимость

В России появится программа ипотеки для частных домовТАСС вчера в 04:34

АО "ДОМ.РФ" готовит программу использования ипотечных кредитов для строительства индивидуальных жилых домов, сообщил руководитель ДОМ.РФ Александр Плутник на встреча с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
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В России введут программу ипотеки для отдельных жилых домов

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В России появится программа ипотеки для частных домов

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Медведев: нужны стандартные подходы к индивидуальному жилому строительству

РИА Новостивчера в 04:16
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:18, Вашингтон
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