Экономика

В России появится новая система контроля качества бензина
Известия
07:04

В России хотят внедрить новую систему контроля качества бензина, которая поможет отслеживать топливо от завода до заправочных станций. Об этом 6 января глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал в интервью «Российской газете».
Известия07:04
Денис Мантуров
Система прослеживаемости как раз и покажет, где произошло подмешивание - на нефтебазе, в ходе транспортировки или уже непосредственно в резервуарах АЗС. Это позволит понять, что мы заливаем в бензобак и станет поводом для внеплановых проверок.
— Денис Мантуров, российский политикТК Звезда 06:13
с чего всё началось

Качество бензина будут контролировать от завода до бензобака

Паленого бензина и дизтоплива на заправках за три года стало более чем в два раза меньше. Чтобы свести к минимуму поставки фальсификата, правительство собирается внедрить систему прослеживаемости топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака.
Российская газетавчера в 22:00

Подробнее о событии

В России ужесточат контроль за качеством бензина и дизельного топлива

РБК05:32

Стало известно о новой системе контроля качества бензина

Газета.Ru05:26

В России ужесточат контроль за качеством бензина

URA.Ru01:06

В России внедрят новую систему контроля качества бензина

РИА Новости02:11

Контроль за качеством бензина усилят в РФ

News.ru01:31

Качество бензина в России будут контролировать по-новому — от завода до бака

Комсомольская правда04:15

Качество бензина будут контролировать от завода до бензобака

Российская газетавчера в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Общество

Дачников обязали сообщать властям о перестройке своих домов

В Росреестре подчеркивают, что с инициативой о признании объекта индивидуального жилищного строительства и садового дома самостроем в случае отсутствия уведомления о начале или завершении строительства может выступать местный орган самоуправления.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

NASA не уведомило Роскосмос об отмене визита Рогозина в США

Причиной отмены визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США стала позиция многих американских сенаторов, рассказал в интервью The Washington Post глава НАСА Джим Брайденстайн.
Обновлено в 04:30
Экономика

В России появится новая система контроля качества бензина

В России хотят внедрить новую систему контроля качества бензина, которая поможет отслеживать топливо от завода до заправочных станций.
Обновлено в 07:04
Космос

Илон Маск рассказал о сроках первого запуска Dragon-2 к МКС

Как сообщил глава компании SpaceX Илон Маск в Twitter, запуск к МКС нового пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме пройдёт в первых числах февраля Отметим, ранее говорилось, что Dragon-2 направят на Международную космическую станцию 17 января этого года.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

«Роскосмос»: Странно, что NASA общается с госкорпорацией через СМИ

В "Роскосмосе" удивлены, что NASA общается с госкорпорацией через СМИ.
Обновлено в 07:07
Происшествия

В частично обрушенном доме в Магнитогорске снесут два подъезда

В жилом доме в Магнитогорске, часть которого обрушилась 31 декабря, снесут два подъезда, сообщается на сайте губернатора Челябинской области.
Обновлено в 01:27
Хоккей

Российский флаг не попал в ролик по итогам молодежного ЧМ по хоккею

Российский флаг не включили в видео по итогам молодежного чемпионата мира по хоккею, проходившего в Канаде.
Обновлено в 02:28
Политика

Роскосмос может выйти из диалога с NASA по окололунной станции

Роскосмос может выйти из переговоров с NASA об участии в создании окололунной станции Gateway из-за отмены визита руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина в США, где должны были пройти переговоры двух компаний.
Обновлено в 03:07
Политика

Патриарх Варфоломей вручил томос предстоятелю новой церкви Украины

Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил предстоятелю новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии ПЦУ.
Обновлено в 03:27
Происшествия

В Тюмени в батутном парке погибла девушка

Обновлено в 07:03
Политика

Эрдоган намерен посетить Россию в январе

Обновлено в 05:32
Происшествия

Появилось видео с места массовой драки студентов в общежитии в Москве

Обновлено вчера в 13:56
Политика

Патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии

Митрополит Епифаний получил от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии Украинской церкви.
Обновлено в 04:37
Общество

Сильный шторм повредил набережную в Олимпийском парке Сочи

Бушевавший последние пару дней шторм частично разрушил набережную в Олимпийском парке Сочи. Последствия разгула стихии сняли на видео.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии

Обновлено вчера в 15:18
Космос

В Сеть случайно попала фотография сборки самой большой ракеты Маска

Житель Техаса опубликовал в Twitter фотографию восхода солнца в деревне Бока-Чика, где находится частный космодром компании Илона Маска Space X. На снимок попала разобранная сверхтяжелая ракета SpaceX Starship, строящаяся здесь.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В Мариуполе прогремел взрыв в жилом доме

Обновлено в 01:29
Авто

В ЦБ рассказали о грядущих изменениях ОСАГО

Территориальный коэффициент при оформлении ОСАГО может быть отменен уже в 2020 году.
Обновлено в 01:20
Общество

Король Малайзии отрекся от престола

Король Малайзии Мухаммад V отрекается от престола, сообщает Reuters со ссылкой на заявление королевского дворца.
Обновлено в 06:42
Общество

В России появится профессия судьи для беспилотных машин

В ближайшие 10 лет в России появится профессия судьи беспилотных автомобилей.
Обновлено в 03:03
Экономика

В Воронежской области создана особая экономическая зона

В Воронежской области появилась особая экономическая зона под названием "Центр".
Обновлено в 05:17
Происшествия

Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы ВПП в аэропорту Львова

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который должен был выполнить рейс Львов-Стамбул, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту вылета.
Обновлено в 06:31
Политика

Глава МИД ФРГ заявил, что ключ к сохранению ДРСМД находится у России

"Если Россия хочет сохранить договор, то она должна осуществить разоружение, которое поддается контролю", — подчеркнул Маас.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

В Крыму провели учения ракетные комплексы «Бал»

Обновлено в 05:08
Футбол

«Бавария» оштрафовала Рибери за грубость в соцсетях

Французский полузащитник «Баварии» Франк Рибери оштрафован «Баварией» за грубый ответ на критику в социальных сетях.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Выплаты пострадавшим в Магнитогорске увеличат на треть

Власти Челябинской области увеличат объем выплат пострадавшим при обрушении жилого дома в Магнитогорске с 66 млн до 93 млн рублей.
Обновлено в 02:05
Общество

Журналистка обвинила учредителя медиахолдинга в изнасиловании

В подъезде Мигунов стал хватать ее за плечи, толкать и тянуть за волосы, пишет Федорова.
Обновлено вчера в 12:58
Армия и оружие

Россия и Иран планируют провести совместные учения в Каспийском море

Обновлено в 03:33
Спорт

Еще один норвежский лыжник отчитал российских спортсменов

Ранее норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн прокомментировал тактику российских лыжников во время масс-старта на шестом этапе «Тур де Ски».
Обновлено в 05:04
Армия и оружие

Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе

Солдаты армии США сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Каунасе, сообщает Baltnews со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 04:59
Главное