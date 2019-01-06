Паленого бензина и дизтоплива на заправках за три года стало более чем в два раза меньше. Чтобы свести к минимуму поставки фальсификата, правительство собирается внедрить систему прослеживаемости топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака.

с чего всё началось

Система прослеживаемости как раз и покажет, где произошло подмешивание - на нефтебазе, в ходе транспортировки или уже непосредственно в резервуарах АЗС. Это позволит понять, что мы заливаем в бензобак и станет поводом для внеплановых проверок.

В России хотят внедрить новую систему контроля качества бензина, которая поможет отслеживать топливо от завода до заправочных станций. Об этом 6 января глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал в интервью «Российской газете».

Экономика Экономика В Воронежской области создана особая экономическая зона

Экономика Экономика Доллар стал самой выгодной инвестицией россиян в 2018 году Самыми доходными вложениями российских инвесторов в 2018 году стали доллары, акции и фьючерсы на палладий.

Экономика Экономика Фонд содействия инновациям поддержит проекты по привлечению молодежи Правительство РФ разрешило Фонду содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонду содействия инновациям) направлять субсидии проектам по вовлечению молодёжи в инновационную деятельность, сообщается на сайте кабинета министров.

Энергетика Энергетика Посол России в Китае: энергетика остается основной сферой торговли Сотрудничество между Россией и Китаем в области энергетики будет сохранять лидирующее место в структуре торгово-экономического взаимодействия между двумя странами, заявил посол России в КНР Андрей Денисов.

Экономика Экономика Индия вводит карательные пошлины на экспорт из США Экономика США понесёт большие потери из-за карательных пошлин на ввоз американских сельскохозяйственных товаров в Индию.

Экономика Экономика Эксперт оценил рост цен на смартфоны в 2019 году Стоимость смартфонов в 2019 году может вырасти на 10 процентов из-за снижения курса рубля и увеличения ставки НДС.

Экономика Экономика Эксперты оценили, кому надо в 2019 году готовиться к увольнению С 2019 года начинает действовать пенсионная реформа, в результате которой пенсионный возраст для мужчин повышается до 65 лет, для женщин — до 60 лет.

Экономика Экономика В Белоруссии и Казахстане повысили пенсионный возраст В Белоруссии повысили пенсионный возраст.

Экономика Экономика Долги Украины превысили 70 процентов ее ВВП Внешний и внутренний долг Украины достиг критического значения, превысив 70 процентов от заложенного в бюджет страны ВВП.

Экономика Экономика Эксперт: Потребкорзина в 2019 году подорожает на 5 процентов Потребительская корзина: бензин и урожай толкают цены В целом потребкорзина в 2019 году может подорожать на 5 процентов, прогнозирует Анастасия Соснова.

Экономика Экономика Эксперт: Мир ждет рецессия и распад на несколько валютных зон По результатам кризиса нынешний глобальный долларовый мир имеет все шансы распасться на несколько валютных зон.

Финансы Финансы Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов впервые за три недели Индекс РТС рос на 2,87%, до 1118 пунктов. В прошлый раз индекс Мосбиржи поднимался выше 2400 пунктов 11 декабря.

Экономика Экономика Регионам выделят более 31 млрд рублей на льготные лекарства Правительство выделит регионам 31,367 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.

Экономика Экономика Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в своем твиттере сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.