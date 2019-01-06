Экономика
В России появится новая система контроля качества бензина
В России появится новая система контроля качества бензинаИзвестия07:04
В России хотят внедрить новую систему контроля качества бензина, которая поможет отслеживать топливо от завода до заправочных станций. Об этом 6 января глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал в интервью «Российской газете».
Известия07:04
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Система прослеживаемости как раз и покажет, где произошло подмешивание - на нефтебазе, в ходе транспортировки или уже непосредственно в резервуарах АЗС. Это позволит понять, что мы заливаем в бензобак и станет поводом для внеплановых проверок.
— Денис Мантуров, российский политикТК Звезда 06:13
с чего всё началось
Паленого бензина и дизтоплива на заправках за три года стало более чем в два раза меньше. Чтобы свести к минимуму поставки фальсификата, правительство собирается внедрить систему прослеживаемости топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака.Российская газетавчера в 22:00
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