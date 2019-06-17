Общество
Новая маркировка продуктов появится в РоссииГазета.Ru вчера в 23:06
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, речь идет о маркировке продуктов питания так называемым светофором.
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с чего всё началось
ФИЦ питания и биотехнологии уже подготовил окончательную версию документа. Согласно нему, цветовая маркировка на упаковке будет информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. Так, предупреждением о том, что их доля существенно превышает норму, станет красная полоска.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
Общество
Никита Михалков запустит сеть винных ресторанов
Группа компаний Dodici, которая включает производство вина в Италии, принадлежащее Никите Михалкову, намерена тиражировать формат своих ресторанов Dodici Wine & Kitchen за счет продажи франшизы.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл выложили в Сеть фото сына в День отца
День отца отмечается в третье воскресенье июня не только в России, но и в Великобритании.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
В Пермском крае суд вынес приговор по делу о реконструкции стадиона
Ленинский районный суд Перми приговорил к трем годам условно бывшего министра спорта Пермского края Павла Ляха за злоупотребление должностными полномочиями, допущенными при реконструкции пермского стадиона "Динамо", сообщили РИА Новости в канцелярии суда.
Обновлено в 03:12
Происшествия
СК РФ задержал еще 12 участников массовой драки под Пензой
Оперативники Следственного комитета, МВД и ФСБ РФ задержали еще 12 участников массового конфликта, который случился в селе Чемодановка в Пензенской области.
Обновлено вчера в 05:15
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Общество
Марк Варшавер опроверг слухи о своей госпитализации
Директор Московского театра "Ленком" Марк Варшавер проходил медицинское обследование в Боткинской больнице, сообщил в понедельник ТАСС заместитель директора "Ленкома" Сергей Вольтер.
Обновлено в 03:16
Музыка
Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым
Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 11:54
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
Самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований в 2018 году были зафиксированы в Курской области (3331,1 на 100 тыс. населения) и Мордовии (3292,1 на 100 тыс.), сообщает RT со ссылкой на Минздрав России.
Обновлено в 02:59
Общество
В предложении поменять критерии нуждаемости видят риски напряженности
Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруда РФ.
Обновлено в 03:10
Политика
Посол России назвал выдумкой слова Болтона о контракте с Венесуэлой
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о военном контракте.
Обновлено вчера в 14:03
Здоровье
Поликлиники в России получат «звезды» по примеру отелей
Поликлиники в России будут сертифицированы. Медучреждения получат «звезды», как принято при оценке уровня работы отелей в турбизнесе.
Обновлено в 01:14
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Экономика
Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком
Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
Обновлено в 01:27
Спорт
Российский бегун был сбит соперником и в падении выиграл забег
Обновлено в 02:59
Футбол
Гильерме получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина
Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме стал победителем номинации «Вратарь года» имени Льва Яшина, которую ежегодно вручает журнал «Огонек».
Обновлено вчера в 18:05
Футбол
Руслан Малиновский: Чувствую себя обманутым
Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский обвинил клуб в нарушение обещания.
Обновлено вчера в 14:31
Общество
Росгидромет назвал самые солнечные города России
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Глава Дагестана госпитализирован в Москве
В Москву на лечение отправлен глава Дагестана Владимир Васильев, сообщает 16 июня пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Президент Казахстана посоветовал Трампу «не загонять китайцев в угол»
В интервью Euronews он также посоветовал США не ставить КНР в безвыходное положение, поскольку для китайцев «потеря лица имеет огромное значение».
Обновлено в 02:21
Футбол
Алексеев назначен на пост главного тренера «Енисея»
Обновлено в 01:47
Финансы
Ставка зеленеет: почему копить по-прежнему выгоднее в долларах
Доллар против евро Дедолларизация российской экономики стартовала осенью 2018 года, однако ставки по вкладам в американской валюте по-прежнему не снижаются.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
17-летний спортсмен-биатлонист погиб в Крыму
Обновлено вчера в 23:23
Экономика
Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую компанию
Отмечается, что китайская компания зарегистрировала на себя торговые марки российских молочных производителей.
Обновлено в 00:23
Общество
Юлия Пересильд без белья покрасовалась на закрытии «Кинотавра»
Отечественные знаменитости не упустили возможность покрасоваться на красной дорожке и с удовольствием показали свои лучшие наряды.
Обновлено в 02:45
Финансы
Эксперт спрогнозировал рублевые курсы доллара и евро на начало августа
Согласно прогнозам экспертов, уже к началу августа курс американского доллара может опуститься до 62-63 рублей, а евро достигнет отметки в 71 рубль.
Обновлено в 00:31
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
В Генпрокуратуре РФ назвали сумму ущерба от экологических преступлений
«Только в 2018 году зафиксировано 12 млрд ущерба от совершенных преступлений», — сказал Мирошник, добавив, что основной ущерб приходится на лесную отрасль.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35
На форуме "Армия-2018" Минобороны и корпорация подписали контракт на поставку до 2023 года шести таких истребителей в одноместной и двухместной (учебно-боевой) модификациях "С" и "УБ".
Обновлено в 01:05
Происшествия
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 04:28
Общество
Результаты ГИА стали доступны на портале мэра Москвы
Московские школьники могут посмотреть результаты государственных итоговых экзаменов (ГИА) в личном кабинете на портале мэра Москвы.
Обновлено в 01:25