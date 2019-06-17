Общество

Новая маркировка продуктов появится в РоссииГазета.Ru вчера в 23:06

В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, речь идет о маркировке продуктов питания так называемым светофором.
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с чего всё началось

Полоса неедения: готов ГОСТ для маркировки продуктов «светофором»

ФИЦ питания и биотехнологии уже подготовил окончательную версию документа. Согласно нему, цветовая маркировка на упаковке будет информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. Так, предупреждением о том, что их доля существенно превышает норму, станет красная полоска.
Известиявчера в 17:01

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Маркировка продуктов цветами светофора начнется осенью

Коммерсантъ02:38

В России появится новая маркировка продуктов

Известиявчера в 19:49

В России появится новая маркировка продуктов

Говорит Москва00:30

В России появится новая маркировка продуктов, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 23:58

СМИ: Новая маркировка продуктов появится в России осенью

RT на русскомвчера в 23:23

Новая маркировка продуктов появится в России

Газета.Ruвчера в 23:06

СМИ назвали сроки введения в России цветовой маркировки продуктов

РБК00:56
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
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