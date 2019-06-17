Новая маркировка продуктов появится в РоссииГазета.Ru вчера в 23:06

ФИЦ питания и биотехнологии уже подготовил окончательную версию документа. Согласно нему, цветовая маркировка на упаковке будет информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. Так, предупреждением о том, что их доля существенно превышает норму, станет красная полоска.

с чего всё началось

В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, речь идет о маркировке продуктов питания так называемым светофором.

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