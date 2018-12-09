Топ-менеджмент подмосковного аэропорта Жуковский работает над созданием авиакомпании под брендом WeGo Air. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с бизнес-планом проекта. Перевозчик будет специализироваться на международных чартерных рейсах.

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