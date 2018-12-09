Транспорт

В России появится новая чартерная авиакомпания
Lenta.ru
14:44

Топ-менеджмент подмосковного аэропорта Жуковский работает над созданием авиакомпании под брендом WeGo Air. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с бизнес-планом проекта. Перевозчик будет специализироваться на международных чартерных рейсах.
Lenta.ru14:44

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Менеджмент аэропорта Жуковский участвует в создании чартерной авиакомпании

Коммерсантъ11:57

Топ-менеджеры Жуковского вошли в число создателей новой авиакомпании

РБК11:47

СМИ сообщили о создании новой чартерной авиакомпании в России

Ведомости11:03

Источник сообщил о создании новой чартерной авиакомпании в России

РИА Новости10:20

Топ-менеджмент аэропорта Жуковский создает чартерную авиакомпанию

Интерфакс10:59

В России может появиться новая чартерная авиакомпания

Говорит Москва10:28

В России готовится к запуску новая авиакомпания

Известия07:03
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