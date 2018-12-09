Транспорт
В России появится новая чартерная авиакомпания
В России появится новая чартерная авиакомпанияLenta.ru14:44
Топ-менеджмент подмосковного аэропорта Жуковский работает над созданием авиакомпании под брендом WeGo Air. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с бизнес-планом проекта. Перевозчик будет специализироваться на международных чартерных рейсах.
Lenta.ru14:44
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Транспорт
«Яндекс.Такси» отменил функцию отложенного заказа в Москве
Агрегатор "Яндекс.Такси" отменил в Москве функцию отложенного заказа из-за уменьшения времени бесплатного периода парковки в городе с 15 до 5 минут.
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Плацкартный вагон нового образца будет представлен в понедельник на Казанском вокзале Москвы.
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Транспорт
Городские службы успешно ликвидировали последствия первого снегопада
Обновлено в 14:48
Транспорт
Волгоградцам рассказали о правилах безопасности в маршрутках и такси
Готовясь к поездке в маршрутке, не садитесь в пустой автомобиль, поскольку в случае резкого удара никто не смягчит ваше столкновение с железными элементами машины, передает «Родной город».
Обновлено в 14:58
Транспорт
Время движения поездов сократили в России
В России введен новый график движения пассажирских поездов, согласно которому РЖД ускорила свои поезда на 133 часа.
Обновлено в 14:53
Транспорт
Ограничения введены на Военно-Грузинской дороге
"С 9:30 мск на Военно-Грузинской дороге введены ограничения для большегрузов из-за погодных условий в Грузии", - цитирует представителя ГУ МЧС по Северной Осетии "Интерфакс".
Обновлено в 10:09
Транспорт
Митинг против закрытия дамбы через Ростовское море прошел в Ростове
Выступить против закрытия дамбы пришли порядка 200 ростовчан, большая часть которых проживает в ЖК «Платовский».
Обновлено в 12:53
Транспорт
Волгоградцев возмутили водители маршруток с телефоном за рулем
Обновлено в 05:56
Транспорт
На улице Грузинской в Нижнем Новгороде ограничат движение
Проезжая часть будет сужена, а также появится знак, ограничивающий скорость движения до 40 километров в час.
Обновлено в 12:04
Транспорт
У «Макси» эвакуируют припаркованные машины
В группе ДТП Петрозаводска и Карелии появились очередные фотографии того, как принудительно вывозят эвакуатором автомобили, припаркованные у торгового центра "Макси".
Обновлено в 08:52
Транспорт
Ремонт улицы Горького в Керчи завершится в ближайшие дни
Учитывая, что работы продолжаются днем и ночью ремонт улицы Горького планируется завершить в ближайшее время.
Обновлено в 02:59
Транспорт
В Бугуруслане рекламу на дорожных знаках признали незаконной
Сотрудники полиции незамедлительно составили протокол в отношении нарушителей и понудили незамедлительно снять незаконную рекламу с опор знаков дорожного движения.
Обновлено в 04:04
Транспорт
Город Владимир сокращает расходы на троллейбусный парк
Обновлено в 09:54
Транспорт
Москвичей предупредили о перекрытии движения на Хитровской площади
Власти города предупреждают жителей и гостей столицы о перекрытии движения транспорта на Хитровской площади в связи с проведением киносъемок.
Обновлено в 08:55
Транспорт
На годовые уборку и озеленение Советского района Ростова потратят более 34 млн рублей
На уборку, содержание и благоустройство всех восьми районов Ростова в 2019 году власти потратят 995,1 млн рублей.
Обновлено в 10:21