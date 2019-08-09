Общество
В России появится национальный стандарт на школьную формуРоссийская газета 03:41
Предварительный национальный стандарт на школьную форму в России утвердят в России в 2020 году, рассказали в Минпромторге. Как отметили в пресс-службе ведомства, предполагается установить параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани и подкладки.
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с чего всё началось
Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму планируется утвердить в следующем году. Об этом «Известиям» рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В документе будут указаны требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и подкладки.Известиявчера в 17:01
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