Армия и оружие
В России появится беспилотник для боевой экипировки нового поколенияГазета.Ru 01:31
"Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" начал разработку микробеспилотника, которым будет оснащаться боевая экипировка нового поколения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Ростеха.
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с чего всё началось
Россия разрабатывает микробеспилотник, которым планируют оснастить боевую экипировку "Ратник" третьего поколения, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".РИА Новости01:26
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Ростех начал разработку микробеспилотника для нового поколения экипировки «Ратник»
Московский Комсомолец01:24
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Политика
Медведев заявил, что обязан быть оптимистом
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что если не будет оптимистом, то вокруг него будет "оголтелый пессимизм".
Обновлено в 04:19
Политика
В Совфеде оценили призыв Трампа к ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление американского президента Дональда Трампа о том, что странам ЕС необходимо «взять обратно» более 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство»* и предать их суду.
Обновлено в 03:24
Происшествия
ТЦ на юге Москвы проверяют после звонка о минировании
Правоохранители приступили к проверке помещений торгово-развлекательного центра "Каширская Плаза" на юге Москвы после анонимного сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В массовой драке в Москве погибли два человека
У станции метро «Волгоградский проспект» в Москве произошла массовая драка, в результате которой погибли два человека.
Обновлено в 01:26
Экономика
Медведев опроверг планы изымать у бизнеса сверхдоходы
Сообщения об имевшихся у государства планах изымать сверхдоходы у крупного бизнеса не соответствуют действительности, заверил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:02
Политика
«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник
Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Новейшая ракета «Бронебойщик» прошла испытания
В России завершились госиспытания новейшей авиационной ракеты С-8ОФП, известной также как "Бронебойщик".
Обновлено в 03:04
Происшествия
Площадь обрушения в ИТМО в Петербурге составила 190 квадратных метров
Общая площадь обрушения в здании университета в Санкт-Петербурге, по уточненным данным, составила 190 квадратных метров, разрушены 13 аудиторий, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.
Обновлено в 03:13
Политика
Медведев пообещал уравнять доходы жителей города и деревни
Премьер добавил, что власти будут стремиться к увеличению доходов семей, живущих как в городе, так и в деревне.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Участники «Чайфа» потеряли гитары
Участники группы «Чайф» Владимир Шахрин и Владимир Бегунов заявили о пропаже гитар после перелета из Москвы в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 21:47
Спорт
Гараничева высмеяли за опоздание на гонку преследования
Обновлено вчера в 18:04
Хоккей
Панарин назван первой звездой игрового дня в НХЛ
Обновлено в 03:06
Политика
Кандидат в президенты Украины перепутал программу Гитлера и свою
Кандидат в президенты Украины Сергей Каплин около 20 минут отстаивал программу Адольфа Гитлера в прямом эфире, приняв ее за свою собственную.
Обновлено в 00:02
Политика
Порошенко назвал ситуацию на Украине «историей успеха»
Если Киев прекратит военные действия, Украины не станет, считает президент страны Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 21:20
Политика
Первый президент Украины назвал Донбасс «другой страной»
Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года в результате госпереворота, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 04:26
Единоборства
Минаков потерпел первое поражение в карьере
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Виталий Минаков потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, уступив на турнире Bellator 216 французу Чейку Конго.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Кривом Роге подожгли и осквернили храм УПЦ МП
Обновлено вчера в 19:07
Политика
В Сети обнаружили китайскую базу данных с результатами тотальной слежки за 2,6 млн человек
Представитель некоммерческой организации GDI Foundation нашел в свободном доступе базу данных с персональными данными почти 2,6 млн жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района, сообщает РБК.
Обновлено в 03:46
Общество
В Forbes посчитали лимоны предметом роскоши для россиян
Обновлено вчера в 21:50
Спорт
Непряева стала третьей в последней гонке перед ЧМ
На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Конье завершилась женская гонка на 15 километров классическим стилем с раздельным стартом.
Обновлено в 04:45
Политика
Эксперт оценил ожидания Порошенко от президентских выборов на Украине
Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что он ожидает «прекрасный результат» на предстоящих выборах главы государства.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Петербурге девочка попала в больницу после падения наледи с крыши
Тринадцатилетняя девочка госпитализирована, по предварительным данным, после падения на нее наледи с крыши здания в Санкт-Петербурге, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 03:17
Футбол
«Ман Юнайтед» хочет заменить Лукаку на Дибалу или Икарди
Обновлено в 02:11
Происшествия
Преподавательница ИТМО вывела студентов из аудитории за 10 минут до ЧП
В одном из Telegram-каналов сообщают, что за 10 минут до обрушения в Университете ИТМО преподавательница обратила внимание на странный треск.
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Жители Гаити сожгли флаг США и попросили помощи у России
Обновлено в 00:35
Общество
В Госдуме опровергли запрет на покупку авто без гаража
Якобы обсуждается инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки.
Обновлено в 04:40
Политика
У немцев больше общего с США, чем с Россией, заявила Иванка Трамп
У немцев гораздо больше общего с США, нежели с Россией, заявила старшая дочь и советник американского лидера Дональда Трампа Иванка в интервью немецкой газете Bild.
Обновлено вчера в 15:08