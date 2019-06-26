В России появится аналог американской летающей батареи АС-130Известия 01:57

Аналог американского самолета непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя AC-130 разрабатывается в России, уже разработан аванпроект на базе транспортника Ан-12 с пушками калибра 57 мм. Об этом в среду сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе на форуме "Армия-2019".

с чего всё началось

В России работают над созданием аналога американского самолета непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя АС-130. Как сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе 26 июня, аванпроект уже разработан.

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