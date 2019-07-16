Общество

В России появится ГОСТ для фотосессий младенцевИзвестия 00:34

В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году. Документ касается фотосессий для детей возрастом до 28 дней, сообщает RT.
Читать в источнике
с чего всё началось

Младенцев в России будут фотографировать по ГОСТу

В России впервые введён ГОСТ на оказание фотоуслуг для новорождённых, который вступит в силу с 1 января 2020 года. С текстом стандарта ознакомился RT. Указанный ГОСТ распространяется на фотосессии новорождённых в специальных студиях, в доме, в парках или других местах.
RT на русскомвчера в 23:00

Подробнее о событии

В России появится ГОСТ для фотографирования младенцев

Эхо Москвы06:03

В России c января появится ГОСТ для фотографирования младенцев

РБК03:35

Младенцев в России будут фотографировать по ГОСТу

RT на русскомвчера в 23:00

Российских младенцев будут фотографировать по ГОСТу

Газета.Ru01:31

ГОСТ по фотографированию младенцев появится в России

РЕН ТВ00:50

В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев

Известия00:34

Фотографировать новорожденных будут по ГОСТу

Российская газета01:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 07:48, Вашингтон
Авто

Tesla нарастила скорость сборки Model 3 при помощи изоленты

Обновлено в 05:25
Происшествия

В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах

В якутском Вилюйске задержали съемочную группу телеканала "Якутия 24", которая снимала сюжет о состоянии дорог в городе; об этом во вторник сообщил заместитель гендиректора Национальной вещательной компании "Саха" Александр Калугин.
Обновлено в 06:39
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Экономика

В России рекордно упали цены на сахар

В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных «Союзроссахара».
Обновлено в 07:08
Происшествия

Самолет рухнул на жилой дом в Чечне

Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
Обновлено в 04:38
Авто

В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП

Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
Обновлено в 07:23
Политика

У Зеленского назвали сроки обмена пленными с Россией

Заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская и российская стороны намерены обменять определенное количество удерживаемых лиц в течение месяца.
Обновлено в 07:41
Общество

В ЕСПЧ направлена первая жалоба на реновацию в Москве

Житель Москвы Александр Эйсман подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за включения в программу реновации дома, где находится его квартира.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Москвичи массово отравились едой из вендинговых автоматов

В шести округах Москвы 30 человек отравились к врачам с отравлением, предположительно, едой из вендинговых автоматов в офисах, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:37
Политика

За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия

В Петербурге вынесли приговор по делу об убийстве сотрудницы Мариинки

Обновлено в 07:10
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Наука

Названа группа крови, которая неуязвима перед раком

Названы продукты, которые вредят здоровью, если есть их в неправильное время Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.
Обновлено 14 июля в 23:41
Футбол

Голландский полузащитник Лерой Фер может перейти в «Локомотив»

Голландский полузащитник Лерой Фер может перейти в московский «Локомотив», утверждает «Рейтинг Букмекеров».
Обновлено в 06:27
Происшествия

Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова

Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Обновлено в 05:09
Авто

Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером

Бренд намерен заменить семейные модели Mondeo, S-Max и Galaxy на единый универсал в стиле кроссовера.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

На Украине вступил в силу закон о госязыке

На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес

Телеведущая Стриженова попала в ДТП с грузовиком

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком. В результате аварии никто не пострадал.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Госдума приняла закон о наказании за непропуск скорой помощи

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов, устанавливающих административную и уголовную ответственность за помехи доступу врачей к больному, в том числе за непропуск машин скорой помощи.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Футбол

В РФС высказались о спорном голе Миранчука

Глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал спорный гол полузащитника московского "Локомотива" Алексей Миранчука в матче первого тура чемпионата России против казанского "Рубина".
Обновлено в 06:59
Энергетика

Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»

Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.
Обновлено вчера в 18:23
Интернет

Twitter представил новый дизайн

Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети.
Обновлено в 06:01
Политика

В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Поклонник инстаграм-блогерши убил ее и опубликовал фото

Обновлено в 06:48
Политика

Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму

В администрации президента России не намерены вмешиваться в ситуацию вокруг выборов депутатов Московской городской думы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:05
Политика

Минюст Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США

В июне 2019-го Верховный суд Австрии одобрил выдачу господина Фирташа, итоговое решение должен был принять Минюст.
Обновлено в 06:31
Политика

Зеленский хочет провести Олимпиаду на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить план для проведения Олимпийских игр в стране, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:23
Происшествия

В Сочи задержали четыре электропоезда из-за сорванной с кафе крыши

В Сочи с пляжного кафе сильным порывом ветра сорвало крышу. Листы металлопрофиля приземлились прямо на контактную сеть железной дороги.
Обновлено в 06:53
Политика

Меркель сидя слушала гимны на встрече с премьером Молдавии

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду перед переговорами в Берлине вопреки протоколу сидя слушали национальные гимны.
Обновлено в 07:45
Главное