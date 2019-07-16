Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцевИзвестия 00:34
В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году. Документ касается фотосессий для детей возрастом до 28 дней, сообщает RT.
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с чего всё началось
В России впервые введён ГОСТ на оказание фотоуслуг для новорождённых, который вступит в силу с 1 января 2020 года. С текстом стандарта ознакомился RT. Указанный ГОСТ распространяется на фотосессии новорождённых в специальных студиях, в доме, в парках или других местах.RT на русскомвчера в 23:00
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