Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцевИзвестия 00:34
В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году. Документ касается фотосессий для детей возрастом до 28 дней, сообщает RT.
Читать в источнике
Оценить37
с чего всё началось
В России впервые введён ГОСТ на оказание фотоуслуг для новорождённых, который вступит в силу с 1 января 2020 года. С текстом стандарта ознакомился RT. Указанный ГОСТ распространяется на фотосессии новорождённых в специальных студиях, в доме, в парках или других местах.RT на русскомвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Общество
До 50% месячной нормы осадков выльется на Москву за три дня ливней
Метеорологи предупреждают москвичей, что за период настоящих июльских ливней в разных местах Москвы может выпасть от 20 до 50% месячной нормы осадков.
Обновлено в 07:27
Авто
В Бразилии нашли производство поддельных Ferrari и Lamborghini
Полиция бразильского города Итажаи в понедельник закрыла фабрику по производству поддельных суперкаров Ferrari и Lamborghini.
Обновлено в 07:55
Космос
Кеннеди предлагал СССР совместную высадку на Луну
Обновлено в 06:05
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию с выборами в Мосгордуму
Кремль наблюдает за ситуацией с выборами в Мосгордуму, но не может и не планирует в нее вмешиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Иваново тигр выбежал на проезжую часть
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором из машины выскакивает тигр и выбегает на проезжую часть.
Обновлено в 06:08
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
ЖКХ
Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора
Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Экономика
Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнеса
Интернет-компания Mail.ru Group договорилась о передаче 51% в киберспортивном холдинге Esforce производителю гоночных компьютерных игр Modern Pick, рассказал «Ведомостям» представитель Mail.ru Group.
Обновлено в 02:01
Наука
Открыты два новых состояния прелестного бариона
Ученые коллаборации LHCb открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона. По словам ученых, они могут являться новой частицей.
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия
Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Футбол
«Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по трансферу Бэйла
Обновлено в 01:23
Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Экономика
В России «заморозку» накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Как ранее сообщали «Кубанские новости», в 2018 году президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
Обновлено в 04:38
Театры
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Политика
В МВД оценили угрозы непризнания российских паспортов жителей Донбасса
В российских паспортах нет информации о месте проживания и прежних иностранных гражданствах, сообщили в МВД России на фоне намерения ряда стран Запада не признавать российские паспорта жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 01:21
Политика
В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным
Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.
Обновлено в 06:37
Общество
Медведеву рассказали о реконструкции Музейного квартала в Туле
При посещении кремля Медведева сопровождали министр культуры РФ Владимир Мединский, а также губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который рассказал главе правительства о ходе реставрации.
Обновлено в 08:34
Спорт
Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Украинский генерал рассказал о наркоманах и пьяницах в рядах ВСУ
Замана отметил, что часто "профессионализм" ВСУ и грубые нарушения техники безопасности приводят к гибели и ранениям солдат.
Обновлено в 08:46
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Происшествия
Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться
Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
AP сообщило о пропаже танкера из ОАЭ в Ормузском проливе
Нефтяной танкер из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) два дня назад перестал передавать свои координаты во время прохода через Ормузский пролив, сообщает AP.
Обновлено в 08:12
Экономика
ВТБ утвердил программу структурных бондов до 1 трлн руб
ВТБ сообщил об утверждении программы структурных облигаций серии С-1 общим объемом до 1 трлн руб.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Десятки сотрудников офисов в Москве отравились едой из автоматов
Массовое отравление офисных работников произошло в Москве, все они покупали готовую еду в вендинговых автоматах.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Убийц старейшей сотрудницы Мариинки отправили в колонию
В Санкт-Петербурге суд вынес приговоры убийцам блокадницы, старейшего сотрудника Мариинского театра.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Германия опасается неожиданного удара от России
Обновлено в 01:30
Здоровье
В России сделают обязательной йодированную соль
Например, не стоит использовать йодированную соль в продукции, которая будет требовать термической обработки, а также не надо добавлять её в мясные изделия.
Обновлено вчера в 23:13