Технологии

В России появился телефон с квантовым шифрованиемВедомости вчера в 13:43

Устройство представляет собой стационарный IP-телефон, подключенный к клиенту квантового распределения ключей и серверу. За счет протокола квантового шифрования он шифрует голосовой трафик между собеседниками так, что получить к нему доступ невозможно.
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В России появился телефон с квантовым шифрованием

Компания «Инфотекс» и Центр квантовых технологий МГУ представили первый в России телефон с квантовой защитой связи ViPNet QSS Phone, сообщил корреспондент «Ведомостей» с презентации.
Ведомостивчера в 13:43

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Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно испытали в Москве

ТАССвчера в 06:44

Первый российский квантовый телефон испытали в Москве

Life.ruвчера в 10:23

В России представили телефон с квантовым шифрованием. Он будет стоить 30 млн рублей

Дождь03:14

В России представили «квантовые» телефоны за 30 млн рублей

Реальное времявчера в 16:57

Первый квантовый телефон за 30 млн рублей представили российские ученые

Народные новостивчера в 22:47

Первый российский квантовый телефон испытали в Москве

News.ru05:28

В России появился телефон с квантовым шифрованием

Ведомостивчера в 13:43
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Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Обновлено в 04:07
Политика

Саакашвили сообщил, что Порошенко трижды предлагал ему стать премьером

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что экс-глава Украины Пётр Порошенко несколько раз предлагал ему стать премьер-министром.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Друг рассказал о последних днях страдающего от рака Александра Абдулова

Обновлено в 04:16
Финансы

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов

Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро.
Обновлено в 03:38
Экономика

ЦБ назвал сроки снижения комиссии за эквайринг в социальном сегменте

Комиссии за эквайринг при оплате товаров из социального сегмента и при крупных покупках могут быть снижены до декабря.
Обновлено в 06:01
Игры

В PSN появился баннер предзаказа Death Stranding

Обновлено в 04:03
Общество

Российская заведующая детсадом уволилась из-за видео со стриптизом

В Сургуте заведующая детсадом уволилась после появившегося в сети видео со стриптизом на праздничном представлении.
Обновлено в 05:53
Политика

Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Политика

Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом

Президент России Владимир Путин несколько раз встречался со старцем Илием (Ноздриным). Батюшка этот совсем не прост, уверяют журналисты.
Обновлено в 05:18
Театры

Богомолов станет худруком Театра на Малой Бронной

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил коллективу Театра на Малой Бронной будущего художественного руководителя — режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Дагестане сбившую четырех человек автомобилистку закидали камнями

Обновлено в 04:42
Происшествия

Напавший с топором на школу подросток получил уголовное дело

В отношении подростка, напавшего на школу №4 в городе Вольске (Саратовская область), возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 11:50
Армия и оружие

В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины

Обновлено в 04:34
Футбол

«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес

Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы

Няня принца Арчи, сына герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри, уволилась после двух недель работы.
Обновлено в 02:10
Общество

Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»

Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено 27 мая в 18:51
Общество

Александр Беглов дал старт кадровому конкурсу

Конкурс является продолжением программы обновления управленческой системы города, инициированной Александром Бегловым.
Обновлено в 05:01
Энергетика

Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".
Обновлено в 02:23
Общество

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии

Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Экономика

Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями

Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
Обновлено в 01:15
Общество

Двери туалета сняли во время ЕГЭ в пензенской школе

В городе Заречном Пензенской области разгорелся скандал из-за отсутствия во время ЕГЭ дверей в туалете.
Обновлено в 01:41
Экономика

Аветисян потребовал от Baring Vostok немедленно передать 10% банка «Восточный»

Компания «Финвижн» Артема Аветисяна потребовала от фонда Baring Vostok немедленно исполнить колл-опцион на 9,99% акций «Восточного», следует из картотеки дел Арбитражного суда Амурской области.
Обновлено в 03:58
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Политика

Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с «россиянкой» в Австрии

В российском МИД призвали ведущие немецкие издания прояснить ситуацию с видео, которое спровоцировало политический скандал в Австрии.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Поклонники поздравляют Леру Кудрявцеву с беременностью

Для прогулки Кудрявцева выбрала платье со сложным кроем, из-за чего у подписчиков ее супруга создалось впечатление, что Лера прячет таким образом «беременный» живот.
Обновлено вчера в 08:59
Футбол

«Арсенал» заинтересован в приобретении Марио Гетце

За ситуацией с немцем следят в лондонском «Арсенале». В Англии готовы выполнить запросы Гетце, если тот захочет покинуть «Боруссию».
Обновлено в 02:20
Экономика

Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов

Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.
Обновлено в 04:31
Политика

Зеленский просит ВСУ выполнять только миротворческие миссии

Обновлено в 03:18
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