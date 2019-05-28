В России появился телефон с квантовым шифрованиемВедомости вчера в 13:43

Компания «Инфотекс» и Центр квантовых технологий МГУ представили первый в России телефон с квантовой защитой связи ViPNet QSS Phone, сообщил корреспондент «Ведомостей» с презентации.

с чего всё началось

Устройство представляет собой стационарный IP-телефон, подключенный к клиенту квантового распределения ключей и серверу. За счет протокола квантового шифрования он шифрует голосовой трафик между собеседниками так, что получить к нему доступ невозможно.

В России появился телефон с квантовым шифрованием

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