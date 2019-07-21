Путешествия

В России появился новый вид туризмаРоссийская газета вчера в 21:00

Переводится как business (бизнес) и leisure (досуг). Появился такой вид туризма совсем недавно. Отправляющийся в командировку сотрудник по своей инициативе продлевает пребывание в городе, который посетил по работе.
Читать в источнике
Обсудить4
с чего всё началось

В России появился новый вид туризма

За последние пять лет спрос на bleisure-путешествия по России вырос более чем на 40 процентов. А вскоре доля таких путешествий может вырасти до 60 процентов. Об этом "Российской газете" рассказали в агентстве делового туризма "Аэроклуб".
Российская газетавчера в 21:00

Подробнее о событии

СМИ сообщили о новом виде туризма в России

РБК00:22

И поработать, и отдохнуть. Россияне стали чаще выбирать новый вид туризма

Телеканал 360°вчера в 22:52

СМИ рассказали о новом виде туризма в России

RT на русскомвчера в 22:58

В России начали путешествовать по-новому

Lenta.ruвчера в 23:31

В России появился новый вид туризма, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 22:15

Россияне открыли новый вид туризма

РЕН ТВвчера в 21:22

В России появился новый вид туризма

Российская газетавчера в 21:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:48, Вашингтон
Происшествия

В Москве на задержанного со сломанной рукой составили протокол

Кутенкова отпустили из отдела, суд состоится в понедельник, сообщает портал «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия

Обнаружено кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max

Кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max, полеты которых были запрещены после авиакатастрофы, обнаружено в логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторфилле.
Обновлено вчера в 19:17
Кино

«Мстители:Финал» могут стать самым кассовым фильмом в истории

Обновлено в 00:31
Происшествия

В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро

В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено вчера в 12:14
Технологии

ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR

Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено вчера в 06:56
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Армия и оружие

Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США

Обновлено вчера в 19:02
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено вчера в 08:16
Финансы

По данным CFTC спекулянты в США сократили ставки на рост курса рубля

Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) сократились на 0.99% до 32 133 контрактов, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия

Водитель Infiniti несколько раз пытался сбить мужчину с ребенком

Водитель автомобиля Infiniti несколько раз попытался наехать на мужчину, державшего на руках меленькую дочь.
Обновлено вчера в 22:52
Армия и оружие

Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными

В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол

Ростов — Спартак 2:2

Обновлено вчера в 16:26
Политика

Зеленский показал убожеское состояние крейсера «Украина»

Президент Украины Владимир Зеленский выложил на своем YouTube-канале запись, которая показывает проблемное состояние ракетного крейсера.
Обновлено в 00:22
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Политика

Стало известно о желании Трампа резко сократить траты бюджета

Президент США Дональд Трамп планирует серьезно урезать бюджет в случае своей победы на выборах главы государства в 2020 году.
Обновлено вчера в 18:41
Футбол

УЕФА оштрафовал «Фенербахче» за нарушение правил безубыточности

Стамбульский футбольный клуб «Фенербахче» был оштрафован УЕФА на 2 млн евро за несоблюдение правил безубыточности, сообщает 21 июля «Спорт-экспресс».
Обновлено в 00:45
Армия и оружие

В ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле

Обновлено вчера в 22:40
Теннис

Кафельникова включили в зал теннисной славы

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников включен в Зал славы тенниса.
Обновлено вчера в 23:24
Космос

Экипаж корабля «Союз МС-13» перешел на борт МКС

Космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган, прибывшие к Международной космической станции на корабле «Союз МС-13», открыли люки перешли на борт МКС.
Обновлено в 00:33
Общество

Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых август не будет удачным

Павел Глоба решил ответить на этот вопрос и дал прогноз в отношении трех знаков Зодиака.
Обновлено 19 июля в 23:29
Происшествия

В проливе Босфор в Стамбуле загорелась яхта

В субботу, 19 июля, на яхте в проливе Босфор в Стамбуле начался пожар.
Обновлено вчера в 14:22
Политика

СМИ узнали о планах Лондона ввести санкции против Ирана из-за танкера

Правительство Великобритании планирует ввести против Ирана санкции после задержания британского танкера Stena Impero, пишет The Telegraph.
Обновлено вчера в 21:51
Политика

В США изменят тест на получение гражданства

Напомним, что недавно глава США Трамп заявил, что позволит администрации узнавать гражданства жителей США без проведения переписи населения.
Обновлено вчера в 04:59
Космос

Обнародованы итоги опросов о том, высаживались ли астронавты на Луне

Обновлено вчера в 09:49
Общество

В Японии более 110 тысяч человек эвакуировали из-за ливневых дождей

Ливневые дожди, обрушившиеся на юго-западные районы Японии, привели к эвакуации более 110 тысяч человек.
Обновлено в 00:27
Гаджеты

Компания Xiaomi выпустила механические часы T-Series CIGA Design

Обновлено вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко госпитализировали с тренировки

Сын бизнесвумен Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша получил травму во время занятий фигурным катанием.
Обновлено вчера в 13:44
Энергетика

Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe, по которому планируется прокачивать природный газ из Норвегии в Польшу.
Обновлено 19 июля в 01:19
Происшествия

Автомобиль провалился в яму на размытой трассе «Амур»

Автомобиль провалился в яму, которая образовалась на федеральной трассе «Амур» из-за сильных ливней.
Обновлено в 00:01
Армия и оружие

Шведские «уничтожители» российских Су-57 оказались не нужны Швейцарии

Швейцария отказалась покупать шведские истребители, способные «порвать» Су-57.
Обновлено вчера в 19:56
Главное