Путешествия
В России появился новый вид туризмаРоссийская газета вчера в 21:00
Переводится как business (бизнес) и leisure (досуг). Появился такой вид туризма совсем недавно. Отправляющийся в командировку сотрудник по своей инициативе продлевает пребывание в городе, который посетил по работе.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
За последние пять лет спрос на bleisure-путешествия по России вырос более чем на 40 процентов. А вскоре доля таких путешествий может вырасти до 60 процентов. Об этом "Российской газете" рассказали в агентстве делового туризма "Аэроклуб".Российская газетавчера в 21:00
Подробнее о событии
Показать все источники
И поработать, и отдохнуть. Россияне стали чаще выбирать новый вид туризма
Телеканал 360°вчера в 22:52
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:48, Вашингтон
Происшествия
В Москве на задержанного со сломанной рукой составили протокол
Кутенкова отпустили из отдела, суд состоится в понедельник, сообщает портал «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия
Обнаружено кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max
Кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max, полеты которых были запрещены после авиакатастрофы, обнаружено в логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторфилле.
Обновлено вчера в 19:17
Кино
«Мстители:Финал» могут стать самым кассовым фильмом в истории
Обновлено в 00:31
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено вчера в 12:14
Технологии
ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR
Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено вчера в 06:56
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Армия и оружие
Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено вчера в 08:16
Финансы
По данным CFTC спекулянты в США сократили ставки на рост курса рубля
Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) сократились на 0.99% до 32 133 контрактов, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия
Водитель Infiniti несколько раз пытался сбить мужчину с ребенком
Водитель автомобиля Infiniti несколько раз попытался наехать на мужчину, державшего на руках меленькую дочь.
Обновлено вчера в 22:52
Армия и оружие
Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными
В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
Ростов — Спартак 2:2
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Зеленский показал убожеское состояние крейсера «Украина»
Президент Украины Владимир Зеленский выложил на своем YouTube-канале запись, которая показывает проблемное состояние ракетного крейсера.
Обновлено в 00:22
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
Стало известно о желании Трампа резко сократить траты бюджета
Президент США Дональд Трамп планирует серьезно урезать бюджет в случае своей победы на выборах главы государства в 2020 году.
Обновлено вчера в 18:41
Футбол
УЕФА оштрафовал «Фенербахче» за нарушение правил безубыточности
Стамбульский футбольный клуб «Фенербахче» был оштрафован УЕФА на 2 млн евро за несоблюдение правил безубыточности, сообщает 21 июля «Спорт-экспресс».
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
В ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле
Обновлено вчера в 22:40
Теннис
Кафельникова включили в зал теннисной славы
Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников включен в Зал славы тенниса.
Обновлено вчера в 23:24
Космос
Экипаж корабля «Союз МС-13» перешел на борт МКС
Космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган, прибывшие к Международной космической станции на корабле «Союз МС-13», открыли люки перешли на борт МКС.
Обновлено в 00:33
Общество
Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых август не будет удачным
Павел Глоба решил ответить на этот вопрос и дал прогноз в отношении трех знаков Зодиака.
Обновлено 19 июля в 23:29
Происшествия
В проливе Босфор в Стамбуле загорелась яхта
В субботу, 19 июля, на яхте в проливе Босфор в Стамбуле начался пожар.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
СМИ узнали о планах Лондона ввести санкции против Ирана из-за танкера
Правительство Великобритании планирует ввести против Ирана санкции после задержания британского танкера Stena Impero, пишет The Telegraph.
Обновлено вчера в 21:51
Политика
В США изменят тест на получение гражданства
Напомним, что недавно глава США Трамп заявил, что позволит администрации узнавать гражданства жителей США без проведения переписи населения.
Обновлено вчера в 04:59
Космос
Обнародованы итоги опросов о том, высаживались ли астронавты на Луне
Обновлено вчера в 09:49
Общество
В Японии более 110 тысяч человек эвакуировали из-за ливневых дождей
Ливневые дожди, обрушившиеся на юго-западные районы Японии, привели к эвакуации более 110 тысяч человек.
Обновлено в 00:27
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила механические часы T-Series CIGA Design
Обновлено вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко госпитализировали с тренировки
Сын бизнесвумен Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша получил травму во время занятий фигурным катанием.
Обновлено вчера в 13:44
Энергетика
Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe, по которому планируется прокачивать природный газ из Норвегии в Польшу.
Обновлено 19 июля в 01:19
Происшествия
Автомобиль провалился в яму на размытой трассе «Амур»
Автомобиль провалился в яму, которая образовалась на федеральной трассе «Амур» из-за сильных ливней.
Обновлено в 00:01
Армия и оружие
Шведские «уничтожители» российских Су-57 оказались не нужны Швейцарии
Швейцария отказалась покупать шведские истребители, способные «порвать» Су-57.
Обновлено вчера в 19:56