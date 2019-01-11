Общество

В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
РИА Новости
вчера в 17:20

На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять. Фото распространились в Twitter. Как пишет "Российская газета", яйца в российских магазинах подорожали в начале декабря.
РИА Новостивчера в 17:20
Сергей Кириллов
Я не знаю, кто и для чего распространяет эту информацию. У нас есть упаковки по четыре, по шесть, по восемь, по девять, по двенадцать и по восемнадцать яиц, по двадцать и тридцать яиц.
— Сергей Кириллов, русский художникНТВ 03:41
с чего всё началось
Пользователи социальных сетей в России рассказали
 о том, что в магазинах яйца начали продавать не по 10 штук в упаковке, как обычно, а только по девять.
Евразия Dailyвчера в 19:33

Подробнее о событии

Птицефабрика объяснила решение об упаковке яиц по девять штук

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