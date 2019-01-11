с чего всё началось

На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять. Фото распространились в Twitter. Как пишет "Российская газета", яйца в российских магазинах подорожали в начале декабря.

В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами

Общество Общество В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.

Транспорт Транспорт ГИБДД обновила проект экзамена на водительские права В проект закона, регламентирующий правила сдачи экзамена на получение водительских прав, внесены изменения.

Космос Космос Аппарат «Чанъэ-4» отправил на Землю панорамные фото лунной поверхности Панорамные снимки лунной поверхности отправил на Землю китайский космический аппарат «Чанъэ-4», со ссылкой на Национальное космическое управление Китая (CNSA) сообщает 11 января «Синьхуа».

Происшествия Происшествия В СК заявили, что погибших в ЦАР журналистов убили во время ограбления Следственный комитет России(СК) отчитался о ходе расследования гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР).

Финансы Финансы Сбербанк и ВТБ повышают ставки по ипотеке Сбербанк и ВТБ приняли решение повысить ставки по ипотечным кредитам, передаёт РИА Новости.

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Общество Общество Специалисты детально изучат аварийный участок Канала имени Москвы Специалисты приступят к детальному обследованию аварийной зоны Тушинского тоннеля, где накануне произошел потоп.

Гаджеты Гаджеты Apple выпустит три новых модели iPhone Компания Apple Inc. в этом году, как ожидается, представит три новые модели iPhone.

Происшествия Происшествия В Ульяновске совершил аварийную посадку самолет Ту-214

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Космос Космос SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship SpaceX установила на стартовый стол в Техасе первый летный прототип ракеты Starship.

Путешествия Путешествия Немцы признались в неприязни к туристам из России и Великобритании

Армия и оружие Армия и оружие В России могут разрешить сбивать гражданские самолеты Министерство обороны России подготовило проект постановления, согласно которому можно будет сбивать гражданские самолеты с людьми на борту.

Политика Политика На Украине вступил в силу новый закон об изнасиловании

Музыка Музыка Названа последняя воля Криса Кельми Как рассказала подруга музыканта, поэтесса Маргарита Пушкина, которая написала хит «Замыкая круг», о своей последней воле Кельми сообщил в завещании.

Общество Общество Матвиенко предложила возродить должность генерал-прокурора Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила восстановить должность генерал-прокурора к трехсотлетнему юбилею органов прокуратуры, которое будет отмечаться в 2022 году.

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Гаджеты Гаджеты Xiaomi представила Redmi Note 7 c камерой на 48 Мп

Общество Общество Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной

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Авто Авто Ford может закрыть свои заводы в Европе и России Издание Bloomberg со ссылкой на главу европейского подразделения компании Ford Стивена Армстронга, сообщает о том, что марка намеревается сократить тысячи рабочих мест и, вместе с тем, изменить свою стратегию на европейском рынке.

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Происшествия Происшествия В центре Москвы около жилого дома нашли скелет человека Человеческие кости обнаружили у жилого дома в центре Москвы, по предварительным данным, ранее эта территория использовалась для захоронения, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

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Происшествия Происшествия В Ингушетии уволили главврача роддома, где ребенку заклеили рот Главный врач республиканского перинатального центра в Ингушетии уволена после скандала с опубликованным в соцсетях видео с младенцем, которому заклеили рот пластырем, сообщили РИА Новости в минздраве региона.