Общество

В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
РИА Новости
вчера в 17:20

На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять. Фото распространились в Twitter. Как пишет "Российская газета", яйца в российских магазинах подорожали в начале декабря.
РИА Новостивчера в 17:20
с чего всё началось
Пользователи социальных сетей в России рассказали
 о том, что в магазинах яйца начали продавать не по 10 штук в упаковке, как обычно, а только по девять.
Евразия Dailyвчера в 19:33

Подробнее о событии

В Российском птицеводческом союзе объяснили появление упаковок с девятью яйцами

RT на русском05:54

В России уже продаются упаковки с девятью яйцами

Газета.Ru02:04

Яйца будут упаковывать даже не «девятком», а по три штуки. «Многие россияне уже не могут позволить себе десять»

URA.Ru04:22

Птицефабрика объяснила решение об упаковке яиц по девять штук

Российская газета03:54

Яйца в упаковках по девять штук: Граждане негодуют, эксперты предлагают «кошмарить» бизнес

Царьград03:56

Агрохолдинг назвал причину появления упаковки с девятью яйцами в России

Известия05:25

В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами

РИА Новостивчера в 17:20
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Общество

В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами

На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.
Обновлено вчера в 17:20
Транспорт

ГИБДД обновила проект экзамена на водительские права

В проект закона, регламентирующий правила сдачи экзамена на получение водительских прав, внесены изменения.
Обновлено в 04:21
Космос

Аппарат «Чанъэ-4» отправил на Землю панорамные фото лунной поверхности

Панорамные снимки лунной поверхности отправил на Землю китайский космический аппарат «Чанъэ-4», со ссылкой на Национальное космическое управление Китая (CNSA) сообщает 11 января «Синьхуа».
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

В СК заявили, что погибших в ЦАР журналистов убили во время ограбления

Следственный комитет России(СК) отчитался о ходе расследования гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено в 05:22
Финансы

Сбербанк и ВТБ повышают ставки по ипотеке

Сбербанк и ВТБ приняли решение повысить ставки по ипотечным кредитам, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 07:01
Политика

Захарова ответила Лукашенко на заявление о «потере союзника»

Накануне, 10 января, Лукашенко сообщил на совещании по социально-экономическому развитию страны, что если Москва не выплатит Минску компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере, то это может привести к утрате Россией «единственного союзника на западном направлении».
Обновлено в 06:57
Общество

Специалисты детально изучат аварийный участок Канала имени Москвы

Специалисты приступят к детальному обследованию аварийной зоны Тушинского тоннеля, где накануне произошел потоп.
Обновлено в 05:20
Гаджеты

Apple выпустит три новых модели iPhone

Компания Apple Inc. в этом году, как ожидается, представит три новые модели iPhone.
Обновлено в 06:49
Происшествия

В Ульяновске совершил аварийную посадку самолет Ту-214

Обновлено в 06:20
Экономика

The Economist признал рубль самой недооцененной валютой

Российская валюта недооценена по сравнению с долларом. Об этом пишет журнал The Economist на основании нового выпуска "индекса бигмака".
Обновлено в 04:31
Спорт

Мосгорсуд сохранил за Зубковым титул олимпийского чемпиона

Мосгорсуд в пятницу отклонил жалобу Олимпийского комитета России (ОКР) на решение вернуть главе Федерации бобслея России Александру Зубкову статус олимпийского чемпиона в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:28
Космос

SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship

SpaceX установила на стартовый стол в Техасе первый летный прототип ракеты Starship.
Обновлено в 05:58
Путешествия

Немцы признались в неприязни к туристам из России и Великобритании

Обновлено в 06:57
Армия и оружие

В России могут разрешить сбивать гражданские самолеты

Министерство обороны России подготовило проект постановления, согласно которому можно будет сбивать гражданские самолеты с людьми на борту.
Обновлено в 04:34
Политика

На Украине вступил в силу новый закон об изнасиловании

Обновлено в 02:41
Музыка

Названа последняя воля Криса Кельми

Как рассказала подруга музыканта, поэтесса Маргарита Пушкина, которая написала хит «Замыкая круг», о своей последней воле Кельми сообщил в завещании.
Обновлено в 03:26
Общество

Матвиенко предложила возродить должность генерал-прокурора

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила восстановить должность генерал-прокурора к трехсотлетнему юбилею органов прокуратуры, которое будет отмечаться в 2022 году.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Россияне катались на мотоцикле и свалились в ущелье на Бали

Двое туристов из России упали в ущелье 10-метровой глубины в регионе Пекут, остров Бали. Об этом сообщает издание The Jakarta Post.
Обновлено в 06:05
Гаджеты

Xiaomi представила Redmi Note 7 c камерой на 48 Мп

Обновлено вчера в 06:05
Общество

Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной

Обновлено в 00:33
Происшествия

Власти Польши подозревают сотрудника Huawei в шпионаже

Польские власти задержали граждан Польши и Китая по подозрению в шпионаже против Варшавы и работе на китайскую разведку, сообщает телеканал TVP Info со ссылкой на Агентство внутренней безопасности.
Обновлено в 06:14
Экономика

Стала известна инфляция за 2018 год

Уровень инфляции в 2018 году все же незначительно превысил прогноз Центробанка РФ, в соответствии с котором годовой рост потребительских цен не должен был превысить 3,9-4,2%. Фактически подорожание коснулось всего.
Обновлено вчера в 12:53
Спорт

Главу Олимпийского комитета Японии подозревают в коррупции

Следствие считает, что представители Японии купили голоса для получения статуса столицы Олимпийских игр 2020 года Во Франции предъявлены обвинения в коррупции главе Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэде, пишет Le Monde.
Обновлено в 07:01
Авто

Ford может закрыть свои заводы в Европе и России

Издание Bloomberg со ссылкой на главу европейского подразделения компании Ford Стивена Армстронга, сообщает о том, что марка намеревается сократить тысячи рабочих мест и, вместе с тем, изменить свою стратегию на европейском рынке.
Обновлено вчера в 13:59
Политика

МИД РФ подтвердил предъявление обвинения американцу Уилану в шпионаже

В МИД России подтвердили, что задержанному в РФ гражданину США и ряда других стран Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже.
Обновлено в 05:12
Происшествия

В центре Москвы около жилого дома нашли скелет человека

Человеческие кости обнаружили у жилого дома в центре Москвы, по предварительным данным, ранее эта территория использовалась для захоронения, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Летевший в Белгород самолет совершил вынужденную посадку во Внуково

Пассажирский самолет авиакомпании «Руслайн», летевший из Москвы в Белгород, совершил вынужденную посадку в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В Ингушетии уволили главврача роддома, где ребенку заклеили рот

Главный врач республиканского перинатального центра в Ингушетии уволена после скандала с опубликованным в соцсетях видео с младенцем, которому заклеили рот пластырем, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Обновлено в 05:19
Происшествия

На ВДНХ маршрутка врезалась в дерево

Маршрутный микроавтобус врезался в дерево на территории ВДНХ на севере Москвы после того, как водителю стало плохо, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:04
Хоккей

«Вашингтон» взял верх над «Бостоном» в НХЛ благодаря дублю Овечкина

Обновлено в 00:55
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