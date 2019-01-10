с чего всё началось

На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять. Фото распространились в Twitter. Как пишет "Российская газета", яйца в российских магазинах подорожали в начале декабря.

В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами

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