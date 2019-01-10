Общество
На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять. Фото распространились в Twitter. Как пишет "Российская газета", яйца в российских магазинах подорожали в начале декабря.
РИА Новостивчера в 17:20
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с чего всё началось
Пользователи социальных сетей в России рассказали о том, что в магазинах яйца начали продавать не по 10 штук в упаковке, как обычно, а только по девять.Евразия Dailyвчера в 19:33
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 11:56, Ашберн
Общество
На птицефабрике объяснили появление в России упаковок с девятью яйцами
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Сергей и Юлия Скрипаль перестали выходить на связь. Об этом заявила племянница британского шпиона Виктория Скрипаль.
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Немцы признались в неприязни к туристам из России и Великобритании
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Здоровье
Южная Осетия закрывает границу с Грузией из-за вируса гриппа H1N1
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Обновлено в 03:35