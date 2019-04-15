Экономика
В России появились семь новых ТОРРБК 10:55
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах России. Соответствующие постановления от 12 апреля опубликованы на сайте правительства.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
Футбол
Спортивного врача до сих пор не пустили к Кокорину
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявил, что к футболисту Александру Кокорину до сих пор не пустили спортивного врача, который должен осмотреть его больное колено.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей
Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста
Обновлено в 05:31
Общество
В России отказались от видеофиксации техосмотра
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев проинформировал о том, что законопроект, предполагающий фотофиксацию техосмотра автомобилей, будет рассмотрен во втором чтении в начале мая.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Мужа Ксении Бородиной прооперировали
На днях халатное отношение Курбана Омарова к собственному здоровью обернулось для него серьезными проблемами — муж Ксении Бородиной оказался в больнице.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина
Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
Авто
Купеобразный кроссовер Volkswagen Teramont стал серийным
На автосалоне в Шанхае состоялась премьера купеобразного кроссовера Volkswagen Teramont X. От прошлогоднего концепта Atlas Cross Sport и обычного «Терамонта» новинка отличается измененным дизайном экстерьера и оформлением салона.
Обновлено в 10:59
Происшествия
В ХМАО нашли двух детей в неотапливаемом вагончике без еды и воды
Мать оставляла двоих детей в неотапливаемом вагончике без еды и воды в городе Мегион (ХМАО), возбуждены два уголовных дела, сообщает в понедельник местный отдел МВД.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Политика
Антонов: новое стратегическое оружие России не подпадает под СНВ-III
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новое российское стратегическое оружие не подпадает под действие договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Обновлено в 11:39
Общество
В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание
Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек получат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Валентина Матвиенко заверила, что Россия никогда не уйдет из Арктики
Россия никогда не уйдет из Арктики, уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 12:16
Экономика
«Русал» намерен построить в США алюминиевый прокатный завод
Обновлено в 02:26
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено вчера в 05:06
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Кемерове возле областного СПИД-центра нашли пробирки с кровью
На снимках запечатлены медицинские пробирки, которые лежат возле мусорных контейнеров.
Обновлено в 09:17
Политика
Савченко прокомментировала выступление Порошенко на «Олимпийском»
Выступление действующего президента Украины и кандидата на пост главы государства Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве было «очень смешным», заявила депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 04:29
Культура
Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери
В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».
Обновлено вчера в 04:03
Кино
В Подмосковье сняли пародию на «Игру престолов» для субботника
В Сети появился видеоролик-пародия на сериал «Игра престолов» с приглашением на субботник 20 апреля.
Обновлено в 07:12
Политика
Главный военный прокурор Украины совершил побег из страны
Украинский журналист Василий Крутчак проинформировал о побеге главного военного прокурора Анатолия Матиоса с территории страны.
Обновлено в 11:49
Политика
Выборы на Украине находятся под угрозой срыва — штаб Зеленского
Второй тур президентских выборов на Украине находится под угрозой срыва.
Обновлено в 08:00
Политика
Против Зеленского могут возбудить дело за растрату бюджетных денег
По его данным, Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро возбудить против Зеленского уголовное дело.
Обновлено в 11:30
Футбол
«Краснодар» заинтересован в услугах Ананидзе
Футбольный клуб "Краснодар" проявляет заинтересованность в приобретении полузащитника самарских "Крыльев Советов" и сборной Грузии Джано Ананидзе.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
ВКС получили два модернизированных ракетоносца Ту-95МС
В феврале президент России Владимир Путин рассказал о завершении разработки сверхзвукового ракетоносца Ту-160 Казанским авиационным заводом.
Обновлено в 11:20
Политика
В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Авто
Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09