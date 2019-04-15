Экономика

В России появились семь новых ТОРРБК 10:55

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах России. Соответствующие постановления от 12 апреля опубликованы на сайте правительства.
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В России появились семь новых ТОР

РБК10:55

В Новгородской области зарегистрировали вторую ТОР

ТАСС11:36

Медведев подписал важный документ для челябинского губернатора Текслера

URA.Ru10:18

Медведев распорядился о создании новых территорий опережающего развития

Lenta.ru09:43

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Ведомости09:39

Орловский Мценск получил статус территории опережающего развития

Московский Комсомолец11:30

Медведев подписал документы о создании еще семи ТОРов в России

РИА Новости09:04
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Футбол

Спортивного врача до сих пор не пустили к Кокорину

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявил, что к футболисту Александру Кокорину до сих пор не пустили спортивного врача, который должен осмотреть его больное колено.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей

Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160

Обновлено в 08:09
Происшествия

Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста

Обновлено в 05:31
Общество

В России отказались от видеофиксации техосмотра

Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев проинформировал о том, что законопроект, предполагающий фотофиксацию техосмотра автомобилей, будет рассмотрен во втором чтении в начале мая.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес

Мужа Ксении Бородиной прооперировали

На днях халатное отношение Курбана Омарова к собственному здоровью обернулось для него серьезными проблемами — муж Ксении Бородиной оказался в больнице.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина

Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
Авто

Купеобразный кроссовер Volkswagen Teramont стал серийным

На автосалоне в Шанхае состоялась премьера купеобразного кроссовера Volkswagen Teramont X. От прошлогоднего концепта Atlas Cross Sport и обычного «Терамонта» новинка отличается измененным дизайном экстерьера и оформлением салона.
Обновлено в 10:59
Происшествия

В ХМАО нашли двух детей в неотапливаемом вагончике без еды и воды

Мать оставляла двоих детей в неотапливаемом вагончике без еды и воды в городе Мегион (ХМАО), возбуждены два уголовных дела, сообщает в понедельник местный отдел МВД.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Политика

Антонов: новое стратегическое оружие России не подпадает под СНВ-III

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новое российское стратегическое оружие не подпадает под действие договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Обновлено в 11:39
Общество

В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание

Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек получат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено вчера в 17:21
Политика

Валентина Матвиенко заверила, что Россия никогда не уйдет из Арктики

Россия никогда не уйдет из Арктики, уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 12:16
Экономика

«Русал» намерен построить в США алюминиевый прокатный завод

Обновлено в 02:26
Общество

Названы самые смешные ошибки участников «Тотального диктанта»

Обновлено в 08:39
Экономика

Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Обновлено вчера в 05:06
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Кемерове возле областного СПИД-центра нашли пробирки с кровью

На снимках запечатлены медицинские пробирки, которые лежат возле мусорных контейнеров.
Обновлено в 09:17
Политика

Савченко прокомментировала выступление Порошенко на «Олимпийском»

Выступление действующего президента Украины и кандидата на пост главы государства Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве было «очень смешным», заявила депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 04:29
Культура

Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери

В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».
Обновлено вчера в 04:03
Кино

В Подмосковье сняли пародию на «Игру престолов» для субботника

В Сети появился видеоролик-пародия на сериал «Игра престолов» с приглашением на субботник 20 апреля.
Обновлено в 07:12
Политика

Главный военный прокурор Украины совершил побег из страны

Украинский журналист Василий Крутчак проинформировал о побеге главного военного прокурора Анатолия Матиоса с территории страны.
Обновлено в 11:49
Политика

Выборы на Украине находятся под угрозой срыва — штаб Зеленского

Второй тур президентских выборов на Украине находится под угрозой срыва.
Обновлено в 08:00
Политика

Против Зеленского могут возбудить дело за растрату бюджетных денег

По его данным, Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро возбудить против Зеленского уголовное дело.
Обновлено в 11:30
Футбол

«Краснодар» заинтересован в услугах Ананидзе

Футбольный клуб "Краснодар" проявляет заинтересованность в приобретении полузащитника самарских "Крыльев Советов" и сборной Грузии Джано Ананидзе.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие

ВКС получили два модернизированных ракетоносца Ту-95МС

В феврале президент России Владимир Путин рассказал о завершении разработки сверхзвукового ракетоносца Ту-160 Казанским авиационным заводом.
Обновлено в 11:20
Политика

В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Экономика

Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ

Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Авто

Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
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