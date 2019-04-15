В России появились семь новых ТОРРБК 10:55

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах России. Соответствующие постановления от 12 апреля опубликованы на сайте правительства.

В России появились семь новых ТОР

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