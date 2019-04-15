В России появились семь новых ТОРРБК 10:55

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах России. Соответствующие постановления от 12 апреля опубликованы на сайте правительства.

Здоровье Главный врач Кандалакшской ЦРБ покинет свой пост После рабочей поездки в Кандалакшу, Андрей Чибис поручил руководству минздрава проверить обоснованность жалоб на главврача Кандалакшской больницы.

Политика Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.

Политика Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.

Энергетика Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию, пишут СМИ Туркмения в понедельник после трехлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию, сообщает туркменский новостной сайт "Ориент", со ссылкой на источник в нефтегазовой сфере Туркменистана.

Авто Бывшему главе Volkswagen предъявлены обвинения из-за «дизельгейта» Прокуратура немецкого города Брауншвейг предъявила экс-руководителю Volkswagen концерна Мартину Винтеркорну (Martin Winterkorn) ряд обвинений, связанных с «дизельгейтом», сообщает Deutsche Welle.

Авто Новый Kia Cerato теперь производят на «Автоторе» Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (CKD): со сваркой, окраской и сборкой кузова.

Общество Шведскую журналистку поставили в тупик фразы на русском языке Корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен рассказала о своей поездке в России и трудностях, с которыми столкнулась при общении с жителями нашей страны.

Шоу-бизнес Сергей Зверев признался, что сын ему как родной Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.

Происшествия Петербуржец погиб при взрыве в квартире В квартире боеприпас сдетонировал. С большой вероятностью взрыв произошел при попытке разобрать взрывное устройство.

Шоу-бизнес Сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов рублей 21-летний сын Олега Газманова недавно приобрел дорогостоящую иномарку – Mercedes S-Class Coupe, стоимость которой составляет от 10 до 15 миллионов рублей.

Наука Назван способ улучшить работу сердца Кардиологи выяснили, что после 12 недель занятий йогой у людей с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий снизилась частота сердечных сокращений и кровяного давления, а также улучшилось психоэмоциональное состояние.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.

Общество Названы проблемы при утилизации мусора в России Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.

Происшествия Под Мокшаном в ночном ДТП погибли 5 человек В группе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что водитель и пассажиры легкового автомобиля — 36-летний, 61-летний и 55-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли на месте аварии.

Единоборства Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".

Политика В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму В пресс-службе кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сказали, что не признают воссоединение Крыма с Россией, что стало возможным после референдума на полуострове 2014 года.

Футбол Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.

Экономика Двукратный рост безработицы в России предсказывает экономист В своей статье в научном журнале «Социально-трудовые исследования» главный научный сотрудник Института макроэкономических исследований ВАВТ Минэкономразвития приводит расчеты, свидетельствующие о том, что к 2024 году из-за увеличения пенсионного возраста потенциальная численность рабочей силы может вырасти почти на 4 миллиона человек, но спрос на рабочую силу вырастет незначительно.

Политика Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.

Шоу-бизнес Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.

Происшествия Мосгорсуд признал законным отстранение Арашукова от должности сенатора Мосгорсуд признал законным временное отстранение от должности сенатора Рауфа Арашукова, передает ТАСС.