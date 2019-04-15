Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развитияВедомости вчера в 09:39
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс». Соответствующие постановления уже подписаны, отметил Медведев на совещании с вице-премьерами.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 00:57, Ашберн
Армия и оружие
Российские корабли следят за эсминцем США в Черном море
Обновлено вчера в 03:25
Здоровье
В больницы в Алеппо поступила новейшая медицинская техника
Современная медицинская техника, мобильные клиники и новые кареты скорой помощи поступили в сирийскую провинцию Алеппо.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован
Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован. Об этом во вторник сообщила газета Le Figaro со ссылкой на пожарных.
Обновлено вчера в 21:43
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Происшествия
Внук экс-вице-президента «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП в Москве
Обновлено вчера в 08:22
Транспорт
В России предложили ввести платные перекрестки
Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
Под Иркутском пьяный водитель школьного автобуса вез детей на занятия
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Появилось фото алтаря из горящего собора Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 18:52
Политика
В Красноярске тигр предсказал итоги выборов президента Украины
В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» тигр Бартек предсказал итоги выборов президента Украины.
Обновлено вчера в 21:40
Культура
Путин поздравил Аллу Пугачеву с 70-летием
В этот понедельник, 15 апреля, свой 70-й день рождения празднует народная артистка СССР, всеми любимая певица Алла Борисовна Пугачева.
Обновлено вчера в 02:55
Религия
Горит Собор Парижской Богоматери
Собор Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris) загорелся в Париже вечером 15 апреля 2019 года.
Обновлено вчера в 14:50
Гаджеты
Выпуск чипа Huawei Kirin 985 для мощных смартфонов начнётся в текущем квартале
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) начнёт массовое производство мобильных процессоров Huawei HiSilicon Kirin 985 до конца текущего квартала, о чём сообщает ресурс DigiTimes.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Александр Семчев к 50-летнему юбилею похудел на 100 кг
Обновлено в 00:39
Авто
Руководство Альянса Renault-Nissan запретило продавать Lada в Европе
Марка планирует вернуться в Европу с совершенно новой моделью.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
В Уфе ночью на заводе «Башнефти» произошел пожар
Обновлено в 00:31
Политика
В МВД назвали количество украинцев, имеющих временное убежище в России
Число украинцев, имеющих временное убежище в России или статус беженца, оценивается в 77 тысяч, заявила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-майор полиции Валентина Казакова.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено вчера в 21:27
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, за что покупатели любят Vesta и Largus
Представители компании «АвтоВАЗ» назвали основной аргумент, который помогает российским покупателям делать выбор в пользу российских автомобилей Lada Vesta и Lada Largus.
Обновлено в 00:14
Политика
NYT и WSJ получили Пулитцеровскую премию за расследования о Трампе
Газеты The New York Times и The Wall Street Journal получили Пулитцеровскую премию за расследования, касающиеся предполагаемых махинаций президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро
Отмечается, что по итогам 2018 года лидерами в списке самых криминогенных станций метро являются «Комсомольская», «Таганская», «Киевская», «Павелецкая» и «Белорусская».
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Правительство отказалось от видеофиксации техосмотра
Ранее документ предусматривал обязательную фиксации на фото и видео процедуры техосмотра, чтобы помешать выдачи «серых» диагностических карт.
Обновлено вчера в 10:39
Общество
Что ждет волгоградцев по астропрогнозу с 15 по 21 апреля
Волгоградцев, рожденных под знаком Овна, вознаградят за усилия.
Обновлено 14 апреля в 23:02
Кино
Новая серия «Игры престолов» поставила двойной рекорд
Первая серия заключительного сезона «Игры престолов», премьера которой состоялась на американском телеканале HBO 14 апреля, установила сразу два рекорда.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери
Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено вчера в 15:08
Экономика
«Русал» собрался построить завод в США
Обновлено вчера в 00:18
Экономика
Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы
Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.
Обновлено вчера в 07:36