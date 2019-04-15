Экономика

В России создадут семь новых территорий опережающего развитияВедомости вчера в 09:39

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс». Соответствующие постановления уже подписаны, отметил Медведев на совещании с вице-премьерами.
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В прошлом году территории опережающего развития привлекли 22 млрд рублей инвестиций

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Новосибирские власти оценивают инвестиции в Терииторию опережающего развития «Горный» в 3,5 млрд руб

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В России создадут семь новых территорий опережающего развития

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Текслер: статус ТОР позволит разместить в челябинском Миассе новые автопроизводства

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Постановление от 12 апреля 2019 года №426 Создана территория опережающего социально-экономического развития «Мценск» в Орловской области

ADVIS.ruвчера в 09:59
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Российские корабли следят за эсминцем США в Черном море

Обновлено вчера в 03:25
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В больницы в Алеппо поступила новейшая медицинская техника

Современная медицинская техника, мобильные клиники и новые кареты скорой помощи поступили в сирийскую провинцию Алеппо.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован

Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован. Об этом во вторник сообщила газета Le Figaro со ссылкой на пожарных.
Обновлено вчера в 21:43
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Внук экс-вице-президента «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП в Москве

Обновлено вчера в 08:22
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В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено вчера в 21:05
Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия

Под Иркутском пьяный водитель школьного автобуса вез детей на занятия

Обновлено вчера в 23:52
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СК проверит данные о драке учителя и двух школьниц в Красноярске

Обновлено в 00:32
Происшествия

Появилось фото алтаря из горящего собора Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 18:52
Политика

В Красноярске тигр предсказал итоги выборов президента Украины

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» тигр Бартек предсказал итоги выборов президента Украины.
Обновлено вчера в 21:40
Культура

Путин поздравил Аллу Пугачеву с 70-летием

В этот понедельник, 15 апреля, свой 70-й день рождения празднует народная артистка СССР, всеми любимая певица Алла Борисовна Пугачева.
Обновлено вчера в 02:55
Религия

Горит Собор Парижской Богоматери

Собор Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris) загорелся в Париже вечером 15 апреля 2019 года.
Обновлено вчера в 14:50
Гаджеты

Выпуск чипа Huawei Kirin 985 для мощных смартфонов начнётся в текущем квартале

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) начнёт массовое производство мобильных процессоров Huawei HiSilicon Kirin 985 до конца текущего квартала, о чём сообщает ресурс DigiTimes.
Обновлено вчера в 11:00
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Александр Семчев к 50-летнему юбилею похудел на 100 кг

Обновлено в 00:39
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Руководство Альянса Renault-Nissan запретило продавать Lada в Европе

Марка планирует вернуться в Европу с совершенно новой моделью.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия

В Уфе ночью на заводе «Башнефти» произошел пожар

Обновлено в 00:31
Политика

В МВД назвали количество украинцев, имеющих временное убежище в России

Число украинцев, имеющих временное убежище в России или статус беженца, оценивается в 77 тысяч, заявила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-майор полиции Валентина Казакова.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Обновлено вчера в 21:27
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«АвтоВАЗ» объяснил, за что покупатели любят Vesta и Largus

Представители компании «АвтоВАЗ» назвали основной аргумент, который помогает российским покупателям делать выбор в пользу российских автомобилей Lada Vesta и Lada Largus.
Обновлено в 00:14
Политика

NYT и WSJ получили Пулитцеровскую премию за расследования о Трампе

Газеты The New York Times и The Wall Street Journal получили Пулитцеровскую премию за расследования, касающиеся предполагаемых махинаций президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 22:56
Общество

СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро

Отмечается, что по итогам 2018 года лидерами в списке самых криминогенных станций метро являются «Комсомольская», «Таганская», «Киевская», «Павелецкая» и «Белорусская».
Обновлено вчера в 22:30
Общество

Правительство отказалось от видеофиксации техосмотра

Ранее документ предусматривал обязательную фиксации на фото и видео процедуры техосмотра, чтобы помешать выдачи «серых» диагностических карт.
Обновлено вчера в 10:39
Общество

Что ждет волгоградцев по астропрогнозу с 15 по 21 апреля

Волгоградцев, рожденных под знаком Овна, вознаградят за усилия.
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Новая серия «Игры престолов» поставила двойной рекорд

Первая серия заключительного сезона «Игры престолов», премьера которой состоялась на американском телеканале HBO 14 апреля, установила сразу два рекорда.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери

Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено вчера в 17:01
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Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено вчера в 15:08
Экономика

«Русал» собрался построить завод в США

Обновлено вчера в 00:18
Экономика

Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы

Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.
Обновлено вчера в 07:36
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