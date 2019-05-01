Транспорт

В России появились новые дорожные знакиРИА Новости 00:44

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера. Документ опубликован в нормативно-правовой базе "Российской газеты".
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На российских дорогах появились новые дорожные знаки

Российская газета04:35

В России вступил в силу ГОСТ об уменьшенных дорожных знаках

РБК03:06

Дороги «растаяли» вместе со снегом в ряде регионов России

РЕН ТВвчера в 01:55

Новые дорожные знаки появились в России

Известия01:35

В России появились новые и уменьшенные дорожные знаки

Реальное время00:59

СМИ: В России могут появиться новые дорожные знаки для пешеходов

RT на русскомвчера в 08:43

В России появились новые дорожные знаки

РИА Новости00:44
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Политика

Жена Зеленского купила пентхаус со скидкой у украинского бизнесмена

Обновлено в 06:35
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Обновлено в 05:47
Кино

Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»

Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
Обновлено в 00:48
Общество

Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

Обновлено вчера в 13:31
Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Во вторник, 30 апреля, в Лондоне состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».
Обновлено вчера в 05:27
Финансы

Как может измениться курс рубля после майских праздников

Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.
Обновлено в 05:43
Футбол

Дани Алвес: «Я не одобряю поступок Неймара»

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес высказался об инциденте, который произошел с его одноклубником и товарищем по сборной Бразилии Неймаром в финале Кубка Франции.
Обновлено в 06:12
Политика

Владимир Путин оценил серьезность ущерба от прекращения поставок нефти

Президент РФ Владимир Путин назвал серьезным ущерб от прекращения поставок по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 03:51
Технологии

Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»

По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено 29 апреля в 04:46
Политика

Россиян отказались пускать в отель без признания Крыма украинским

В Чехии отель Brioni Boutique Hotel потребовал от граждан России "признать" Крым украинским ради заселения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:31
Театры

Сухоруков объяснил отмену спектаклей

Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В «Открытой России» заявили о задержании активистов в Петербурге

Обновлено в 05:17
Политика

Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму

Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Кино

Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»

В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Голландцы предложили восстановить Нотр-Дам с помощью 3D-принтера

Обновлено вчера в 21:16
Гаджеты

Названы 10 самых популярных смартфонов в мире в 2018 году

В последней подвели итоги по продажам новых смартфонов на мировом и китайском рынках, а также рассказали о самых востребованных смартфонах за прошлый год.
Обновлено вчера в 15:43
Авто

Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport

Шпионы застали автомобиль в камуфляже, однако это не помешало рассмотреть новую Granta Sport.
Обновлено вчера в 16:05
Политика

Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии

Прокуратура Красноярского края обратилась в Следственный комитет России с запросом о проведении доследственной проверки обстоятельств того, как губернатор Хакасии Валентин Коновалов избежал службы в рядах Российской армии.
Обновлено вчера в 03:39
Хоккей

Василевский сыграет против сборной Швеции в первом матче Евротура

Напомним, чешский этап Еврохоккейтура состоится с 1 по 5 мая. В первом матче сборная России сыграет против Швеции.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Рустам Солнцев жестоко подшутил над двухлетним сыном певицы Алсу

Считанные часы назад Солнцев жестоко подшутил и над 2-летним сыном артистки.
Обновлено в 03:31
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Футбол

«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале ЛЧ

В среду, 1 мая в Испании состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Обновлено в 05:24
Хоккей

Йоонас Кемппайнен стал игроком СКА

Нападающий Йоонас Кемппайнен подписал контракт со СКА, информирует официальный Твиттер питерцев.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие

Украинская армия обстреляла западный пригород Донецка из минометов

Обновлено в 03:56
Происшествия

В Ростове-на-Дону горит крыша нежилого дома

Пожарные тушат загоревшуюся кровлю нежилого здания в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 03:11
Авто

Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29
Как работают Яндекс.Новости?
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