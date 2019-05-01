Транспорт
В России появились новые дорожные знакиРИА Новости 00:44
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера. Документ опубликован в нормативно-правовой базе "Российской газеты".
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Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Обновлено в 05:47
Кино
Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»
Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
Обновлено в 00:48
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Во вторник, 30 апреля, в Лондоне состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».
Обновлено вчера в 05:27
Финансы
Как может измениться курс рубля после майских праздников
Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.
Обновлено в 05:43
Футбол
Дани Алвес: «Я не одобряю поступок Неймара»
Защитник «ПСЖ» Дани Алвес высказался об инциденте, который произошел с его одноклубником и товарищем по сборной Бразилии Неймаром в финале Кубка Франции.
Обновлено в 06:12
Политика
Владимир Путин оценил серьезность ущерба от прекращения поставок нефти
Президент РФ Владимир Путин назвал серьезным ущерб от прекращения поставок по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 03:51
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено 29 апреля в 04:46
Политика
Россиян отказались пускать в отель без признания Крыма украинским
В Чехии отель Brioni Boutique Hotel потребовал от граждан России "признать" Крым украинским ради заселения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:31
Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Голландцы предложили восстановить Нотр-Дам с помощью 3D-принтера
Обновлено вчера в 21:16
Гаджеты
Названы 10 самых популярных смартфонов в мире в 2018 году
В последней подвели итоги по продажам новых смартфонов на мировом и китайском рынках, а также рассказали о самых востребованных смартфонах за прошлый год.
Обновлено вчера в 15:43
Авто
Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport
Шпионы застали автомобиль в камуфляже, однако это не помешало рассмотреть новую Granta Sport.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии
Прокуратура Красноярского края обратилась в Следственный комитет России с запросом о проведении доследственной проверки обстоятельств того, как губернатор Хакасии Валентин Коновалов избежал службы в рядах Российской армии.
Обновлено вчера в 03:39
Хоккей
Василевский сыграет против сборной Швеции в первом матче Евротура
Напомним, чешский этап Еврохоккейтура состоится с 1 по 5 мая. В первом матче сборная России сыграет против Швеции.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев жестоко подшутил над двухлетним сыном певицы Алсу
Считанные часы назад Солнцев жестоко подшутил и над 2-летним сыном артистки.
Обновлено в 03:31
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Футбол
«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале ЛЧ
В среду, 1 мая в Испании состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Обновлено в 05:24
Хоккей
Йоонас Кемппайнен стал игроком СКА
Нападающий Йоонас Кемппайнен подписал контракт со СКА, информирует официальный Твиттер питерцев.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Ростове-на-Дону горит крыша нежилого дома
Пожарные тушат загоревшуюся кровлю нежилого здания в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 03:11
Авто
Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29