Транспорт
В России появились новые дорожные знакиРИА Новости 00:44
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера. Документ опубликован в нормативно-правовой базе "Российской газеты".
Читать в источнике
Оценить122
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:39, Ашберн
Политика
В Венесуэле произошла попытка государственного переворота
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Супругу Зеленского заподозрили в покупке элитной квартиры в Крыму за полцены
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Мумбаи экстренно сел самолет двумя сотнями пассажиров
Обновлено в 05:00
Политика
Пушков предупредил Зеленского о последствиях «курса Порошенко»
Избранный президент Украины Владимир Зеленский придет к фиаско, следуя политике своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 19:12
Футбол
Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун признан лучшим игроком 26-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт турнира.
Обновлено в 02:05
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении активиста «мусорных» протестов
В Архангельске возбудили уголовное дело в отношении активиста Андрея Боровикова, ему вменяют неоднократное нарушение «митинговых» статей КоАП РФ, сообщает портал 29.ru.
Обновлено вчера в 14:53
Музыка
Алсу примет участие в Евровидении-2019
Обновлено в 02:33
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
Обновлено в 02:29
Происшествия
Стала известна причина пожара в магазине автомасел под Пятигорском
Обновлено вчера в 13:18
Экономика
Мелкие магазины могут быть закрыты
Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено вчера в 14:06
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей
Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.
Обновлено в 00:09
Общество
В Саратове готовятся к первомайскому шествию
В Саратове готовятся к ежегодному первомайскому шествию.
Обновлено в 02:10
Авто
Продажи Lamborghini в России выросли в 9 раз
Обновлено вчера в 05:31
Авто
Lada Raven станет «российским ответом Tesla»
Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.
Обновлено вчера в 03:52
Здоровье
Волгоградцев в праздники не оставят без медицинской помощи
Пока основная часть волгоградцев отправилась на длинные выходные, врачи перешли на особый режим работы.
Обновлено в 03:29
Политика
Чичерина пристыдила Макаревича за слова о паспортах для Донбасса
Обновлено вчера в 17:44
Общество
Синоптики спрогнозировали рекордно низкое давление 2 мая в Москве
Резкое падение атмосферного давления произойдет в четверг в столице.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Ростове-на-Дону горит крыша нежилого дома
Пожарные тушат загоревшуюся кровлю нежилого здания в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 03:11
Гаджеты
Рассекречен интерьер Mercedes-Benz S-Class нового поколения
Благодаря индийским фотошпионам, впервые заснявшим интерьер нового Mercedes-Benz S-Class без камуфляжа, стало известно, что убранство флагмана действительно претерпит радикальные изменения.
Обновлено вчера в 10:27
Хоккей
Бочаров и московское «Динамо» договорились о продлении контракта
Московское «Динамо» договорилось о подписании нового контракта с вратарем Иваном Бочаровым. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек
В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57