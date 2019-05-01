Транспорт

В России появились новые дорожные знакиРИА Новости 00:44

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера. Документ опубликован в нормативно-правовой базе "Российской газеты".
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На российских дорогах появились новые дорожные знаки

Российская газета04:35

На российских дорогах появились новые знаки

Московский Комсомолец00:55

В России вступил в силу новый ГОСТ, который разрешает устанавливать уменьшенные дорожные знаки

Эхо Москвы03:30

В России появились новые дорожные знаки

РИА Новости00:44

Новые дорожные знаки появились в России

Известия01:35

В России появились новые и уменьшенные дорожные знаки

Реальное время00:59

В России вступил в силу ГОСТ об уменьшенных дорожных знаках

РБК03:06
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Общество

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Известного фотографа Игоря Василиадиса обвинили в изнасиловании

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В Венесуэле произошла попытка государственного переворота

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В Мумбаи экстренно сел самолет двумя сотнями пассажиров

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Пушков предупредил Зеленского о последствиях «курса Порошенко»

Избранный президент Украины Владимир Зеленский придет к фиаско, следуя политике своего предшественника Петра Порошенко.
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Футбол

Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун признан лучшим игроком 26-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт турнира.
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Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

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Обновлено вчера в 16:30
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Уголовное дело возбудили в отношении активиста «мусорных» протестов

В Архангельске возбудили уголовное дело в отношении активиста Андрея Боровикова, ему вменяют неоднократное нарушение «митинговых» статей КоАП РФ, сообщает портал 29.ru.
Обновлено вчера в 14:53
Музыка

Алсу примет участие в Евровидении-2019

Обновлено в 02:33
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
Общество

Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово

Обновлено в 02:29
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Стала известна причина пожара в магазине автомасел под Пятигорском

Обновлено вчера в 13:18
Экономика

Мелкие магазины могут быть закрыты

Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено вчера в 07:50
Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Обновлено вчера в 14:06
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей

Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.
Обновлено в 00:09
Общество

В Саратове готовятся к первомайскому шествию

В Саратове готовятся к ежегодному первомайскому шествию.
Обновлено в 02:10
Авто

Продажи Lamborghini в России выросли в 9 раз

Обновлено вчера в 05:31
Авто

Lada Raven станет «российским ответом Tesla»

Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия

В «Открытой России» заявили о задержании активистов в Петербурге

Обновлено в 05:17
Здоровье

Волгоградцев в праздники не оставят без медицинской помощи

Пока основная часть волгоградцев отправилась на длинные выходные, врачи перешли на особый режим работы.
Обновлено в 03:29
Политика

Чичерина пристыдила Макаревича за слова о паспортах для Донбасса

Обновлено вчера в 17:44
Общество

Синоптики спрогнозировали рекордно низкое давление 2 мая в Москве

Резкое падение атмосферного давления произойдет в четверг в столице.
Обновлено в 04:02
Происшествия

В Ростове-на-Дону горит крыша нежилого дома

Пожарные тушат загоревшуюся кровлю нежилого здания в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 03:11
Гаджеты

Рассекречен интерьер Mercedes-Benz S-Class нового поколения

Благодаря индийским фотошпионам, впервые заснявшим интерьер нового Mercedes-Benz S-Class без камуфляжа, стало известно, что убранство флагмана действительно претерпит радикальные изменения.
Обновлено вчера в 10:27
Общество

В Волгоградской области прошли первомайские митинги и шествия

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Хоккей

Бочаров и московское «Динамо» договорились о продлении контракта

Московское «Динамо» договорилось о подписании нового контракта с вратарем Иваном Бочаровым. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек

В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
Театры

Сухоруков объяснил отмену спектаклей

Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
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