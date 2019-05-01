Транспорт

В России появились новые дорожные знакиРИА Новости 00:44

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера. Документ опубликован в нормативно-правовой базе "Российской газеты".
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В России появились новые дорожные знаки

Газета.Ru07:09

На российских дорогах появились новые дорожные знаки

Российская газета04:35

В России вступил в силу ГОСТ об уменьшенных дорожных знаках

РБК03:06

В России появились новые дорожные знаки

РИА Новости00:44

Новые дорожные знаки появились в России

Известия01:35

В России появились новые и уменьшенные дорожные знаки

Реальное время00:59

Дороги «растаяли» вместе со снегом в ряде регионов России

РЕН ТВвчера в 01:55
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Политика

Нефтепровод «Дружба» начали очищать от некачественной нефти

Систему магистральных нефтепроводов "Дружба" в среду начали очищать от некачественной нефти, работы идут по плану, сообщил первый заместитель гендиректора - главный инженер предприятия "Гомельтранснефть Дружба", являющегося оператором белорусского участка "Дружбы", Андрей Вериго.
Обновлено в 09:00
Политика

Первомайская демонстрация в Петрозаводске прошла под флагами КПРФ

Более трехсот человек приняли участие в первомайской демонстрации и митинге, которые прошли 1 мая в Петрозаводске по инициативе регионального отделения КПРФ.
Обновлено в 07:30
Политика

В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму

Обновлено в 09:37
Футбол

Корытько покинул пост главного тренера молодежного ФК «Динамо»

Владимир Корытько покинул пост главного тренера молодежной футбольной команды московского "Динамо".
Обновлено в 09:54
Политика

В ЕК призвали Польше не использовать ЕС в качестве «дойной коровы»

Процедура согласно статьи 7 теоретически может привести к тому, что Польша утратит свое право голоса в ЕС, хотя Катайнен признал, что эта угроза до сих пор не вызвала никакой ответной реакции со стороны Варшавы.
Обновлено в 05:46
Хоккей

Швеция — Россия 3:1 (2-й период)

Стал известен состав сборной России на второй матч чешского этапа Еврохоккейтура против национальной команды Швеции.
Обновлено в 08:30
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Общество

В Британии восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»

Обновлено в 07:25
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Культура

Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован

Обновлено вчера в 19:53
Экономика

Путин подписал указ об ипотечных каникулах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах.
Обновлено в 10:04
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 показан на первых реальных фото

Сертификацию NCC прошел фитнес-браслет Mi Band 4 Xiaomi. Помимо спецификаций, на сайте NCC имеются и изображения грядущей новинки.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия

В Париже полицейские ударили корреспондента РИА Новости

Обновлено в 08:37
Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии.
Обновлено вчера в 14:12
Шоу-бизнес

Тина Канделаки: «Делаю уколы и подтяжку лица»

Тина Канделкаи не скрывает, что добиться идеального лица непросто, поэтому она тратит немало времени и денег на косметические процедуры.
Обновлено в 00:00
Авто

Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
Обновлено вчера в 05:35
Игры

Платформер Wonder Boy: The Dragon’s Trap выйдет на мобильных устройствах

Платформер Wonder Boy: The Dragon's Trap доступен на ПК и консолях, а теперь студия Lizardcube объявила о переносе игры на NVIDIA Shield, а также планшеты и смартфоны под управлением iOS и Android.
Обновлено в 09:27
Космос

Столкновение метеорита с Луной на огромной скорости сняли на видео

Обновлено в 08:50
Спорт

Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира

Обновлено в 07:09
Происшествия

На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света

Эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров пожаловался в прокуратуру на канал РЕН ТВ, обнародовавший информацию о столкновении Земли с гигантским астероидом.
Обновлено в 08:58
Гаджеты

«Яндекс» выпустит две новые версии «Яндекс.Станции»

«Яндекс» получил разрешение на ввоз на территорию ЕЭАС «Яндекс.Станции Мини» и «Яндекс.Станции Плюс».
Обновлено вчера в 13:58
Шоу-бизнес

В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна и Елену Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко расписались в 1985 году. Союз был расторгнут 16 ноября прошлого года.
Обновлено в 08:29
Здоровье

Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ

Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено вчера в 13:17
Шоу-бизнес

Дочь Александра Абдулова растет его точной копией

12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Кино

Актеры «Теории Большого взрыва» завершают съемки в сериале

Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес

Пригожин призвал «убрать руки» от участвующей в Евровидении Алсу

Обновлено в 08:08
Общество

Новый император Японии Нарухито вступил на престол

В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
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