Политика

В России появилась еще одна «могила» ПутинаLenta.ru 05:24

«Сразу скажу для центра Э: я понятия не имею, кто ее поставил», — отметил он. Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан). Как пояснил активист Карим Ямадаев, таким образом он выступил против законопроекта об устойчивом интернете.
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У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину

Snob.ru05:32

В России появилась еще одна «могила» Путина

Lenta.ru05:24

В Петербурге около Исаакиевского собора установили «надгробие» Путина

Дождь03:52

В центре Петербурга установили «надгробие» Путину

Gazeta.SPb07:16

Активисты «АгитРоссии» установили у Исаакия «надгробие» Путину

ЗакC.Ру03:35

«Надгробие» Путина установили в Санкт-Петербурге

Znak.com03:04

Надгробие президента Владимира Путина появилось сегодня напротив Исаакиевского собора

Эхо Москвы05:05
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:34, Ашберн
Здоровье

В Подмосковье за год обеспечили льготными лекарствами 25 тыс. детей

Порядка 25,5 тыс. детей в Московской области получили льготную лекарственную терапию в 2018 году.
Обновлено вчера в 09:46
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено в 07:22
Происшествия

В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро

Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес

63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке

63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 06:48
Политика

Представитель Порошенко ответила на требования команды Зеленского

Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко ответила на требования команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского к действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

В МИДе не исключили ответных мер на действия НАТО в Черном море

Замминистр иностранных дел России Александр Глушко заявил, что Россия готова в ответ на анонсированные действия НАТО в Черном море принять дополнительные меры.
Обновлено в 06:55
Спорт

МОК намерен перераспределить олимпийские медали Зубкова в течение года

Международный олимпийский комитет (МОК) намерен провести церемонию перераспределения наград Сочи-2014 в бобслее в течение года.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия

Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео

Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту

Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:25
Политика

Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября

Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:13
Авто

УАЗ выпустит внедорожник на платформе Toyota Land Cruiser Prado

Ульяновский завод выпустит новые модели, в основу которых ляжет платформа класса Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено вчера в 05:37
Происшествия

В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

Обновлено в 02:52
Происшествия

На многодетную мать из Омска завели 18 уголовных дел

Вера Бегун - многодетная жительница Омска, стала фигуранткой 18 уголовных дел.
Обновлено в 08:17
Футбол

Игнатов вернулся в общую группу «Спартака»

В общей группе без ограничений занимался полузащитник Михаил Игнатов, который полностью восстановился после проблем с мышцами бедра, сообщил официальный сайт красно-белых.
Обновлено в 07:16
Авто

Путин открыл завод Mercedes в Подмосковье

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье.
Обновлено в 08:08
Общество

В Москве обсудят судьбу проекта ледового дворца на Красной Пресне

Посвящённое обсуждению проекта Ледового центра на стадионе «Красная Пресня», сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Обновлено вчера в 21:28
Армия и оружие

Доработка Ил-112 займет около года

Обновлено в 05:58
Экономика

ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
Общество

Японцев возмутили каникулы в честь новой эры «Рейва»

Жители Японии оказались недовольны грядущими десятидневными каникулами с 27 апреля по 6 мая в честь наступления новой эры «Рейва».
Обновлено в 08:05
Происшествия

В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин

Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.
Обновлено вчера в 15:53
Энергетика

Цены на бензин перестали сдерживать

Правительство не стало продлевать соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании оптовых и розничных цен на бензин, впервые достигнутое в ноябре прошлого года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:27
Наука

Названа новая опасность алкоголя для детей и подростков

Ученые из Медико-научного университета штата Орегон в Портленде (США) заявили, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.
Обновлено вчера в 07:01
Общество

В Совфеде предложили изменить выплаты на третьего и последующих детей

Кутепов предложил совершать единовременную выплату на третьего и последующих детей в размере 50 тыс. руб. Более того, председатель предложил ввести обязательное питание в школах независимо от заработка родителей, возможность бесплатного проезда на внутригородском транспорте для школьников, а также скидку на коммунальные услуги не ниже 30%.
Обновлено в 06:07
Происшествия

В Самаре горит склад с кабельной продукцией на 1000 кв. метров

Известно, что возгорание возникло на складе с кабельной продукцией.
Обновлено в 06:29
Политика

Названы возможные преемники Зюганова на посту лидера КПРФ

Обновлено в 01:32
Политика

В России разрешат охотиться с луком и стрелами

Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

Двое связанных с ИГ боевиков уничтожены в Кабардино-Балкарии

Двое боевиков, связанных с запрещенной в РФ террористической организацией ИГ, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Обновлено в 04:34
Происшествия

В Ингушетии проходят обыски у лидеров и активистов протеста

В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале "ФортангаОRG".
Обновлено в 02:40
Экономика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Политика

Новый президент Казахстана прибыл с первым зарубежным визитом в Москву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Россию.
Обновлено в 04:41
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