Политика
В России появилась еще одна «могила» ПутинаLenta.ru 05:24
«Сразу скажу для центра Э: я понятия не имею, кто ее поставил», — отметил он. Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан). Как пояснил активист Карим Ямадаев, таким образом он выступил против законопроекта об устойчивом интернете.
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Представитель Порошенко ответила на требования команды Зеленского
Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко ответила на требования команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского к действующему главе государства Петру Порошенко.
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Международный олимпийский комитет (МОК) намерен провести церемонию перераспределения наград Сочи-2014 в бобслее в течение года.
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Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".
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Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября
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Ульяновский завод выпустит новые модели, в основу которых ляжет платформа класса Toyota Land Cruiser Prado.
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Вера Бегун - многодетная жительница Омска, стала фигуранткой 18 уголовных дел.
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Игнатов вернулся в общую группу «Спартака»
В общей группе без ограничений занимался полузащитник Михаил Игнатов, который полностью восстановился после проблем с мышцами бедра, сообщил официальный сайт красно-белых.
Обновлено в 07:16
Авто
Путин открыл завод Mercedes в Подмосковье
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье.
Обновлено в 08:08
Общество
В Москве обсудят судьбу проекта ледового дворца на Красной Пресне
Посвящённое обсуждению проекта Ледового центра на стадионе «Красная Пресня», сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Обновлено вчера в 21:28
Армия и оружие
Доработка Ил-112 займет около года
Обновлено в 05:58
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Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
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Японцев возмутили каникулы в честь новой эры «Рейва»
Жители Японии оказались недовольны грядущими десятидневными каникулами с 27 апреля по 6 мая в честь наступления новой эры «Рейва».
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Энергетика
Цены на бензин перестали сдерживать
Правительство не стало продлевать соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании оптовых и розничных цен на бензин, впервые достигнутое в ноябре прошлого года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:27
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Названа новая опасность алкоголя для детей и подростков
Ученые из Медико-научного университета штата Орегон в Портленде (США) заявили, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.
Обновлено вчера в 07:01
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В Совфеде предложили изменить выплаты на третьего и последующих детей
Кутепов предложил совершать единовременную выплату на третьего и последующих детей в размере 50 тыс. руб. Более того, председатель предложил ввести обязательное питание в школах независимо от заработка родителей, возможность бесплатного проезда на внутригородском транспорте для школьников, а также скидку на коммунальные услуги не ниже 30%.
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В Самаре горит склад с кабельной продукцией на 1000 кв. метров
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Политика
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Обновлено вчера в 12:42
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Двое связанных с ИГ боевиков уничтожены в Кабардино-Балкарии
Двое боевиков, связанных с запрещенной в РФ террористической организацией ИГ, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Обновлено в 04:34
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В Ингушетии проходят обыски у лидеров и активистов протеста
В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале "ФортангаОRG".
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Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
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Новый президент Казахстана прибыл с первым зарубежным визитом в Москву
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Россию.
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