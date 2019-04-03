Политика
В России появилась еще одна «могила» ПутинаLenta.ru 05:24
«Сразу скажу для центра Э: я понятия не имею, кто ее поставил», — отметил он. Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан). Как пояснил активист Карим Ямадаев, таким образом он выступил против законопроекта об устойчивом интернете.
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Правоохранительные органы во Франции задержали мужчину, который готовил теракт в детском саду, сообщает телеканал BFMTV.
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Академия кинематографических искусств и наук США получила предупреждение от министерства юстиции страны.
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Обновлено в 06:00
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Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
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