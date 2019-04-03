Политика

В России появилась еще одна «могила» ПутинаLenta.ru 05:24

«Сразу скажу для центра Э: я понятия не имею, кто ее поставил», — отметил он. Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан). Как пояснил активист Карим Ямадаев, таким образом он выступил против законопроекта об устойчивом интернете.
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«Надгробие» Путина установили в Санкт-Петербурге

Znak.com03:04

В России появилась еще одна «могила» Путина

Lenta.ru05:24

Надгробие президента Владимира Путина появилось сегодня напротив Исаакиевского собора

Эхо Москвы05:05

Активисты «АгитРоссии» установили у Исаакия «надгробие» Путину

ЗакC.Ру03:35

У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину

Snob.ru05:32

Еще одна «могила» Путина появилась в Петербурге

Агентство Телеграф04:01

В Петербурге около Исаакиевского собора установили «надгробие» Путина

Дождь03:52
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Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Обновлено вчера в 16:15
Общество

Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.
Обновлено в 06:14
Общество

Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России

Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34
Политика

Россиянину, приговоренному в США к 27 годам, отказали в апелляции

Адвокат российского гражданина Романа Селезнева, которого суд США приговорил к 27 годам тюрьмы за киберпреступления, сообщил, что ему отказали в апелляции.
Обновлено вчера в 19:56
Единоборства

Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова

Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Югре расследуют обстоятельства смерти малолетнего ребенка

Назначенная судебно-медицинская экспертиза установит точные причины смерти ребенка, следователи СКР изъяли из больницы всю медицинскую документацию относительно несовершеннолетнего.
Обновлено в 05:01
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено вчера в 14:20
Политика

Мэром Чикаго впервые избрана темнокожая лесбиянка

Обновлено в 05:06
Футбол

Уткин не намерен подавать заявление в полицию после нападения

Обновлено в 03:47
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

На доработку легкого военно-транспортного Ил-112В отвели около года

Ранее в марте стало известно, что военные не закроют проект по созданию нового легкого транспортника Ил-112В, несмотря на многолетнюю задержку реализации и неоднократные переносы сроков первого полета.
Обновлено в 03:15
Происшествия

В Тюмени горит деревянный памятник архитектуры

Пожар произошел в строении, которое является памятником архитектуры, в Тюмени.
Обновлено в 03:34
Политика

Минниханов с рабочим визитом прибыл в Данию

Обновлено в 02:30
Экономика

У трети российских семей не хватает денег на обувь

В 2016 году о трудностях при покупке необходимого сообщили 84,6% российских семей.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Во Франции задержали мужчину, готовившего теракт в детском саду

Правоохранительные органы во Франции задержали мужчину, который готовил теракт в детском саду, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 06:33
Кино

Киноакадемия США получила предупреждение от Минюста из-за Netflix

Академия кинематографических искусств и наук США получила предупреждение от министерства юстиции страны.
Обновлено в 06:58
Происшествия

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении мэра Евпатории

В среду, 3 апреля, ФСБ возбудила уголовное дело в отношении мэра Евпатории Андрея Филонова по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».
Обновлено в 04:31
Происшествия

Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве

Обновлено вчера в 18:54
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Космос

Ученые определили источник фотонов в таинственных гамма-всплесках

Фотоны, испускаемые длинными гамма-всплесками, берут свое начало в фотосфере «релятивисткой струи», выбрасываемой умирающей взрывающейся звездой, заявляют ученые исследовании, представленном в журнале Nature Communications.
Обновлено в 05:00
Финансы

Минфин уменьшит покупки иностранной валюты

Минфин направит в апреле на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу 255,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге

По разным данным, в результате взрыва в питерской академии пострадали трое или четверо сотрудников учебного заведения, их жизням ничего не угрожает.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 03:38
Экономика

ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
Авто

«Заряженная» Lada Granta Sport выехала на дорожные тесты

Обновлено в 04:31
Общество

Петербуржцам могут разрешить жарить шашлыки и барбекю в трех парках

Обновлено в 05:58
Культура

Скончался художник Николай Сажин

Обновлено в 03:13
Футбол

Болельщики «Кальяри» освистали Кена из «Ювентуса»

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кен стал жертвой оскорблений на почве расовой ненависти во время матча 30-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (2:0). В течение игры группа тифози «Кальяри» оскорбляли Кена.
Обновлено в 00:23
Экономика

Дмитрий Медведев прилетел в Пермь

Самолёт премьер-министра приземлился в краевой столице Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь.
Обновлено вчера в 05:13
Политика

Госдума упрощает прием в Росгвардию

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, вводящий упрощенный прием на службу по контракту в Росгвардию.
Обновлено в 06:30
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