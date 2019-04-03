Политика
В России появилась еще одна «могила» ПутинаLenta.ru 05:24
«Сразу скажу для центра Э: я понятия не имею, кто ее поставил», — отметил он. Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан). Как пояснил активист Карим Ямадаев, таким образом он выступил против законопроекта об устойчивом интернете.
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Происшествия
Военный самолет съехал с взлетной полосы во время учений в Испании
Одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести во время того, как небольшой военный самолет съехал с взлетно-посадочной полосы в Испании.
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Общество
В прокуратуре рассказали об утечке данных пациентов в Липецкой области
Прокуратура выяснила, что пациенты из Липецкой области, чьи персональные данные и диагнозы появились в открытом доступе на портале госзакупок, не давали письменного согласия на распространение информации о своем здоровье, сообщает в среду надзорное ведомство.
Обновлено в 09:41
Экономика
«Победа» отказалась от покупки МС-21 вместо Boeing 737 MAX
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Кино
Дольф Лундгрен приедет в Крым для съемок в фильме
Обновлено в 09:34
Футбол
«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»
Обновлено в 06:57
Кино
Вилле Хаапасало рассказал о последней встрече с Булдаковым
Актёр рассказал, что имел с Булдаковым дружественные отношения. Последний раз они виделись в аэропорту почти год назад.
Обновлено в 08:40
Кино
Киноакадемия США получила предупреждение от Минюста из-за Netflix
Академия кинематографических искусств и наук США получила предупреждение от министерства юстиции страны.
Обновлено в 06:58
Здоровье
Москвичей пригласили на бесплатный марафон здоровья
До 19 апреля на сайте столичного Департамента здравоохранения пройдет своеобразный «марафон здоровья», включающий ответы ведущих медиков на вопросы горожан о здоровом образе жизни.
Обновлено в 09:24
Общество
Bloomberg сообщил о проблемах миллиардеров из-за долгой жизни
Рост продолжительности жизни американских миллиардеров помогает им концентрировать в своих руках все большие капиталы, но одновременно создает новые угрозы, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 06:54
Авто
Семья депутата Гартунга планирует отсудить бренд «Победа» у Группы ГАЗ
Компания «Хартунг», которую контролирует семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, оспаривает в суде право на товарный знак автомобиля «Победа», принадлежащий Группе ГАЗ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 07:53
Энергетика
Гройсман поручил снизить цены на газ для населения Украины
Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» продавать газ населению дешевле 8,55 гривны за кубометр.
Обновлено в 05:56
Политика
Росавиация начала запрещать подержанные иностранные самолеты
Росавиация приостановила полеты трех зарегистрированных на Бермудских островах самолетов Azur Air и Nordwind.
Обновлено в 03:09
Политика
Сенаторы США подготовили против России новые санкции
Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.
Обновлено в 07:01
Экономика
Продажа «ненужных» Sukhoi SuperJet сорвалась
Словенская авиакомпания Adria Airways отказалась от планов по долгосрочному лизингу российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), пишет издание Aerotime News Hub.
Обновлено в 08:37
Политика
Украина запретила любые прямые авиаперелеты в Россию
Как сообщает ТАСС, решение запретить нерегулярное авиасообщение с Россией было принято после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и глав политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Академии Можайского в Петербурге прогремел взрыв
Обновлено вчера в 07:07
Происшествия
В океане перевернулась лодка Федора Конюхова
Весельную лодку российского путешественника Федора Конюхова перевернул шторм. Она совершила оборот в 360 градусов и встала на ровный киль.
Обновлено вчера в 05:17
Интернет
Google убила социальную сеть Google+ и почтовый сервис Inbox
Компания Google закрыла социальную сеть Google+ и почтовый сервис Inbox.
Обновлено в 05:01
Политика
Представитель Порошенко ответила на требования команды Зеленского
Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко ответила на требования команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского к действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту
Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
Журнал Минобороны сообщил о существовании в России боевой парапсихологии
Взлом компьютера с помощью мысли Статья "Суперсолдат для войн будущего" полковника запаса Николая Пороскова из февральского номера журнала Минобороны "Армейский сборник" сообщает о методах парапсихологии, которыми владеют российские военные.
Обновлено в 09:17
Политика
НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе
Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Авто
УАЗ выпустит внедорожник на платформе Toyota Land Cruiser Prado
Ульяновский завод выпустит новые модели, в основу которых ляжет платформа класса Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено вчера в 05:37
Авто
Обновленный Volvo XC90 подорожал в России
По информации пресс-службы шведской марки, автомобиль можно приобрести по цене от 3,96 млн рублей за версию Momentum с бензиновым двигателем T5, мощность которого составляет 249 л.с. От актуального поколения модели обновленный Volvo XC90 отличается новыми колесными дисками, вариантами окраски и обновленной радиаторной решеткой.
Обновлено в 06:39
Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Вдова погибшего в Сирии офицера в Волгограде через суд добилась пенсии
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Обновлено в 05:40
Экономика
Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР
Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
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